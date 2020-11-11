Такого в КХЛ ещё не было! Минск потряс «Сибирь», сделав 5:0 за 11 минут!

Кризис минского «Динамо» и потеря Вудкрофта

«Сибирь» и минское «Динамо» подошли к матчу регулярного чемпионата КХЛ абсолютно в противоположном состоянии. Команда Крэйга Вудкрофта ударно стартовала в этой регулярке, но затем столкнулась с главной бедой 2020 года. Коронавирус отправил на карантин лидеров «зубров», и белорусская команда начала рассыпаться.

Постепенное возвращение ключевых хоккеистов «Динамо» в строй не привело к моментальному улучшению результатов. Это и неудивительно. Ведь отправленные на карантин хоккеисты не могли тренироваться в течение 14 дней, что не могло не отразиться на их игровом тонусе. В результате минская команда потерпела семь поражений в последних восьми матчах.



Вдобавок к вышесказанному необходимо заметить, что в Новосибирск белорусский коллектив прибыл без своего главного тренера. Причина всё та же – коронавирус. В отсутствие Вудкрофта полномочия временно исполняющего обязанности главного тренера были возложены на Михаила Грабовского.

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт заразился коронавирусом

Прогресс в игре и результатах «Сибири»

В свою очередь коллектив Николая Заварухина в последнее время начал исправлять турнирное положение в Восточной конференции. Начало и середина октября выдались абсолютно провальными для новосибирской команды. Шестиматчевая серия поражений даже выкинула «Сибирь» из виртуальной зоны плей-офф.



Для выправления ситуации новосибирскому клубу даже пришлось пойти на поиск сакральной жертвы. Руководство «Сибири» отказалось от услуг голкипера Алексея Красикова. Российский вратарь только в это межсезонье заключил новый трёхлетний контракт с «Сибирью», однако уже в октябре оказался не нужен своему клубу.

Был близок к НХЛ, а сейчас может доехать до Орска. Почему «Сибири» не нужен Красиков? Ещё недавно с голкипером был подписан трёхлетний контракт с прогрессивной зарплатой.

Казалось, что добытая волевая победа в матче с «Трактором» стала переломным моментом для сибиряков. Из последних пяти матчей новосибирцы праздновали викторию в четырёх. При этом единственное поражение команда потерпела в гостевом матче с «Ак Барсом», упустив в ходе встречи преимущество в три шайбы.

Рекорд «Динамо» и катастрофа «Сибири»

Практически все предматчевые факторы свидетельствовали в пользу того, что «Сибирь» продолжит набирать очки и одержит победу на родном льду. Уже в одной из первых смен хозяева обязаны были открывать счёт, но штанга спасла ворота Доминика Фурха. Что начало дальше происходить на льду, вряд ли кто-то сможет объяснить.



Проблемы «Сибири» начались с нелепого и необязательно удаления финского защитника Юрки Йокипакки. На реализацию лишнего гостям хватило 16 секунд. Защитник Бреннан Меннелл выстрелил от синей линии, череда рикошетов на пятаке, и шайба оказалась в воротах. Спустя пять минут цели достиг бросок защитника Ильи Соловьёва. Тренерский штаб хозяев решает произвести замену голкипера – вместо Харри Сятери на последнем рубеже появился Антон Красоткин.

Вот только лучше бы он этого не делал. Следующие три минуты стали худшими в карьере российского голкипера. В течение всего 45 секунд «зубры» отправили в ворота Антона три шайбы. Последовательно отличились белорусские нападающие Егор Шарангович, Алексей Протас и Илья Усов. Красоткин на этом временном интервале не справился ни с одним броском, и после шайбы Усова закономерно уступил место в воротах Сятери.

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Примечательно, что подопечные Заварухина умудрились даже перебросать соперника в первые 20 минут. «Сибирь» нанесла 15 бросков в створ ворота Фурха, тогда как минчане ответили только девятью бросками. А счёт на табло – 0:5! Таким образом, минское «Динамо» установило новый рекорд скорострельности в КХЛ, Динамовцы забросили пять шайб за 10 минут и 57 секунд с начала матча. Предыдущий рекорд принадлежал нижегородскому «Торпедо». Команда забросила пять шайб за 11 минут и 57 секунд с момента стартового вбрасывания.