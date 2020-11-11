«Сибирь» крупно опозорилась дома. Но 5 лет назад Новосибирску было ещё больнее

Единственный матч игрового дня КХЛ сегодня состоялся в Новосибирске и принёс сенсационный результат, а также новый рекорд лиги. «Сибирь» натурально опозорилась при домашних трибунах, проиграв минскому «Динамо» без главного тренера со счётом 0:6.

Такого в КХЛ ещё не было! Минск потряс «Сибирь», сделав 5:0 за 11 минут! Минское «Динамо» установило рекорд скорострельности в КХЛ. «Зубров» не смутило даже отсутствие главного тренера.

Разбирать этот матч не имеет никакого смысла. Одна команда проспала начало игры, у второй залетело всё, что можно – так бывает. И не спешите обвинять сибиряков в слабохарактерности по итогам этой встречи: вытащить матч, в котором у тебя всё валится из рук, невероятно сложно, да и какой смысл упираться в рядовой игре регулярки, если после первого периода понятно, что победы на 99% не видать? Разве что, из уважения к собственным болельщикам. Но почти любой хоккеист скажет вам, что в такие моменты он уже думает о следующем матче, где всё начнётся заново и шанс реабилитироваться будет куда выше. Вот обыграет «Сибирь» в пятницу «Авангард» в сибирском дерби, и про эти 0:6 мгновенно забудут.



На результате подробно останавливаться не стоит, но крупное поражение «Сибири» напомнило мне другой домашний разгром новосибирцев. Любопытно, что практически ровно пять лет назад, 12 ноября 2015 года, «снежинки» уступили на своей площадке «Амуру» 0:7. И то поражение было ещё больнее, чем нынешнее.

Во-первых, банально, крупнее счёт. Во-вторых, в середине десятилетия была совсем другая «Сибирь». Не нынешний достаточно проблемный коллектив, привычно борющийся за место в плей-офф, а чуть ли не новый восточный топ-клуб. В сезон-2015/2016 новосибирцы входили в статусе бронзовых медалистов КХЛ, и один из самых хоккейных городов нашей страны жаждал развития успеха. У руля команды был обожаемый болельщиками Андрей Скабелка, а на лёд выходили пиковые Александр Салак и Виталий Меньшиков, Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Константин Окулов (он, правда, ту встречу с «Амуром пропускал), а также опытные Алексей Копейкин, Олег Губин, молодой Дамир Жафяров. Да, топ-клубы растащили иностранных лидеров команды-витрины после бронзового успеха, но в «Сибири» собрали новый боевой коллектив, во главе которого стоял самый прогрессирующий тренер лиги.

По дистанции регулярки «Сибирь» тогда шла весьма уверенно. К середине ноября у «снежинок» было лишь три поражения в основное время за 28 игр, а перед злосчастной встречей с «Амуром» шла четырёхматчевая победная серия. Что касается хабаровчан, то они к ноябрю плелись где-то в хвосте таблицы конференции, много проигрывали и, как обычно, претендовали на плей-офф только на словах.



И тут – 0:7. Как снег на голову, как обухом по голове…какие там ещё есть штампы? Хуже всего, что «Сибирь» пять лет назад развалилась не в первом периоде из-за дикого нефарта, как сегодня, а в заключительном отрезке матча. 0:3 после двадцати минут игры для одной из самых харАктерных команд того времени вовсе не казались приговором, но второй период оказался безголевым, а затем Никита Беспалов выгреб из сетки ещё четыре шайбы. На ту «Сибирь» такой результат был вообще не похож, а Андрей Скабелка объяснил поражение пропавшим у команды чувством страха.

Скабелка: чувство страха у «Сибири» притупилось, спасибо «Амуру» за урок

Я не провожу никаких аналогий между этими сибирскими разгромами, ведь это две совершенно разные команды. В составе нынешней «Сибири» только Константин Алексеев может вспомнить тот позор, но сегодня с Минском защитник не играл, да ещё Олег Ли с Владимиром Первушиным, но они тогда выступали за «Амур». Так что это просто интересный факт, что «Сибирь» почти в один и тот же день с разницей в пять лет получила звонкую пощёчину на домашнем льду от довольно скромной команды.



Но вот что ещё хочу сказать: 0:7 от «Амура», как мне кажется, впервые бросили тень на Андрея Скабелку в Новосибирске. Некоторые болельщики тогда в первый раз посмотрели на обожаемого наставника без розовых очков. Конечно, то поражение было случайностью, и его никак нельзя называть точкой отсчёта деградации Скабелки в «Сибири», но оно точно заронило первые семена сомнений в долгосрочном успехе Андрея Владимировича в новосибирском клубе. Всё-таки проиграть можно по-разному, а домашние 0:7 при любом контексте выглядят отвратительно. Что было дальше с «Сибирью» мы знаем: в сезоне-2015/2016 команда уступила во втором раунде плей-офф «Магнитке», а уже в следующем сезоне не попала в кубковые матчи. Скабелка достиг своего потолка в Новосибирске, не смог уйти вовремя и под конец значительно испортил себе репутацию в болельщицкой среде. Что не помешало ему продолжить успешную карьеру, но это уже другая история.



А что же тогда значат для «Сибири» и Николая Заварухина сегодняшние 0:6? Начало конца или, наоборот, хорошая встряска, порой так необходимая? Покажет время.