Канадский дивизион, новые «пузыри» и зарплата по количеству матчей. Что готовят в НХЛ

Новый сезон НХЛ начинает обретать реальные черты. Заокеанская лига по-прежнему держит в уме возвращение в январе 2021 года и проявляет то, что североамериканцы называют гибкостью в принятии решений, то есть готовит самые разные варианты. Почти наверняка в регулярном чемпионате будут задействованы новые «пузыри», так как коронавирус продолжает атаковать и США, и Канаду, но это будет не летне-осенняя 65-дневная жизнь взаперти, которую многие сравнивали с комфортабельной тюрьмой. Серьёзные изменения ожидают и состав дивизионов НХЛ, да и вся организация в целом будет сильно отличаться от привычной.

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«Пузырь» изменится и станет «узлом»

Первое, на что придётся пойти НХЛ, — это сокращение расписания. Увы, как бы ни хотелось Гэри Беттмэну провести полноценный регулярный чемпионат из 82 матчей, в условиях пандемии это будет сделать невозможно. Ограничивающим фактором является и летняя Олимпиада, которая должна пройти в Токио и которую будут показывать по телеканалу NBC, партнёра НХЛ на территории США. Соперничать с Играми по уровню зрительского интереса хоккей не в состоянии, поэтому НХЛ необходимо закончить свой сезон до начала Олимпиады, а для этого необходимо урезать календарь. Как следует из записки, которую вице-комиссар лиги Билл Дэйли разослал всем клубам, НХЛ надеется вручить Кубок Стэнли не позднее 15 июля 2021 года.

Согласно недавнему опросу издания The Athletic, 58,2% хоккеистов поддержали идею сыграть в регулярном чемпионате минимум 50 матчей. 26,5% спортсменов не хотят, чтобы в новом сезоне было сыграно менее 60 матчей. Только один из опрошенных готов провести полный регулярный чемпионат. В разных источниках приводятся разные возможные цифры длительности регулярки-2021 — от 56 до 72 матчей, но ни один вариант пока не является окончательным.

Вторая необходимость, на которую уже указал Беттмэн, — это модифицированные «пузыри». Наверное, правильнее будет называть их «узлами», поскольку это будут определённые города, где каждая команда будет проводить спринт из 10-12 матчей, никуда не переезжая. После этого хоккеисты вернутся домой, отдохнут, проведут время с семьёй, а затем отправятся в очередную командировку в новый «узел».

«Это будет не так эффективно, как полный «пузырь», но если мы пойдём этим путём, то минимизируем риски до той степени, когда всё станет практично и разумно. Полный «пузырь» на весь сезон — это не вариант, поэтому мы будем придерживаться гибридной системы», — сказал комиссар НХЛ. Гибрид в данном случае означает то, что какие-то команды будут играть в таких «узлах» на выезде, какие-то — дома, но лига сделает всё возможное, чтобы сделать шансы максимально равными.

Подобная схема может оказаться единственно верной в данной ситуации, поскольку 32,4% хоккеистов не готовы проводить длительное время в «пузыре». 61,8% игроков согласны провести в «пузыре» половину сезона, и почти 80% голосуют за то, чтобы играть со зрителями.

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Как вернуть болельщиков на трибуны?

Вопрос о присутствии болельщиков на стадионе — ключевой для жизнеспособности энхаэловской экономики, и здесь есть основания для сдержанного оптимизма. Речь о том, чтобы вернуться к 100-процентной заполняемости 20-тысячных арен, пока не идёт, но аудитория в 10-15%, а кое-где и до 50% вполне возможна.

«Экспресс-тестирование действительно может изменить подход к количеству людей, которых можно пригласить на стадион. Пока трудно сказать, какой процент был бы оптимальным. Лично я бы не чувствовал себя в безопасности на полном стадионе. Но даже 15% аудитории, не говоря о большем количестве, значимы с точки зрения доходов», — отметил Райан Деммер, доцент кафедры эпидемиологии в университете Миннесоты.

В любом случае команды хотят проводить как можно больше матчей на своих стадионах — хоть с болельщиками, хоть без них. Одна из причин этого желания — спонсорские сделки, в том числе и солидные деньги, которые различные фирмы заплатили за право назвать арену. Сокращение количества мероприятий может привести к пересмотру договоров, что крайне невыгодно клубам.

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Канадский дивизион станет реальностью?

Пересечение границы между США и Канадой продолжает оставаться одной из ключевых проблем НХЛ, поэтому идея отдельного дивизиона для семи канадских команд продолжает витать в воздухе. «Это определённо было бы очень интересно. Но мы должны быть готовы ко всему, что может случиться», — так прокомментировал подобную инициативу форвард «Торонто» Митч Марнер.

По словам Гэри Беттмэна, переместить все канадские клубы на территорию США лига не планирует — это бы очень сильно ударило по репутации НХЛ на родине хоккея. Но если канадский дивизион станет реальностью, это будет новой интересной страницей в истории лиги, а заодно воплощением давней мечты одиозного Дона Черри. «Канадские команды сейчас достаточно сильны, это может быть очень конкурентоспособный дивизион. Даже если учесть, что в «Оттаве» идёт серьёзная перестройка, это не значит, что «сенаторы» слабы. Вероятно, это будет очень захватывающий хоккей», — сказал главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен.

В каком-то смысле этот дивизион вернёт НХЛ ко временам «Большой шестёрки», которая хоть и не была сугубо канадской, но дарила болельщикам постоянные битвы принципиальных соперников, а матчи главных звёзд лиги проходили куда чаще, чем нынче. «Если у нас действительно будет канадский дивизион, то я уверен, что у всех будет немного дополнительной мотивации. Будет дополнительная гордость и стремление стать лучшим», — добавил форвард «Канадиенс» Брендан Галлахер, напомнив, что чемпионата Канады по хоккею не существует, а новый дивизион может стать своеобразной вариацией на эту тему.

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Введут ли пропорциональную зарплату?

Ещё одной проблемой, которая может перечеркнуть все планы НХЛ на возвращение, являются зарплаты игроков. Для самих хоккеистов вопрос решён: они согласились на 72% от суммы их зарплат в предстоящем сезоне и не сдвинутся с места. Игроки считают, что это число твёрдо установлено вне зависимости от того, какое количество матчей они сыграют — один или 82. Однако владельцы клубов отмечают, что было бы неплохо ввести пропорциональную зависимость между выплатами и количеством проведённых игр, особенно в условиях, когда непонятна посещаемость встреч, что приводит к убыткам.

Обе стороны можно понять, но пока стороны очень осторожно говорят о поиске общего решения. Односторонний вердикт в пользу одной из сторон вызовет яростное сопротивление и гнев стороны противоположной, что способно привести к самым неожиданным последствиям. У хоккеистов не так много рычагов повлиять на своих работодателей, но очередная волна недовольства может спровоцировать и судебные иски, и некоторый отток игроков средней руки в европейские лиги. В то, что владельцы клубов полностью уступят в вопросе зарплаты, поверить трудно, поскольку в долгосрочной перспективе это поставит под удар целостность и финансовое здоровье всей НХЛ.