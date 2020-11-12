Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Статьи /

История Джона Спано, ставшего владельцем клуба НХЛ «Айлендерс». Он был мошенником

История Джона Спано
Елена Кузнецова
Мошенник без денег купил клуб НХЛ. Прикинулся финансовым воротилой
Джон Спано создал образ богача, подделывал документы и четыре месяца владел «Айлендерс». Потом его повязало ФБР.
Хоккей / НХЛ 0

1990-е были мрачным временем для «Айлендерс». Династия, которая выиграла четыре Кубка Стэнли подряд, давно осталась в прошлом, владелец клуба самоустранился от дел, а новые управляющие постоянно принимали странные решения и не делали ничего, чтобы усилить команду, болельщики перестали ходить на стадион.

В 1996 году «островитяне» закончили сезон на предпоследнем месте в НХЛ, а легендарный «Нассау Колизеум» разваливался на части. Буквально – во время дождя с потолка текла вода. Стали ходить слухи о том, что «Айлендерс» выкупят и перевезут в другой город. Клуб медленно, но верно умирал, и именно в этот момент на сцене появился молодой финансовый воротила из Техаса, который был готов сохранить команду на Лонг-Айленде и вернуть ей былую славу.

Американский мафиози купил сыну клуб. Беспредел был такой, что пришло ФБР
«Мусорщики» били тренеров и судей, их обожали болельщики-работяги. Теперь в Голливуде на основе этой истории хотят снять фильм.

Как создать образ миллионера и заставить всех поверить себе

О Джоне Спано до этого никто не слышал, но кто будет обращать на это внимание, когда над человеком сияет ореол спасителя? Все хотели ему верить.

Начались переговоры, и Спано невозможно было не симпатизировать. Представительный молодой человек чуть за 30, который прилетел в Нью-Йорк на личном самолёте и говорил правильные вещи о том, что его главная задача – вновь сделать «Айлендерс» могущественной силой.

Была только одна загвоздка – Спано не был миллионером. Он был предпринимателем средней руки, который создал себе образ богача. Связи в бизнес-кругах Техаса, дорогая машина, дом в элитном районе – а кто узнает, что всё это куплено в кредит? Он врал, что является владельцем трастового фонда на $ 700 млн, который оперирует на Каймановых островах. В глазах общественности он купался в деньгах, никто не ставил под сомнение его состояние.

«Когда ты вертишься в правильных кругах, люди просто перестают задавать вопросы. Ты играешь с ними в гольф, пересекаешься на каких-то мероприятиях, получаешь приглашения посетить их ложу на футбольном матче. Всё идёт по нарастающей», — вспоминает Спано.

Спано подкреплял свою легенду поддельными документами. Оказалось, обвести всех вокруг пальца довольно легко, а когда начинаешь это делать, уже не можешь остановиться. «Да, это неправильно, но вы уверены, что некоторые нынешние миллионеры не делали то же самое на заре своей карьеры?» — говорит Спано.

Спано обожал хоккей и уже давно мечтал о своей команде. Сначала он попытался купить «Даллас» — за него поручились известные люди в Техасе, а поддельные бумаги из банков на Каймановых островах подтверждали его платёжеспособность. Спано и «Старз» практически договорились, но в последний момент в клубе заподозрили что-то неладное.

«Он казался настоящим миллионером, за ним стояли влиятельные люди. Мы приняли его всерьёз. Но где деньги? С этим всё время возникали какие-то проблемы. Совсем смешные, но чем больше мы его узнавали, тем более странным он казался. Например, как-то мы вместе обедали в Нью-Йорке, а счёт по традиции оплачивает владелец. И вот приносят счёт, я смотрю на Джона, он смотрит на меня. Мы все собрались там из-за него, приехали в Нью-Йорк за свой счёт, а он не хочет платить за обед? Это было очень странно», — вспоминает президент «Далласа» Джим Лайтс.

Удивительно, но влиятельные знакомые фейкового олигарха даже сочувствовали ему и подбадривали: «Не переживай, просто ты слишком молод, вот тебе и не хотят доверять клуб НХЛ». Для Спано эти слова стали вызовом. Он предпринял ещё одну попытку, на сей раз с «Флоридой», но «пантеры» сумели самостоятельно поправить финансовые дела и в итоге отказались от продажи.

Спаситель «Айлендерс»

Во время поездок в «Пантерз» Спано завёл ещё одно полезное знакомство – с бывшим капитаном «Айлендерс» Дени Потвеном. Тот-то и подкинул ему идею с «островитянами». «У него была хорошая репутация, он болел за хоккей, имел связи в хоккейных кругах. Всё это дало ему уровень доверия, который он не заслуживал», — говорит комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

Спано всё время ходил по краю лезвия, но делал это виртуозно. Он играючи проходил проверку банков, бухгалтеров, кого угодно. «Я давал всем разную информацию. В банке знали одно, в НХЛ – другое, мой юрист – третье. От переживаний я не мог спать по ночам. Если бы они все встретились, меня бы раскрыли», — говорит Спано.

Удивительно, но никто не пытался углублённо изучить финансовые дела Спано. НХЛ понадеялась, что это сделают «Айлендерс», «Айлендерс» рассчитывали, что всё сделает НХЛ. А из лиги просто позвонили его юристу и попросили подтвердить его состояние. Спано на словах заверил юриста, что у него на счету сотни миллионов. Этого оказалось достаточно. «Я не мог поверить, что всё получилось так легко», — говорит Спано.

В октябре 1996 года Спано представили как будущего владельца «Айлендерс», и болельщики увидели свет в конце тоннеля – они пришли на домашний матч с плакатами «Спано в президенты» и завели кричалку «Спаси нас, Спано».

«Мы не могли понять, откуда взялся этот Джон и откуда у него столько денег. Он не был широко известен, а появился из ниоткуда. В черновике договора не был указан первоначальный взнос, для меня это было шоком. Я предостерегал владельца Джона Пикетта от этой сделки, но он меня не послушал», — рассказывает председатель правления клуба Роберт Розенталь.

Отсутствие взноса Спано объяснял стандартной отмазкой мошенников: все активы на Каймановых островах, деньги выводить нельзя, иначе он много потеряет на налогах.

Сделку всё равно заключили, и Спано получил контроль над клубом. Оставалось только заплатить $ 165 млн. Привычно собрав кипу поддельных документов, Спано обратился в банк за ссудой в $ 80 млн, и — да, в это трудно поверить, но ему её выдали. «Этот кредит я получил легче, чем свой первый банковский займ на машину», — говорит он. Банковская сфера переживала бум, гарантии по кредиту просматривали сквозь пальцы.

Остальные $ 85 млн Спано должен был выплатить пятью равными частями, первый перевод надо было сделать в день окончательной регистрации сделки. Не так уж и много, но таких денег у него всё равно не было. Зато был план, даже два. И полная уверенность, что он на самом деле сможет всё провернуть и стать полноправным владельцем команды. Всего лишь надо выиграть время, и у него всё получится.

Во-первых, он рассчитывал получить большой бонус за заключение нового контракта с телекомпанией. Контракт он заключил, но с бонусом не срослось. Во-вторых, он хотел привлечь финансирование на строительство новой арены, начал переговоры с местными властями, но завяз в бюрократии.

В день регистрации сделки в апреле 1997-го Спано перевёл на счёт Пикетта $ 1700 вместо $ 17 млн, как будто ошибся с количеством нулей, а на встрече искренне корил себя за невнимательность.

Абсурд, скажете вы. «Всё выглядит логично и достоверно, ну не может же он врать», — сказал Пикетт, и Спано стал полноправным владельцем «островитян».

«Айлендерс» начали выбираться из болота – Спано за время своего правления постоянно находился рядом с командой, был погружён в её дела, сменил тренера. Хоккеисты видели, как он радеет за своё дело, это дало им дополнительную мотивацию, и они стали стремительно подбираться к зоне плей-офф.

Спано начал сорить деньгами – не своими, а клуба – поселился в самом роскошном отеле на Лонг-Айленде, покупал дорогие статусные вещи, менял девушек, как перчатки. И придумывал всё новые махинации, однажды даже обманом получил $ 1,25 млн от Марио Лемьё – наплёл ему про выгодные инвестиции.

«Однажды он пригласил меня к себе в отель, поговорить о хоккее. Мы болтаем, и тут он говорит: «Скоро они приедут». Я не понимаю – кто приедет, куда? Он отвечает: «Девушки. Сначала они повеселятся друг с другом, а потом займутся нами», — вспоминает экс-генменеджер клуба Майк Милбери.

Дольче вита притупила бдительность Спано, который до этого 24 в сутки оставался начеку и контролировал, чтобы никто не раскрыл его блеф. Каждый день он придумывал новые отмазки не платить — то его обманул юрист, то деньги внезапно заморозили на счетах, то в Лондоне ИРА взорвала банк, то ещё что-то. «Я будто играл сам с собой – ну-ка, а вот в это они поверят?»

«Ты никто и умрёшь никем». Бездарный хоккеист стал великим грабителем банков
Аттила Амбруш совмещал игру в воротах с дерзкими ограблениями. Делал всё так красиво, что на суде Грабителя Виски защищали свидетели.

Крушение мечты

Денег всё не было, враньё Спано с каждым разом становилось всё более неправдоподобным, и люди начали что-то подозревать. Наконец Пикетт пожаловался в НХЛ, что ему до сих пор не заплатили. Вы удивитесь, но даже тогда в НХЛ дали Спано ещё одну отсрочку и попросили представить новые доказательства своей платёжеспособности.

Владелец отеля на Лонг-Айленде, где останавливался Спано, давно знал о его финансовых трудностях и был готов выкупить часть акций «Айлендерс». Это бы решило все проблемы. Если бы Спано смог тихо поводить Пикетта за нос ещё пару-тройку дней, он бы всё провернул.

Но мошенник прокололся. Он по привычке состряпал письмо от имени банка о многомиллионном состоянии, но отправил его по факсу из своего дома. Это стало последней каплей. В это же время газета Newsday получила анонимный компромат на Спано, провела расследование и вытащила наружу всю его подноготную. Он пытался оправдываться, придумывал всё новые безумные истории, но было уже поздно.

Спано всё равно был владельцем команды (хоть НХЛ и пыталась это оспорить) и мог делать с клубом, что угодно, например подать на банкротство. Сейчас он думает, так и стоило поступить, но тогда в нём взыграли благородные чувства, и он согласился вернуть «Айлендерс» Пикетту в обмен на обещание, что на него не подадут в суд. Однако это его не спасло – махинациями уже заинтересовались в ФБР. Спано сдался властям, признал вину в мошенничестве и был осуждён на шесть лет.

«Я всегда верил, что у меня получится это сделать. Если бы мне дали второй шанс, я бы снова попробовал. Да, всё закончилось неудачно, но я осуществил свою мечту. Четыре месяца я владел «Айлендерс», — говорит Спано.

Возможно, изначально намерения у Джона Спано были самыми благими – он искренне верил, что сможет обманом заполучить клуб НХЛ, привлечь финансирование, выбраться из финансовой ямы, разжиться на этом деньгами и стать настоящим воротилой. У которого миллионы хранятся на реальных, а не фейковых счетах. Поначалу удача сопутствовала ему, а затем отвернулась.

Но горбатого могила исправит – раз ступив на скользкую дорожку, Спано так и не смог с неё свернуть. Выйдя из тюрьмы, он ещё дважды попадался на махинациях и обманах. Сейчас Спано отбывает своё третье наказание в тюрьме – ему дали 10 лет.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: John Giamundo/Getty Images

Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Айлендерс •••
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020