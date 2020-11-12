Забивали даже сами себе! ЦСКА и «Салават» снова устроили шоу

Команды уже успели сыграть друг с другом в нынешнем сезоне. Оба встречи состоялись в Уфе: сперва «Салават» выиграл со счётом 4:2, а потом аналогично уступил. Вообще в последнее время встречи между москвичами и уфимцами получаются яркими и богатыми на события. Отчётное противостояние не стало исключением.

Уже в первой половине стартового периода гости начали хватать двухминутные штрафы. Защитники юлаевцев не успевали за соперником, в результате чего отправлялись в боксы для штрафников за задержку. Для долговязого Семёнова это и вовсе любимый вид нарушения. По скорости Алексей сильно уступает соперникам.



Но ошибку допустил ещё один игрок обороны «Салавата». Речь о Павле Коледове, который на пятаке опередил Мамина и с неудобной руки поразил ворота Метсолы. Да-да, вы не ослышались. Похоже, от такого развития событий опешил и сам финский голкипер.

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Правда, гости отыгрались практически сразу. Хоккеисты Томи Лямся поборолись у борта, Гранлунд прострелил на пятак, но у Хартикайнена не получилось замкнуть. Атака гостей продолжилась вторым темпом, Маннинен получил пас, немного продвинулся вперёд и с ползоны вколотил шайбу в верхний угол ворот Шарыченкова. Всё было разыграно как по нотам.

В концовке периода случилось самое интересное. Сперва Коростелёв с пятака не сумел пробить Метсолу. «Армейцы» не переставали нагнетать давление, Окулов бросил с правого края — Мамин подобрал отскок и с двух метров добил шайбу в ворота. Взбешённый Юха Метсола буквально полетел к арбитрам и пытался им доказать, что ранее его атаковали не по правилам, но судьи гол засчитали.

Далее Карнаухов на большой скорости влетел в голову Алексееву. Александра с разбитым лицом отвели в раздевалку, а за молодого игрока Павлу решил отомстить Семёнов, ввязавшийся в драку. В результате Карнаухову выписали «5+20», а Семёнову – две минуты.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Кстати, дебютировал в КХЛ и молодой «армейский» защитник Даниил Чайка, отыгравший в первом периоде четыре смены. Совсем недавно Даниил успешно выступил на Кубке Карьяла в составе сборной России. А вот другой триумфатор финского этапа Евротура – форвард гостей Родион Амиров – в заявку своего команды не попал (официальная причина – травма). Зато вернулся в состав Никита Сошников, отправленный в третье звено.



Сразу отметим, что во второй двадцатиминутке Алексеев вернулся на лёд. Значит, с сотрясением, к счастью, обошлось. «Салават», показалось, реализовал большинство и восстановил статус-кво. Мухамадуллин набросил от синей линии — Шарыченков не удержал шайбу, Кадейкин поборолся и добил её в сетку. Но судьи после запроса Игоря Никитина зафиксировали блокировку вратаря, не засчитав гол.



Но своего Уфа всё равно добилась. Панин выдал шикарный пас на Кугрышева, которому оставалось просто положить клюшку на лёд и переправить шайбу в цель. Но даже этого не потребовалось – помог рикошет от конька защитника Чайки.

На второй перерыв команды ушли при счёте 3:2 в пользу ЦСКА. В очередной раз ошибся Коледов, не сумевший как следует выбросить шайбу из зоны. Оплошностью соперника воспользовался Слепышев, забивший хлёстким кистевым броском. От Антона постоянно исходит опасность.



Третий отрезок встречи «Салават» начал в большинстве – две минуты перед самой сиреной выписали Дальбеку. Реализовать лишнего Уфа не смогла. 7 минут 17 секунд — столько времени без пауз команды играли в третьем периоде. Символично игру остановил гол Окулова, после чего шансы уфимцев заработать хотя бы очко значительно снизились.

Большой разбор «Салавата». Гранлунд затмил Умарка, Сошников — кандидат на обмен Главное отличие Лямся от Цулыгина, проблемы Сошникова, как ухудшилась статистика Метсолы и почему не нужно спешить с Амировым.

После гола Лайпсика в большинстве они исправились окончательно. Метсола не успел переместиться из одного угла ворот в другой, а с дисциплиной и защитой у юлаевцев явно наблюдались проблемы.



В самой концовке «Салават» получил шанс сыграть «5 на 3» (двумя минутами наказали Лайпсика и Кемпе), но времени хватило только на один гол. Перед самой сиреной броском сходу забил Хартикайнен, у которого отчётный матч не слишком получился. 5:3 – итоговый результат встречи, закончившейся символическим вбрасыванием в центральном круге с участием двух капитанов – Андронова и защитника Панина. Если уж делать шоу, то во всём.