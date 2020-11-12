Игрок «Северстали» исполнил Кучерова, забив буллит без броска! У него 0 голов в КХЛ

Но Андрей Разин всё равно не боится выпускать защитника на буллиты. И, как выяснилось, не зря.

Наверное, все без исключения любители хоккея знают Никиту Кучерова. Чародей клюшки и коньков, который за несколько лет вырвался в хоккейную стратосферу, стал суперзвездой НХЛ и свежеиспечённым обладателем Кубка Стэнли.

Имя Кирилла Адамчука вряд ли знакомо широкому кругу болельщиков – этот 26-летний защитник большую часть карьеры провёл в ВХЛ, колеся по нашей необъятной, и только в этом сезоне закрепился в КХЛ. Но у них с Кучеровым есть кое-что общее.



Они оба забили гол без броска.



Никита впервые поразил НХЛ своим обманным финтом весной 2017 года в матче «Тампы» с «Баффало». Когда дело в нём дошло до буллитов, Кучеров сблизился с вратарём, показал, что будет бросать, а затем махнул клюшкой мимо шайбы.



Кучеров не раз повторял этот трюк как в официальных играх, так и на Матче звёзд. Знаменитый «гол Кучерова» быстро ушёл в народ, и многие пытались его повторить. В КХЛ так уже забивал Сергей Широков (между прочим, Кучеров именно у него подсмотрел этот приём).

Гол Кучерова без броска стал хитом в НХЛ. У видео уже 2,3 млн просмотров Одноклубник Никиты сразу понял, что этот гол станет вечным хитом. Кстати, Кучеров научился такому трюку в России.

Адамчук никогда не хватал звёзд с неба, но в этом году ему дали полноценный шанс в «Северстали», и он им воспользовался. Да и череповчане в этом сезоне показывают симпатичный хоккей и всегда готовы дать бой лидерам.



Так случилось и в матче с московским «Динамо». «Северсталь» дважды отыгрывалась и, пусть не всё получалось, в итоге добилась победы по буллитам. Андрей Разин не впервые выпускает Адамчука на послематчевые броски. Как выяснилось, не зря.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Сегодня Адамчук исполнил шедевр, без броска пробив опытнейшего Александра Ерёменко. Один в один Кучеров! До этого у защитника было 0 голов в КХЛ за шесть лет (в лиге он провёл суммарно 36 матчей). И эту шайбу тоже в статистику не запишут. Но память о ней останется – и у защитника, и у «Северстали», и, наверняка, у Ерёменко.