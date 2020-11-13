«Я сам напортачил. Мои слова были преувеличены, хочу играть в НХЛ». Щербак снова заговорил

«У него невероятная техника и чувство игры. Он очень талантлив, и мы предполагаем, что он сможет сыграть в первом или втором звене «Монреаля». Это действительно большой игрок с крепким характером. Он играет в североамериканском стиле, его любят тренеры и одноклубники. Это страстный молодой человек, который очень хочет играть за «Канадиенс». Вся та информация, которую мы о нём собрали, и то, что мы видели на льду — это нас вдохновило».
Эти слова принадлежат главе департамента «Монреаля» по подбору персонала Тревору Тимминсу, и сказаны они были через несколько минут после того, как Никита Щербак был выбран в первом раунде драфта 2014 года. В то время энтузиазм Тимминса вполне можно было объяснить: потенциальная звезда «Монреаля» проводил прекрасный сезон в WHL, набрав 82 очка в 65 матчах. Однако за шесть последующих лет очарование этим форвардом полностью растворилось: в НХЛ он так и не заиграл, в КХЛ стал разочарованием и покинул лигу с не самой хорошей репутацией, а сейчас находится без команды.
Корреспонденты канадской телекомпании TVA Sports поговорили с Никитой, который вспомнил своё пребывание в системе «Монреаля», и говорил на удивление скромно и самокритично.
Выбран «Монреалем» под 24-м номером на драфте-2014.
В НХЛ сыграл 37 матчей, набрал 8 (6+2) очков, «-8» и 10 минут штрафа.
В КХЛ сыграл 31 матч, набрал 11 (3+8) очков, «+2» и 22 минуты штрафа.
В настоящее время находится без контракта.
«Я мог привнести изрядную долю таланта в команду. Так считали тогда»
«Я был в полном шоке. Вообще не ожидал, что меня выберут в первом раунде. Надеялся, конечно, но не очень-то верил. В первом раунде очень много хороших хоккеистов, так что я был очень удивлён, услышав своё имя в этот день. Я встретил генерального менеджера «Монреаля» Марка Бержевена и главного по персоналу Тревора Тимминса, мы беседовали в отеле за несколько дней до драфта. Но тогда ничто не указывало, что они остановят свой выбор на мне.
Быть выбранным «Монреалем», командой с такой богатой историей — это невообразимо. Я буквально потерял дар речи. Часто вспоминаю тот день, и это заставляет меня улыбаться. Говорили ли мне, чего от меня ждут? На самом деле, нет. Но они же не зря меня задрафтовали. Я был хоккеистом, который смог бы привнести в команду изрядную долю таланта. Так они думали тогда», — отметил Никита, вспоминая свои первые впечатления от драфта.
Сезон после драфта стал самым успешным в его карьере. Он набрал 82 очка в молодёжной лиге, сыграл два матча за молодёжную сборную России (0 очков), и все ждали от него успешного перехода на взрослый уровень.
«Я напортачил, и это только моя вина...»
«Были ли у меня шансы закрепиться в «Монреале»? Да, абсолютно. У меня были возможности, был шанс. Люди надеялись, что я покажу себя, что я дам команде больше. И я тоже ждал от себя большего. Я не был достаточно стабильным, чтобы кого-то вытеснить из состава. Мне бы действительно хотелось вернуться и изменить свой подход к этой главе моей жизни, но, увы, это невозможно.
Я не хочу прятаться и обвинять кого-то другого в своих неудача. Да, я напортачил, и это только моя вина. Я должен был дать команде больше. Конечно, все фанаты в Монреале хотели, чтобы я стал Давидом Пастрняком. Но есть очень много факторов, которые следует учитывать при выборе вектора карьеры», — смело сказал Щербак.
На второй год после драфта он дебютировал в АХЛ, сыграв 48 матчей за фарм-клуб «Канадиенс», но особых лавров не снискал. 7 голов и 16 передач, лишь седьмое место в списке бомбардиров клуба и ужасный показатель полезности «-26», по которому россиянин занял шестое место с конца во всей лиге. Но главное — в основу «Монреаля» его не подняли даже на один матч, хотя команда не попала в плей-офф, и шансы «обкатать» молодого парня у руководства были.
«Он должен быть более изобретательным. Одно дело, знать, что ты хорошо катаешься, и другое — играть в темпе НХЛ. Он должен бороться за своё игровое время, мы ожидаем от него большего», — говорил тогдашний тренер «канадцев» Мишель Террьен.
«Мои слова были в некоторой степени преувеличены»
За два последовавших года Щербак должен был стать твёрдым игроком основы «Канадиенс», но не смог этого сделать. В сезоне-2015/2016 он провёл в «Монреале» три матча, забив свой дебютный гол в НХЛ, а год спустя провёл в основе 25 игр, набрав 6 (4+2) очков.
В июле 2019 года Щербак дал достаточно резкое интервью Sport24, которое вызвало большой резонанс за океаном. Никита подверг критике главного тренера и генерального менеджера, обвинив боссов клуба в русофобии.
«В одно межсезонье «Монреаль» покинули Радулов, Марков и Емелин, Нестеров, Сергачёв, был обменян Гальченюк. Думаю, действия говорят сами за себя. А сколько в клубе франкофонов, ребят из Квебека, которые только на французском говорят! Они даже не пытаются разговаривать по-английски в раздевалке. Получается, что они спокойно говорят на французском, а нам по-русски нельзя поговорить. Все русские ребята были добрыми и открытыми: и Андрюха Марков, и Емеля. Никто никогда не видел, чтобы про них в команде кто-то плохое говорил. Почему вообще нам нельзя говорить по-русски?», — сказал тогда Никита, что вызвало большое негодование за океаном.
Щербак рассказал, что руководство клуба почти всё лето заставляло его тренироваться в Монреале, что он находился в режиме комендантского часа, что ему не дали снять квартиру в центре города, а заставили жить в деревне. Просьбу об обмене Бержевен выполнить не смог, так как никто не хотел брать россиянина, и лишь с драфта отказов Щербака рискнул пригласить «Лос-Анджелес».
«То интервью меня не покидает, всё время напоминает о себе. Думаю, мои слова были в некоторой степени преувеличены. Да, кое-что было сказано, я этого не скрываю. Но я говорил под влиянием эмоций и сожалею о многих своих комментариях. Сегодня я хочу сказать, что по-прежнему ставлю «Монреаль» на вершину самых престижных команд НХЛ. И к игрокам, и к их семьям там относятся очень хорошо. С Марком Бержевеном мы всегда хорошо ладили. Я с ним был честен, он со мной тоже. Он хорошо ко мне относился, с первого до последнего дня», — такие слова произнёс Щербак уже сейчас, но не уточнил, какие именно слова были преувеличены или неверно процитированы.
«Сейчас я в лучшей форме в своей жизни»
«Я пережил очень трудный период после «Монреаля». Это такая фантастическая организация, люди узнавали меня на улицах. А в Лос-Анджелесе никто не знает, кто ты, там совсем по-другому. Я хорошо начал в «Кингз», но потом меня отправили в АХЛ. В тот момент я был морально истощён и принял решение уехать в КХЛ. Я получил хорошее предложение от хорошей команды», — сказал Щербак, сыгравший 16 матчей за «Авангард» (6 очков) и 15 — за «Трактор» (5 очков).
Сейчас Щербак живёт вместе со своей супругой в Монреале, но не может найти себе команду. Недавно у пары родился сын, которого назвали Томас Джеймс
«Быть папой — здорово! Я безмерно благодарен жизни за такое приключение. Возможность растить ребёнка — одна из самых прекрасных, и я рад, что могу проводить время с людьми, которых люблю. Что касается спорта, то у меня дома есть тренажёрный зал, и должен сказать, что сейчас я нахожусь в лучшей форме в своей жизни.
Мой агент активно ведёт переговоры, мы беседуем с несколькими клубами НХЛ, обсуждения идут полным ходом. НХЛ остаётся для меня мечтой и всегда будет ей оставаться. В мире существует несколько лиг, но Национальная хоккейная лига — лучшая, я хочу играть именно там. Я считаю, что могу там играть на постоянной основе», — отметил Щербак.
Пока неясно, кто из этих «нескольких клубов НХЛ» может рискнуть пригласить нападающего к себе. Имени Щербака не появлялось в слухах о возможных подписаниях уже очень давно, и сейчас ему трудно будет добиться одностороннего контракта. Однако история показывает, что судьба иногда даёт талантливым людям новые шансы. Главное, чтобы нынешние слова снова не оказались неверными.
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