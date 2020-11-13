«Я сам напортачил. Мои слова были преувеличены, хочу играть в НХЛ». Щербак снова заговорил

Россиянин не заиграл ни в «Монреале», ни в «Авангарде». Но утверждает, что его слова исказили, а он мечтает играть в сильнейшей лиге мира.

«У него невероятная техника и чувство игры. Он очень талантлив, и мы предполагаем, что он сможет сыграть в первом или втором звене «Монреаля». Это действительно большой игрок с крепким характером. Он играет в североамериканском стиле, его любят тренеры и одноклубники. Это страстный молодой человек, который очень хочет играть за «Канадиенс». Вся та информация, которую мы о нём собрали, и то, что мы видели на льду — это нас вдохновило».

Эти слова принадлежат главе департамента «Монреаля» по подбору персонала Тревору Тимминсу, и сказаны они были через несколько минут после того, как Никита Щербак был выбран в первом раунде драфта 2014 года. В то время энтузиазм Тимминса вполне можно было объяснить: потенциальная звезда «Монреаля» проводил прекрасный сезон в WHL, набрав 82 очка в 65 матчах. Однако за шесть последующих лет очарование этим форвардом полностью растворилось: в НХЛ он так и не заиграл, в КХЛ стал разочарованием и покинул лигу с не самой хорошей репутацией, а сейчас находится без команды.

Корреспонденты канадской телекомпании TVA Sports поговорили с Никитой, который вспомнил своё пребывание в системе «Монреаля», и говорил на удивление скромно и самокритично.

Щербак: фанаты «Монреаля» хотели, чтобы стал Пастрняком, но я сам напортачил

н. Никита Щербак. 24 года.

Выбран «Монреалем» под 24-м номером на драфте-2014.



В НХЛ сыграл 37 матчей, набрал 8 (6+2) очков, «-8» и 10 минут штрафа.

В КХЛ сыграл 31 матч, набрал 11 (3+8) очков, «+2» и 22 минуты штрафа.



В настоящее время находится без контракта. Выбран «Монреалем» под 24-м номером на драфте-2014.В НХЛ сыграл 37 матчей, набрал 8 (6+2) очков, «-8» и 10 минут штрафа.В КХЛ сыграл 31 матч, набрал 11 (3+8) очков, «+2» и 22 минуты штрафа.В настоящее время находится без контракта.

«Я мог привнести изрядную долю таланта в команду. Так считали тогда»

«Я был в полном шоке. Вообще не ожидал, что меня выберут в первом раунде. Надеялся, конечно, но не очень-то верил. В первом раунде очень много хороших хоккеистов, так что я был очень удивлён, услышав своё имя в этот день. Я встретил генерального менеджера «Монреаля» Марка Бержевена и главного по персоналу Тревора Тимминса, мы беседовали в отеле за несколько дней до драфта. Но тогда ничто не указывало, что они остановят свой выбор на мне.

Быть выбранным «Монреалем», командой с такой богатой историей — это невообразимо. Я буквально потерял дар речи. Часто вспоминаю тот день, и это заставляет меня улыбаться. Говорили ли мне, чего от меня ждут? На самом деле, нет. Но они же не зря меня задрафтовали. Я был хоккеистом, который смог бы привнести в команду изрядную долю таланта. Так они думали тогда», — отметил Никита, вспоминая свои первые впечатления от драфта.

Сезон после драфта стал самым успешным в его карьере. Он набрал 82 очка в молодёжной лиге, сыграл два матча за молодёжную сборную России (0 очков), и все ждали от него успешного перехода на взрослый уровень.

«Я напортачил, и это только моя вина...»

«Были ли у меня шансы закрепиться в «Монреале»? Да, абсолютно. У меня были возможности, был шанс. Люди надеялись, что я покажу себя, что я дам команде больше. И я тоже ждал от себя большего. Я не был достаточно стабильным, чтобы кого-то вытеснить из состава. Мне бы действительно хотелось вернуться и изменить свой подход к этой главе моей жизни, но, увы, это невозможно.

Я не хочу прятаться и обвинять кого-то другого в своих неудача. Да, я напортачил, и это только моя вина. Я должен был дать команде больше. Конечно, все фанаты в Монреале хотели, чтобы я стал Давидом Пастрняком. Но есть очень много факторов, которые следует учитывать при выборе вектора карьеры», — смело сказал Щербак.

На второй год после драфта он дебютировал в АХЛ, сыграв 48 матчей за фарм-клуб «Канадиенс», но особых лавров не снискал. 7 голов и 16 передач, лишь седьмое место в списке бомбардиров клуба и ужасный показатель полезности «-26», по которому россиянин занял шестое место с конца во всей лиге. Но главное — в основу «Монреаля» его не подняли даже на один матч, хотя команда не попала в плей-офф, и шансы «обкатать» молодого парня у руководства были.

«Он должен быть более изобретательным. Одно дело, знать, что ты хорошо катаешься, и другое — играть в темпе НХЛ. Он должен бороться за своё игровое время, мы ожидаем от него большего», — говорил тогдашний тренер «канадцев» Мишель Террьен.

«Открываю интернет, а там сплошная грязь: про квартиру, про жену. В НХЛ такого бы не было» Большой разговор с Никитой Щербаком.

«Мои слова были в некоторой степени преувеличены»

За два последовавших года Щербак должен был стать твёрдым игроком основы «Канадиенс», но не смог этого сделать. В сезоне-2015/2016 он провёл в «Монреале» три матча, забив свой дебютный гол в НХЛ, а год спустя провёл в основе 25 игр, набрав 6 (4+2) очков.

В июле 2019 года Щербак дал достаточно резкое интервью Sport24, которое вызвало большой резонанс за океаном. Никита подверг критике главного тренера и генерального менеджера, обвинив боссов клуба в русофобии.

«В одно межсезонье «Монреаль» покинули Радулов, Марков и Емелин, Нестеров, Сергачёв, был обменян Гальченюк. Думаю, действия говорят сами за себя. А сколько в клубе франкофонов, ребят из Квебека, которые только на французском говорят! Они даже не пытаются разговаривать по-английски в раздевалке. Получается, что они спокойно говорят на французском, а нам по-русски нельзя поговорить. Все русские ребята были добрыми и открытыми: и Андрюха Марков, и Емеля. Никто никогда не видел, чтобы про них в команде кто-то плохое говорил. Почему вообще нам нельзя говорить по-русски?», — сказал тогда Никита, что вызвало большое негодование за океаном.

Щербак рассказал, что руководство клуба почти всё лето заставляло его тренироваться в Монреале, что он находился в режиме комендантского часа, что ему не дали снять квартиру в центре города, а заставили жить в деревне. Просьбу об обмене Бержевен выполнить не смог, так как никто не хотел брать россиянина, и лишь с драфта отказов Щербака рискнул пригласить «Лос-Анджелес».

«То интервью меня не покидает, всё время напоминает о себе. Думаю, мои слова были в некоторой степени преувеличены. Да, кое-что было сказано, я этого не скрываю. Но я говорил под влиянием эмоций и сожалею о многих своих комментариях. Сегодня я хочу сказать, что по-прежнему ставлю «Монреаль» на вершину самых престижных команд НХЛ. И к игрокам, и к их семьям там относятся очень хорошо. С Марком Бержевеном мы всегда хорошо ладили. Я с ним был честен, он со мной тоже. Он хорошо ко мне относился, с первого до последнего дня», — такие слова произнёс Щербак уже сейчас, но не уточнил, какие именно слова были преувеличены или неверно процитированы.

Страсти по Щербаку. Он обманывал хоккей, но его выставляют жертвой «Авангарда» Время «пожарных», намётки идеальной конкуренции и жесть, которая нам нужна – в итогах недели КХЛ.

«Сейчас я в лучшей форме в своей жизни»

«Я пережил очень трудный период после «Монреаля». Это такая фантастическая организация, люди узнавали меня на улицах. А в Лос-Анджелесе никто не знает, кто ты, там совсем по-другому. Я хорошо начал в «Кингз», но потом меня отправили в АХЛ. В тот момент я был морально истощён и принял решение уехать в КХЛ. Я получил хорошее предложение от хорошей команды», — сказал Щербак, сыгравший 16 матчей за «Авангард» (6 очков) и 15 — за «Трактор» (5 очков).

Сейчас Щербак живёт вместе со своей супругой в Монреале, но не может найти себе команду. Недавно у пары родился сын, которого назвали Томас Джеймс

«Быть папой — здорово! Я безмерно благодарен жизни за такое приключение. Возможность растить ребёнка — одна из самых прекрасных, и я рад, что могу проводить время с людьми, которых люблю. Что касается спорта, то у меня дома есть тренажёрный зал, и должен сказать, что сейчас я нахожусь в лучшей форме в своей жизни.

Мой агент активно ведёт переговоры, мы беседуем с несколькими клубами НХЛ, обсуждения идут полным ходом. НХЛ остаётся для меня мечтой и всегда будет ей оставаться. В мире существует несколько лиг, но Национальная хоккейная лига — лучшая, я хочу играть именно там. Я считаю, что могу там играть на постоянной основе», — отметил Щербак.

Пока неясно, кто из этих «нескольких клубов НХЛ» может рискнуть пригласить нападающего к себе. Имени Щербака не появлялось в слухах о возможных подписаниях уже очень давно, и сейчас ему трудно будет добиться одностороннего контракта. Однако история показывает, что судьба иногда даёт талантливым людям новые шансы. Главное, чтобы нынешние слова снова не оказались неверными.