«Только приехал в Россию, и меня сейчас подстрелят». Похождения канадского тафгая в КХЛ

Бывший тафгай «Витязя» Джереми Яблонски стал очередным героем подкаста Spittin’ Chiclets и, конечно, не обошёл стороной воспоминания о временах в России. Он рассказал, что на самом деле было во время драки в Магнитогорске, как он конфликтовал с тренером «Витязя» и однажды чуть не подрался с ним, о Данииле Маркове, Александре Радулове и привычке русских плевать на правила.

О русских боксёрах и дружбе с Поветкиным

«В России я подружился с Александром Поветкиным и Денисом Лебедевым. Болею за Поветкина, слежу за ним, как раз недавно он выиграл пояс. Познакомился я с ними, потому что у владельца «Витязя» был ещё и боксёрский клуб, откуда и вышли Лебедев с Поветкиным. Там была отличная база для бокса.

Когда у нас были выходные и мы восстанавливались – ходили в баню и всё такое, они всегда приезжали к нам. Замечательные, скромные парни. Они были похожи на танки, я видел, как они тренируются в зале. Чёрт пообери, профессиональные боксёры-тяжеловесы – это люди совершенно другого масштаба".

«В деревне у босса были павлины и ручные волки». Гиллис — об удивительной жизни в России Бывший тафгай «Витязя» вспомнил русскую баню, своего шефа и его друзей — героев войны. Ему всё понравилось.

О драке в Магнитогорске

«В России всё было потрясающе, особенно в первый год. Тогда в «Витязе» был я, Мирасти, Бреннан, Тарнаски. Всё было круто. Чехов – классный город, людей, которые в то время управляли командой, я до сих пор считаю практически семьёй, мы постоянно общаемся.

Вы, наверное, хотите услышать историю о драке? Мы приехали на предсезонный турнир в Магнитогорск. И после какого-то матча Панарин – сейчас он звезда НХЛ, но в «Витязе» он тоже обалденно играл — посоветовал нам одно место, говорит: вам понравится, это типа ресторана и клуба. Мы, понятно, согласились, почему нет-то?

В общем, приходим туда, и оказывается, что весь ресторан сняли на свадьбу, и нам надо подождать полчасика. Ну окей, стоим мы на улице, не знаю, что произошло, но тут выходят люди и начинают на нас орать. Русского мы не знали, но поняли, что почему-то орут на нас.

Верьте или нет, но мы не пытались начать драку! Наоборот, хотели всё свести на нет. Стою я, значит, и думаю: «Ну начинается. Только приехал в Россию, и сейчас меня подстрелят». Короче, завязывается потасовка, и мы начали разбрасывать всех налево и направо.

Говорю Мирасти: «Пора сваливать». Никогда не забуду, как мы продвигались по стеночке, спиной к ней, а перед нами – толпа. Нескольких человек мы уже повалили, и тут я замечаю боковым зрением, как на нас мчится какой-то парень и набрасывается на Мирасти! А Мирасти ему даже ничего не делал! Короче, вырубил я этого придурка с одного удара, и мы дали дёру. Это был полный дурдом!

В YouTube потом смотрел этот ролик, там парень кричит по-русски. Тогда я ничего не понимал, а сейчас знаю русский и понимаю, что он говорил тем ребятам, чтобы не связывались с нами, типа себе дороже.

Утром я позвонил нашему тренеру, Наззи. Он говорит: «Да, я в курсе уже, всё нормально». И в следующие пару-тройку недель всё было тихо, в СМИ ничего не всплывало. Мы ещё думали: «Ёшкин кот, да как так может быть, что это не просочилось в прессу?»

Проходит пара недель, подходит Назаров, смеётся и говорит: «Включи телек». Я не врубаюсь, в чём дело, включаю телевизор, а там эта тема – на каждом грёбаном канале! И, что самое плохое, там говорили, что нас с Мирасти пригласили на свадьбу, мы пришли и начали драку. Россия… Целую неделю это мусолили по всем каналам! А мы ни на какую свадьбу не ходили, просто Панарин повёл нас на ужин! Дурдом!"

«Босс обожал драки, он был мафиози». Североамериканцы — о «бандитском» «Витязе» Клуб из Чехова тех времён — гроза КХЛ. За океаном регулярно вспоминают о громких историях.

Конфликт с Леоновым

«Да, с нами там обращались как с королями. Россия до сих пор очень олдскульная, Чехов – олдскульный город, клубом управляли тоже по-олдскульному. Мне это нравилось.

Главное – разобраться с языком, а люди там замечательные. Еда немного другая, но ничего плохого, всегда можно найти привычные блюда. Мне в России всё нравилось, планирую туда ещё вернуться.

На второй год у «Витязя» появился спонсор, и он вместе с владельцем клуба начали управлять совместно. Спонсор хотел сам выбрать тренера. К сожалению, Назарова убрали и поставили другого тренера, который не говорил по-английски и на дух не выносил североамериканцев (речь о Юрии Леонове. – Прим. «Чемпионата»).

Однажды я чуть не подрался с ним на тренировке, у меня тогда просто бомбануло. Этот придурок мне не нравился, и я на него сорвался. Мы орали друг на друга на командных собраниях, я этот кусок дерьма ни в грош не ставил.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Дело было так: мы на льду, идёт тренировка, всё чудесно. Все смеются, настроение супер. Он собирает всех в центре площадки и что-то говорит. Я не понимаю, но чувствую, что он чем-то не доволен. Он смотрит на меня: «А ты чего ржёшь?». Я отвечаю: «Тренер, всё супер, тренировка интенсивная, на высоких скоростях. Отличная тренировка, твою мать!»

А он мне: «Жене своей такое говори!». Я такой: что? Я взорвался, клюшкой чуть не шибанул помощника тренера. Дэни Марков и ещё пара парней меня держали, а я орал: «Я урою этого козла!» В итоге он убежал со льда.

А помощник тренера, тоже тот ещё кусок дерьма, стоял, приложив перчатку к лицу. А я на него орал и буквально плевал ему в лицо: «Ты, кусок дерьма, я и тебе надеру задницу!» А он стоял, как статуя, даже не шелохнулся. Было круто.

Ребята мне говорили: «Чувак, в России всё по-другому», а я им отвечал: «Да мне плевать! Я его прикончу, размозжу его голову об лёд». Я уважаю хоккей, уважаю ребят, но не знаю, в чём была проблема у этого тренера. Занятие реально было феноменальным. Потом ребята подходили ко мне, говорили: «Да забей, этот тренер повёл себя по-уродски». Может, я и перегнул палку, но что есть, то есть. Такой у меня характер".

«Идёт Марков, смолит: «Ну что, молодые, как дела?» Приехали, называется, на Олимпиаду» Байки Овечкина — об Америке, Кубке Стэнли, сборной России и хоккее на родине в начале нулевых.

О Маркове и Радулове

«Да, Марков и тогда курил в перерывах матчей. До матча, во время матча, после матча. И он легко мог по две минуты не уходить со льда! Надо отдать ему должное, он показывал жёсткий хоккей. Он не из тех неженок, которые просто катаются, он выкладывался на полную. Марков как-то проехался по встречке на мосту в Филадельфии? Охотно верю, что так и было, вне льда это был просто зверь. Он уникальный, конечно.

Мы с ним до этого пересекались в Нэшвилле, я там летом тренировался, Дэни тоже был там, ещё Радулов приехал. Сижу в раздевалке, заходит Тротц и говорит: «Эй, Ябс, этот парень будет с тобой рядом сидеть летом». И показывает на Радулова, типа, пригляди за ним. Ему было 20 лет, по-английски он двух слов не мог связать, но на льду был великолепен. Когда-то он был юным и немного сумасбродным, но с тех пор сильно вырос, повзрослел".

О правилах в России

«В России пьют как не в себя, а правила многим не писаны. Расскажу такую историю. Был один парень, не буду называть его имя, он играл в московской команде. Предложил ему как-то пересечься, а он говорит: «Не могу, у меня тут проблемки». Оказалось, он купил Bentley, нажрался и въехал в нём в какой-то магазин. Я думал, эта история всплывёт в СМИ, но он дал на лапу и дело замяли.

Да, наверное, там плюют на правила, но не поймите меня неправильно, мы в Америке тоже, бывало, творили всякую дичь и попадали в передряги. Но иногда создаётся впечатление, что в России таких случаев больше".

«Русский газ – потрясающий. В КХЛ я сразу сказал: колите мне всё, что хотите» Экс-нападающий «Нефтехимика» Ти Джей Гальярди поделился своими историями о России.

О русском газе

«Никогда не видел русский газ. Люди о нём говорят, но лично я никогда не видел и даже не слышал о нём, когда был в России. Вроде как эта штуку используют для лучшего восстановления, но в «Витязе» газа не было. Если он существует, то я бы попробовал, чтобы понять, что это вообще такое».