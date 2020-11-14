Сезон НХЛ из 55 матчей недостижим, а Кейн или Тейвз уйдут из «Чикаго». Что говорят агенты

Обсуждение нового сезона НХЛ находится в своём самом захватывающем моменте — лига максимально близка к тому, чтобы серьёзно поменять формат дивизионов и адаптировать расписание регулярного чемпионата под реалии пандемии. Ещё остались команды, которым нужно провести серьёзные сделки, ещё осталось множество нерешённых вопросов, но в том, что заокеанские хоккейные боссы смогут найти компромиссное решение, почти никто не сомневается.

На днях североамериканский спортивный портал The Athletic провёл любопытный эксперимент, опросив на правах анонимности не хоккеистов или генеральных менеджеров, а агентов. 21 агент ответил на семь актуальных вопросов, и многие ответы оказались неожиданно острыми и откровенными.

Канадский дивизион, новые «пузыри» и зарплата по количеству матчей. Что готовят в НХЛ Регулярные битвы между «Монреалем» и «Торонто», «Эдмонтоном» и «Калгари» внутри одного дивизиона могут стать самым интересным новшеством.

«Боунесс дал возможность процветать Худобину»

Первый вопрос звучал так: «Мнение о каком игроке или тренере у вас наиболее сильно поменялось во время плей-офф?». 6 голосов получил форвард «Тампы» Брейден Пойнт, 4 — наставник «Далласа» Рик Боунесс, по 2 — Джон Купер и Антон Худобин.



«Рик Боунесс стал главным открытием. Он смог в сложных условиях собрать команду воедино, объединить людей на этом этапе сезона. Он проявил терпение к Джону Клингбергу, дал Миро Хейсканену дополнительную возможность не слишком остро реагировать на ошибки. И дал возможность процветать Антону Худобину. Речь шла о настоящей команде», — сказал один из агентов.



«Пойнт был невероятным. Я не мог часто смотреть «Тампу», но он был кем-то особенным», — отметил другой агент.



Второй вопрос касался того, как клубы НХЛ провели межсезонье, и здесь первое место по уровню эффективности неожиданно занял «Монреаль», у которого было 5 голосов. По три набрали «Оттава» и «Колорадо», два достались «Торонто», а ещё 7 команд получили по одному голосу. И тот факт, что голоса так распределились, свидетельствует об отсутствии однозначного клуба-победителя в нынешнее межсезонье.



«Мой выбор — «Монреаль». Мне очень понравилось подписание Джоша Андерсона, хотя я и считаю, что генменеджер Марк Бержевен дал ему слишком длительный контракт», — отметил один из агентов.



«Мне по душе тихие сделки «Вашингтона», который заключил новый договор с защитником Бренденом Диллоном, у них теперь есть отличный тренер Питер Лавиолетт. В нынешнем сезоне «столичные» будут похожи на «Тампу», — считает ещё один представитель агентского сообщества.



«Мне нравится то, что сделал генменеджер «Флориды» Билл Зито. У его команды мало рисков и высокий потенциал для роста. Он избавился от Майка Мэтесона, пригласил опытного Патрика Хёрнквиста, который обладает крепким характером, несмотря на травмы. Это хорошие, умные перестановки, к тому же у «пантер» всё ещё есть гибкость в отношении потолка зарплат», — сказал третий агент.

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«Игроки должны владельцам — эскроу теперь ограничен»

На вопрос о том, какому клубу нужно крепко поработать и сделать существенный шаг вперёд, единения во мнениях тоже не было. 4 голоса получил «Бостон», который покинул защитник Тори Крюг, у которого пока нет договорённости со Здено Харой и возникло некоторое недопонимание с Тууккой Раском, покинувшим «пузырь» из-за семейных обстоятельств.



По три голоса получили «Тампа-Бэй» и «Эдмонтон», два — «Флорида», и ещё 8 команд заработали один голос. При этом, агенты отмечали разницу в тех сделках, которые клубам необходимо совершать: если «Тампе» или «Айлендерс» нужно разгружать платёжку, то «Брюинз» необходимо кадровое усиление.



«Считаю, что «Бостон» будет одним из претендентов на Кубок Стэнли, а подписание Крейга Смита — очень хорошее, он усилит группу форвардов. Но они потеряли Крюга, им нужен защитник. Их окно возможностей пока открыто, но скоро закроется. С Раском есть сомнения, им нужен защитник», — считает один из агентов.



«Голосую за «Коламбус». Они не могут быть и дальше просто хорошей командой. Им нужно взять кого-то типа Майка Хоффмана. Команде нужно больше блеска, больше боевой мощи», — добавил другой агент.



Одним из самых острых вопросов оказался вопрос о том, какое количество матчей клубы НХЛ проведут в предстоящем сезоне. Базовой цифрой стала отметка в 55 матчей, и 14 агентов посчитали, что необходимо провести больше игр, а 7 — меньше.



«Болезнь вышла из-под контроля. Конечно, лига старается изо всех сил. Стоит отдать должное усилия НХЛ по созданию пузыря летом, но невозможно сделать это снова. Коронавирус продолжает активно распространяться, контролировать его можно только с помощью вакцины», — сказал один из агентов. «Да, нам повезёт, если лига начнёт играть к середине февраля. Но в какой-то момент просто придётся вернуться, потому что никто не хочет играть летом», — добавил другой.



«Нужно больше матчей. Я не пытаюсь догадываться или быть логичным, но и игрокам, и владельцам команд нужен этот сезон. Игроки теперь должны владельцам, потому что хоккеисты добились искусственного ограничения эскроу», — посчитал ещё один агент.

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«Кейн или Тейвз сменят команду»

Вопрос о том, каким будет новый сезон, как будут формироваться дивизионы, и какой будет общая жизнь в НХЛ, был наиболее размытым.



«После того, как вакцина будет произведена серийно, то можно будет показать карточку о прививке и спокойно пройти на арену. Возможно, сначала будет ограничение по посещаемости, пока мы не достигнем полной загрузки стадионов», — вновь прозвучала идея о непременной вакцинации.

«Начать, вероятно, придётся без болельщиков, но некоторые владельцы этого не хотят. Стоимость клубов упадёт, без матчей они будут терять деньги. Видимо, нужно начать с «пузырей», а когда все будут вакцинированы, то нужно разрешить посещать матчи болельщикам. До конца сезона хочется увидеть хотя бы наполовину заполненные трибуны», — добавил другой агент.



Наконец, один из самых острых вопросов для агентов звучал так: «Какой выдающийся игрок сменит команду в следующем сезоне?»



Первое место разделили форвард «Виннипега» Патрик Лайне и нападающий «Баффало» Джек Айкел — оба игрока выражали недовольство нынешним положением дел, хотя у каждого на это были разные причины. Финн был недоволен своей ролью в команде и качеством партнёров, а Айкелу просто надоело проигрывать. Три голоса получил Митч Марнер из «Торонто», два — его одноклубник Вильям Нюландер, а ещё семь хоккеистов получили по одному голосу.

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«Марнер сменит команду. «Кленовые листья» не должны были подписывать Тавареса, который с каждым годом становится всё более медленным. Им средовало бы сосредоточиться на молодых игроках и использовать деньги по-другому. Знаю, что иметь двух классных центров — это круто, но нельзя, чтобы три хоккеиста зарабатывали бы более $ 10 млн каждый», — отметил один из агентов.



«Патрик Кейн или Джонатан Тейвз сменят команду. Этим парням нет смысла оставаться в «Чикаго». Они вряд ли принимают то, что происходит, если там началась серьёзная перестройка. Я просто не понимаю, как они могут остаться. Они оба хорошие хоккеисты, которые могут оказаться в любой команде и оказать на неё положительное влияние. Это пойдёт на пользу всем, но особенно — игрокам», — добавил другой агент.



«Лайне сменит команду. Где дым, там и огонь», — резюмировал третий.