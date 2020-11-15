Канадец Паскуале зачехлил талантливого российского голкипера. Что делать Коновалову?

«Локомотив» — пожалуй, единственный клуб КХЛ, всецело делающий ставку на собственных воспитанников. Однако если установить в своей школе бесперебойный конвейер по производству качественных полевых игроков «железнодорожникам» удалось, то поставить на поток выпуск классных вратарей в Ярославле долгое время не получалось и приходилось констатировать, что на протяжении десяти последних сезонов лучшим и единственным ярославским голкипером в КХЛ был никто иной, как Александр Лазушин, от которого этой осенью после одного матча отказался даже разобранный «Куньлунь». Есть ещё и молодой Антон Красоткин, выживший из Новосибирска Алексея Красикова, но что будет с ним через пару-тройку лет пока не совсем ясно. Найти наследника Егора Подомацкого «Локомотиву» оказалось куда сложнее, чем предполагалось.

Всё изменилось в 2017 году, когда в рамке «Локомотива» в появился 19-летний ярославец Илья Коновалов, которого начал подпускать к основе Дмитрий Квартальнов. Тогда при одном из главных проводников молодёжи в КХЛ молодой голкипер сыграл во второй половине «регулярки» 7 игр за основу, выиграв 5 матчей и шикарно разбавил опытнейший тандем Мурыгин – Судницин, сделав внушительную заявку на место в основе на следующий сезон. В итоге, впечатлённый прогрессом 20-летнего вратаря, Квартальнов сделал его сменщиком Александра Салака и уже к зиме Коновалов сожрал сверхимпульсивного и измученного травмами чеха, а в конце сезона отобрал у Никиты Михайлова из «Сибири» звание лучшего новичка сезона.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Тогда казалось, что настолько мощного первого полноценного сезона от Коновалова не ждал даже сам Квартальнов. Уже по ходу той «регулярки» на Илью обратили внимание тренеры сборной и энхаэловские скауты, воротившие от него нос на протяжении двух драфтов, а летом 2019-го права на ярославца в НХЛ застолбил «Эдмонтон», выбравший россиянина в третьем раунде — на этот раз не отпугнули даже его скромные габариты.

Дебютный сезон в КХЛ Коновалов провёл настолько убедительно, что Юрий Яковлев решил не искать нового основного на стороне, а доверить первый номер доморощенному голкиперу и, как оказалось, явно переоценил его возможности, словно позабыв о пресловутом «синдроме второго сезона» и о том, что Коновалову на тот момент был всего 21 год. Забавно, что страховать Илью позвали Александра Лазушина.

И, как ожидалось, первый сезон в роли первого номера «Локомотива» для Коновалова получился лихорадочным: уже с самого начала прошлой «регулярки» ярославец «поплыл» одновременно с преемником Квартального Крэйгом Мактавишем, провалил вместе со всей командой сентябрь, чередовал классные матчи с откровенно слабыми, его регулярная надёжность уступила место юношеской нестабильности, а прогресс, который в предыдущий сезон шёл семимильными шагами, несколько притормозил. Во время просмотра прошлогодней ярославской фантасмагории как таковых претензий к Коновалову не было — слишком оптимистично было ждать от него стопроцентного зеркального отражения первого сезона, тем более в ситуации, когда всю команду трясло как на американских горках. Куда больше вопросов хотелось задать её режиссёру Юрию Яковлеву, который, как герой из известного комикса, с безумной улыбкой весь сезон просидел в охваченной огнём комнате.

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Свою ошибку президент «Локомотива» осознал только прошлой весной и вместе с Андреем Скабелкой перевёз в Ярославль канадца Эдди Паскуале, зажигавшего у белоруса в «Барысе». И сейчас тандем Паскуале – Коновалов, изредка разбиваемый другим молодым местным воспитанником Даниилом Исаевым, смотрится чуть ли не лучшим в лиге. Из-за повреждения североамериканца «регулярку» в старте начал россиянин, но, вернувшись в строй, Паскуале мгновенно оккупировал рамку и сейчас от него настолько веет надёжностью и спокойствием, что его смело можно назвать лучшим голкипером КХЛ на данный момент. И если он продолжит играть на том же уровне, то из Ярославля вратари будут бежать так же, как и от Юхи Метсолы из Уфы. Слабо верится, что 22-летний Коновалов сможет сдвинуть с ворот канадский монолит и уверенная игра Паскуале, действительно, может подтолкнуть его к уходу из «Локомотива» и позволить с чистой совесть уже следующей весной уехать в Северную Америку, где его уже ждут в «Эдмонтоне».

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Если посмотреть на глубину «Ойлерз», то полный швах у клуба из Альберты только с вратарями. В новый сезон «Эдмонтон» пойдёт с трио Коскинен – Форсберг – Смит. Первым «Нефтяники» более-менее довольны и его контракт действует ещё два сезона, второй — в октябре пришёл с рынка, подписал соглашение только на год и будет бороться за место бэкапа со Смитом, которому в марте, на секундочку, стукнет 39 лет. За ними же, если не брать в расчёт Коновалова — зияющая пустота. Ровесники россиянина канадцы Стюарт Скиннер и Дилан Уэллс, играющие за фарм-клуб, как потенциальные голкиперы для основы генеральным менеджером Кеном Холландом не рассматриваются. По сути, среди задрафтованных голкиперов в системе «Эдмонтона» конкурент за место в основе у Коновалова только один — это 20-летний победитель последнего МЧМ Оливье Родриг, с которым в «Ойлерз» готовы возиться и работать, хотя его и котируют по уровню таланта ниже Ильи, даже несмотря на то, что отец франкофона работает в клубе одним из тренеров вратарей.

Как бы Коновалова не ценили в Ярославле, ставка в ближайшие два года в «Локомотиве» будет делаться на опытного Паскуале. В распоряжении Андрея Скабелки роскошная центральная ось, достаточно сбалансированная оборона, невероятно талантливое, но уже повзрослевшее нападение, ярко выраженный и стабильный первый номер с шикарным молодым сменщиком, и сейчас у белоруса есть практически полная колода для того, чтобы отправиться в поход за первым Кубком Гагарина.

Фото: Jeff Vinnick/Getty Images

В этом сезоне Коновалов играет довольно стабильно и без претензий, и ещё один сезон в роли бэкапа ему явно не повредит. Но если монструозный канадец будет играть так же непогрешимо, то задерживаться в Ярославле точно не будет смысла. Тем более, что в «Эдмонтоне» во вратарской площади разреженное пространство и на следующий сезон у него может вообще не оказаться конкурента на место сменщика Микко Коскинена, на которого в долгосрочной перспективе вряд ли рассчитывают. В «Ойлерз» реально готовы вложиться в развитие ярославского голкипера, а новый генеральный менеджер и четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Кен Холланд, задрафтовавший Илью, хочет наконец-то покончить с бесконечным поиском вратарей на рынке. Вряд ли его радует тот факт, что единственным задрафтованным голкипером, сыгравшим полноценный сезон в основе «Эдмонтоне» за последние 10 лет стал только Деван Дубник. Именно в россиянине в Альберте видят голкипера, который должен впервые за долгое время прервать порочную тенденцию на подписание голкиперов не из системы «Ойлерз».