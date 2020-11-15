Пока Самонов деградирует в СКА, у «Витязя» проблемы с вратарями. Что происходит в КХЛ

Делимся очередной порцией наблюдений и выводов после нового игрового дня КХЛ.

«Витязю» нужен Самонов, но он деградирует на скамейке СКА

Оборона подольского «Витязя» после возобновления чемпионата КХЛ представляет собой жалкое зрелище. Подмосковная команда, конечно, и раньше не была образцом надёжности у своих ворот, но сейчас – просто разваливается. 15 пропущенных шайб за две игры!

Михаил Кравец в растерянности. После игры со СКА наставник «Витязя» винил во всём судьбу-злодейку: «Так бывает, нам всё залетает, а туда – четыре штанги». Действительно, такие матчи случаются, но при этом Кравец отметил, что впереди у его команды принципиальные встречи со «Спартаком», на которые «Витязь» настроится, как следует. И что же мы увидели в первой игре подольчан с красно-белыми? Да почти то же самое. Забили чуть больше, где-то едва не зацепились за результат, но пропустили снова очень много. Кравец отметил огромное количество ошибок, невыполнение тренерского задания, неоправданные удаления и тот факт, что полевые игроки плохо помогают вратарям. Всё так, но провести такой анализ игры мог бы и любой болельщик, а от тренера должно ждать не констатации фактов, а исправления ситуации. Но сейчас Кравец, кажется, слегка поплыл и выпустил команду из своих рук. У «Витязя» вполне симпатичный состав, в нынешнем сезоне подольчане, по-хорошему, не должны были решать задачу попадания в плей-офф, а биться за место в топ-5 Запада. Но «Витязь» никак не может поймать стабильность, поэтому находится на границе кубковой восьмёрки. А это с огромной долей вероятности означает встречу со СКА и ЦСКА в первом раунде, то есть – снова мгновенную смерть в плей-офф.

Конечно, у «Витязя» существует большая проблема с вратарями. Летом была сделана ставка на нестабильного Илью Ежова, но он нынешний сезон пока совсем заваливает. Коэффициент надёжности – 3,25 гола за игру, процент отражённых бросков — 89,7%. Таких слабых цифр у Ежова не было никогда в карьере. Достойного сменщика у Ильи нет: Антон Тодыков – это несерьёзно, Пётр Кочетков (не забыли ещё лучшего вратаря МЧМ-2019?) совсем деградировал без игровой практики и уже больше месяца не попадает ни в состав «Витязя», ни в ВХЛ, и при этом его не найти в списке травмированных. Пропал некогда талантливый голкипер. Молодые вратари «Витязя» тоже не поправят ситуацию в одночасье, так что, похоже, мучиться с последним рубежом подольчанам до конца сезона.

СКА ограбил «Витязь», но не получил никакой выгоды. Питер в своём репертуаре «Локомотив» собрался доигрывать сезон без тренера, а в «Авангарде» забыли про молодёжь – в итогах недели КХЛ.

Но когда поднимают тему вратарей «Витязя», я всегда вспоминаю Александра Самонова. В прошлом сезоне его беспардонно забрал из Подмосковья СКА, после чего Самонов сразу же получил вызов в сборную России. Казалось бы, голкипер только выиграл от такого карьерного роста? Но концепция в Санкт-Петербурге поменялась очень быстро. И где теперь Самонов? В СКА по очереди играют Аскаров, Бердин и Хелльберг, а Александр плотно сидит в запасе и с 20 сентября не раздевается на матчи. Понятно, что он, как и все игроки СКА, переболел коронавирусом, но сейчас Самонов здоров, у него нет травмы, но и место в воротах петербуржцев для него не находится. Всего за сезон Александр провёл лишь четыре матча за СКА, в ВХЛ не сыграл ни разу. Какая уж тут сборная России, а ведь ещё недавно Самонов казался едва ли не первым номером нашей национальной команды на чемпионате мира без игроков НХЛ.

Самонов просто деградирует на скамейке СКА, а мог бы регулярно играть в «Витязе» и выигрывать матчи для подмосковной команды. Александр стал жертвой сиюминутной «хотелки» петербуржского руководства, и от этой сделки в результате не выиграл никто.

Александр Самонов Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

«Куньлунь» снова развалился. Зачем он нужен КХЛ?

Во второй половине октября китайский «дракон», временно перебравшийся в Мытищи, поднял голову, немного поиграл мускулами, слегка обнадёжив, что титул главного аутсайдера Востока не будет разыгран ещё осенью. «Куньлунь» провёл ряд качественных матчей с топ-клубами и даже ненадолго ушёл с последнего места конференции, но после перерыва команда Алексея Ковалёва снова развалилась. Три матча, три поражения, 13 пропущенных шайб и полная безнадёга.

«Куньлунь» всё же худшая команда Востока в нынешнем сезоне. Хоть с русскими в составе, хоть с иностранцами. Октябрьский всплеск был объясним, я его даже предсказывал после неожиданной победы «драконов» над «Салаватом», но было понятно, что это ненадолго. Рутина регулярки убивает эмоции и выводит на первый план эффективность системы тренера, но какая у Ковалёва, никогда не работавшего наставником, может быть система? Да, великий в прошлом форвард сумел поставить «Куньлуню» неплохую игру в атаке, но больше ему похвастать нечем. Оборона, целостность и структура игры, распределение сил в течение матча — тут у «Куньлуня» всё очень плохо. Точнее, пущено на самотёк, потому что я не могу сказать, во что конкретно играет китайская команда.

Почему сейчас я уделяю внимание «Куньлуню»? Да просто каждый раз, когда я вижу «драконов» на дне таблицы, когда вижу, как «Ред Стар» проигрывает один матч за другим, мне становится обидно за то, что в нашей лиге выступает этот бессмысленный, никому не нужный коллектив. В то время как наши родные клубы с историей и школой, выкинутые КХЛ с глаз долой, потихоньку загибаются без денег и внимания.

На родине Капризова и Бобровского умирает хоккей. В пропасть «Кузню» подтолкнула КХЛ У «Металлурга» глубокий управленческий кризис, нет стадиона, а про молодёжку лучше не вспоминать.

У «Динамо» перестали забивать лидеры. Но проблема не только в этом

Когда летом Владимир Крикунов говорил, что в «Динамо» собираются делать ставку на ближайший сезон, то показалось, что опытный наставник чересчур оптимистичен. Регулярка пока доказывает правильность этого ощущения, а последний матч бело-голубых с уфимцами как бы вместил в себя все проблемы, которые есть у «Динамо». Первое – без голов лидирующего звена подопечные Крикунова не могут выигрывать. Дмитрий Яшкин и Вадим Шипачёв не набирают очки уже вторую встречу кряду, и это оборачивается для «Динамо» поражениями. При этом в игре с «Салаватом» неожиданно выстрелила связка из нижних звеньев Ефремов-Кулёмин, а без стараний этих парней бело-голубых ждал проигрыш в основное время. Кстати, вчера в Москве встретились две команды, чья игра максимально зависит от звена лидеров, и мы увидели, что прикрыть Шипачёва и Ко гораздо проще, чем нейтрализовать Хартикайнена и его финских товарищей.

Лидер «Динамо» заснул в овертайме на радость Уфе. Шипачёв хотел спихнуть ошибку на вратаря Волевая победа «Салавата» в Москве и важнейший победный гол для Никиты Сошникова.

Второе – проблемы «Динамо» с защитниками. Здесь, в первую очередь, разочаровывает Хиетанен, который в прошлые годы был крутым универсалом, а нынешний чемпионат проводит слабо на обеих сторонах площадки. Вчера финн снова не помог в атаке, а в защите позволил обмануть себя, как мальчишку, Хартикайнену в эпизоде со вторым голом Уфы. Если говорить в целом, то защита «Динамо» не становится какой-то колоссальной проблемой ни для какой команды лиги. Не хватает жёсткости, плотности, поэтому соперники бело-голубых всегда могут рассчитывать на голевые шансы. А если против «Динамо» выходят такие монстры, как уфимские легионеры, то пиши пропало. Если, конечно, проблемы в защите не перекроет первое звено, но мы видим, что оно всё чаще молчит.

Третье – вратари. В принципе, ещё перед сезоном было ясно, что Бочаров – крайне нестабилен, а возрастной Ерёменко не сможет выигрывать для «Динамо» матчи, как раньше. Сейчас бело-голубые периодически страдают от того, что их голкиперы не могут где-то выручить, где-то подтащить и вытянуть для «Динамо» матч, в котором команда играет не лучшим образом.

С таким ворохом серьёзных проблем «Динамо» крайне опрометчиво считать фаворитом хотя бы Западной конференции. Причём всё это просчитывалось ещё летом, но бело-голубые верили в свою стратегию. Кажется, зря.

Красивый фасад и невзрачный тыл. Почему «Динамо» рано называть главным фаворитом КХЛ У бело-голубых блистательная первая тройка, но их составу не хватает глубины и баланса.

Тимкина вырубили могучим силовым. Оказывается, такое возможно

В этом абзаце никаких выводов и умозаключений, а лишь рассказ о моменте, который вы могли вчера упустить из виду. Андрей Разин, видимо, так хорошо настроил игроков «Северстали» на матч со СКА, что череповчане с первых смен вышли биться и показывать, кто в доме хозяин. В результате Владислав Провольнев уже на стартовой минуте встречи провёл мощнейший и красивейший силовой приём против Евгения Тимкина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Новичок СКА — один из самых физически крепких хоккеистов КХЛ. Тимкин и сам не прочь сыграть жёстко в корпус, да и его бойцовское омское прошлое не забыто. Но после столкновения с Провольневым Евгений слегка потерялся, а вскоре вынужден был завершить игру.

Пожелаем Тимкину здоровья, а также отметим, что хит Провольнева хоть и зарядил «Северсталь» на боевой матч, но ни выиграть, ни даже забросить череповчанам вчера не удалось.