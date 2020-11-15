Как звёзды СССР громили финнов на их льду. Но один раз великий Третьяк всё же пропустил

Чемпионат мира по хоккею 1982 года проходил в финских городах Хельсинки и Тампере с 15 по 29 апреля. В чемпионате участвовали восемь сборных, а команда США первые с 1975 года с треском провалилась и вылетела из группы сильнейших.

Снова изменилась и формула проведения мирового форума. Сперва все восемь коллективов играли друг с другом по кругу, а затем четыре лучшие команды разыгрывали между собой три вида медалей, учитывая очки, набранные на предварительном раунде.

В итоге золотые медали в 18-й раз в своей истории завоевала сборная СССР, на целых семь очков опередившая ставшую второй Чехословакию. Кстати, первый и, как выяснится, последний раз на чемпионат мира приехал канадский форвард Уэйн Гретцки, ставший лучшим бомбардиром (6+8). Канадцы завоевали бронзовые медали. Дело, как помнят болельщики со стажем, завершилось серьёзным скандалом и обвинениями со стороны «кленовых листьев». Дескать, советские хоккеисты сдали матч чехословакам.

«Это просто смешно». Канадцы остались без серебра, Тихонова обвинили в сговоре с чехами Канадцы привезли россыпь звёзд, где были Гретцки, Хаверчук и Бобби Кларк. Но выиграли только в замере крюков.

Одной из самых зрелищных встреч можно смело назвать матч, состоявшийся в Тампере. Хозяева чемпионата мира финны на глазах у полных трибун встречались со звёздной сборной СССР, которой руководил легендарный Виктор Васильевич Тихонов.

Советские хоккеисты учинили финнам форменный разгром. Похоже, сборная Суоми просто оказалась не готова к жёсткой и по-спортивному наглой игре сборной СССР. Борты трещали по швам, а шайба в воротах хозяев оказывалась так часто, что можно было сбиться со счёта.

«Нас в своё время тоже били, но мы лезли на пятачок и знали, что если выдержим, потом их обыграем. Мы их наказывали голами. Сейчас этого нет. Не забиваем. Почему? Потому что не работаем. Слишком много удаляемся. В тактике мы многое упустили. Раньше мы могли менять тактику по ходу игры. Сейчас тренеры этого не могут, потому что идей нет», — говорил позднее сам Тихонов, который всегда был приверженцем умного хоккея, но понимал, что без силовой игры в хоккее всё равно не обойтись.

Дважды, усилиями Фетисова и Шепелева, «Красная Машина» реализовала большинство. Остальные шесть голов за авторством Макарова, Голикова, Билялетдинова, Крутова, Ларионова (нынешний главный тренер молодёжной сборной России) и Шалимова случились уже в равных составах.

Обзор матча ЧМ-1982 Финляндия – СССР – 1:8.

Шалимов, забросивший восьмую шайбу, был признан лучшим нападающим всего первенства. Легендарный спартаковец буквально рвал и метал на площадке, отлично отыграв весь турнир. Даже в 31 год крайний форвард не потерял своей фирменной скорости и голевого чутья. Этот чемпионат мира стал последним в карьере Шалимова.

Фото: РИА Новости

Единственная небольшая ложка дёгтя в бочке мёда в игре Финляндия – СССР – гол в большинстве финна Арбелиуса, из-за которого великий советский голкипер Владислав Третьяк не смог отыграть на ноль. Конечно, подобные вещи всегда расстраивают вратарей, но сильно легендарный страж ворот не переживал и в дальнейшем выглядел привычно уверенно.

Ну а финны однозначно запомнили эту встречу надолго. Советская сборная преподнесла Суоми отличный урок и показала, что на самом деле означает мощь советского хоккея. Финны, кстати, слабо выступили на домашнем турнире и в итоге заняли пятое место на предварительном раунде, не попав в четвёрку сильнейших и вылетев из борьбы за медали.