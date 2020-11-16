«Авангард» отметит свой юбилей в доме «Динамо». Забыта былая вражда?

В новом выпуске нашей традиционной рубрики подводим итоги очередной недели регулярного чемпионата КХЛ.

Когда финское нытьё надоест КХЛ?

«Йокерит» — самый проблемный клуб КХЛ. В эпоху пандемии это стало заметно особенно сильно и, если честно, «шуты» и их финское окружение уже порядком надоели. «Йокерит» всячески даёт понять, что никакие законы нашей лиги ему не писаны, и он в любых обстоятельствах будет поступать так, как считает нужным. Захочет – не приедет в Минск на первую игру регулярки, устроив первый в истории КХЛ срыв матча по политическим мотивам. Или самовольно уйдёт на карантин, наплевав на специальные рекомендации лиги, выпущенные к этому сезону и подписанные, между прочим, всеми участниками чемпионата. Позже выяснится, что «Йокериту» есть кем играть в отсутствии заболевших игроков основы, и он попросту обманывал лигу.

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Удивительно, что КХЛ проявляет поразительное терпение к финским выходкам. «Йокерит», сорвавший с десяток матчей регулярки, получил лишь один технарь за минский демарш, а все коронавирусные пропуски пока проходят для «шутов» бесследно. Даже после игры со СКА, которую «Йокерит» благополучно отыграл на фоне очередной вспышки ковида, лига продолжает переносить матчи финнов. КХЛ нашла новые даты для гостевых игр «шутов» в Ярославле и Магнитогорске, приняв во внимание, что «на подачу выездных документов на новичков команды не остаётся времени». Но очевидно, что если бы «Йокерит» не играл в пленников ковида и раньше бы позаботился о своём резерве (нас долго убеждали что его в принципе нет), то все бюрократические вопросы были бы решены в срок. «Йокерит» сам создал очередную проблему на ровном месте, но КХЛ снова вошла в положение «шутов».

Если говорить прямо, то лига с завидным постоянством позволяет финнам вытирать о себя ноги. Но ради чего? В финской прессе КХЛ и Россию не устают поливать грязью, а в «Йокерите» видят несчастного узника, который страдает в суровом русском плену. Понятно, что некоторые журналисты Финляндии — те ещё демагоги, но их риторика формирует общественное мнение в стране, закрепляя негатив по отношению ко всему российскому.

Например, на прошлой неделе известный русофоб Пекка Ялонен из Iltalehti назвал Россию «землёй обетованной коронавируса», по сути, объяснив частые случаи заражения в «Йокерите» игрой команды в русской лиге.

Финский журналист: игроки «Йокерита» заболели в России — на земле обетованной коронавируса

А несколько дней назад другое финское издание Kauppalehti в сотый раз напомнило, что «Йокерит» несёт колоссальные убытки, выступая в КХЛ.

Kauppalehti: убытки «Йокерита» в КХЛ ежемесячно составляют € 1 млн

Вероятно, в том, что пишут финские СМИ, есть доля правды. И про коронавирус в России, и про финансы «Йокерита». Но какова подача этой правды! Сплошное нытьё, формирующее искажённую реальность, в которой бедный финский клуб находится чуть ли не в заложниках у злых русских. И так продолжается с самого момента вступления «Йокерита» в КХЛ.

Фото: Дмитрий Бондаренко, photo.khl.ru

«Йокерит» уже не имеет никакого отношения к российским бизнесменам (по совместительству, первым лицам КХЛ), которые и притащили «шутов» в русский чемпионат. Но лига как будто по инерции продолжает сдувать с финнов пылинки, не замечая разговоров за своей спиной. Кажется, КХЛ пора уже перестать терпеть финское хамство и начать уважать себя и свои интересы. И если не поставить вопрос об избавлении от «Йокерита», то хотя бы относиться к нему так же, как и к остальным клубам.

КХЛ призывает клубы доносить друг на друга?

На прошлой неделе КХЛ запустила любопытный проект. Лига открыла «Горячую линию» с целью выявления и предотвращения нарушений регламента чемпионата. Любой участник турнира на условиях конфиденциальности и анонимности сможет сообщить в лигу о нарушениях какого-либо клуба в области потолка зарплат, допинга или участия в азартных играх.

Я пока даже не знаю, как относиться к этой инициативе КХЛ. С одной стороны, конечно, здорово, что за порядком в лиге теперь будут следить ещё тщательнее. С другой – это же прямой призыв к доносительству! Как-то странно это видеть внутри хоккейной семьи…

КХЛ запустила «Горячую линию» по вопросам нарушения регламентов

Но о чём это говорит? Думаю о том, что у КХЛ не хватает собственных инструментов, чтобы следить за соблюдением регламента. Получается, руководители лиги не уверены, что им на стол попадают полностью «белые» отчёты о платёжных ведомостях, и подозревают кого-то в выплатах под столом. Или в КХЛ не доверяют собственным допинг-офицерам?

Допускаю, что это лишь превентивная мера, но всё же странно со стороны КХЛ разрешать клубам безнаказанно «стучать» друг на друга. На мой взгляд, сигналы о каких-то нарушениях или подозрениях на нарушение должны подавать независимые наблюдатели, но никак не заинтересованные лица. Представляете, во время серии плей-офф какой-нибудь клуб устроит дополнительную допинг-проверку для своего соперника, чтобы оказать психологическое давление? Всё ведь анонимно, а на войне все средства хороши.

И ещё – на какой-то узкий круг нарушений собирается реагировать «Горячая линия». Если уж КХЛ разрешает действовать анонимно, то не логично ли рассматривать сигналы по любым вопросам? Например, наличие открытых фарм-клубов в чемпионате, скрытую аренду, соблюдение контрактов хоккеистов… Пунктов, по которым может нарушаться регламент КХЛ, немало. И если странности видят журналисты и болельщики, то погружённым в процесс руководителям команд точно есть, на что донести. Ну, раз уж лига разрешила.

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«Авангард» отметит юбилей в доме принципиального соперника. Всё нормально?

Руководитель «ястребов» Александр Крылов на прошлой неделе посетил Омск и в ходе общения с журналистами заявил о готовящемся сюрпризе для болельщиков «Авангарда». Домашний матч с «Ак Барсом» 23 ноября, который будет приурочен к празднованию 70-летия омского хоккея, «ястребы» проведут на «ВТБ-Арене» — домашнем стадионе московского «Динамо».

23 ноября «Авангард» примет «Ак Барс» на домашней арене московского «Динамо»

Логика решения проста и понятна. «Авангард» собирается устроить яркое шоу, а без зрителей весь антураж вокруг игры потеряет смысл. Как мы знаем, по странной логике в Подмосковье запрещены спортивные соревнования с болельщиками, в то время как в Москве допускается проход 25% зрителей от вместимости арены. С этой точки зрения «Авангард» всё сделал идеально, перенеся праздник с пустующих трибун «Арены-Балашиха» на самый новый и современный стадион столицы. Нет сомнений, что омичи устроят крутой перформанс, пригласят знаменитостей, проведут разного рода активности – в плане помпезности и размаха «Авангарду» в последние годы нет равных в КХЛ.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вот только есть одно «но». Солидный юбилей омский клуб проведёт в доме московского «Динамо». Для фанатов «ястребов», у которых есть более-менее приличный болельщицкий стаж, бело-голубые были и остаются принципиальным соперником, даже злейшим врагом. Они прекрасно помнят весну-2005 года с позорным разгромом 0:11 и спорным голом-фантомом Мирнова. Они помнят, споры между «Динамо» и «Авангардом» за молодых Овечкина и Дацюка. Разумеется, помнят и финал чемпионата КХЛ 2012 года. Это только самые значительные вехи омско-московского противостояния, а разных мелочей, придающих перчинку отношениям «Авангарда» и «Динамо», ещё великое множество.

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«Ястребы» и бело-голубые выступают в разных конференциях, в регулярке играют по два матча в год, а в плей-офф не встречались уже восемь лет. Градус взаимной ненависти у фанатов клубов, конечно, понизился из-за этих факторов, но, думаю, в Омске каждый третий болельщик «Авангарда» вам скажет, что матч с «Динамо» в календаре стоит для него особняком. Да и среди поклонников бело-голубых найдётся немало тех, кого цепляют матчи с «ястребами».

И тут «Авангард» переносит важнейший, праздничный домашний матч в дом к такому оппоненту. Представляете, если бы «Салават Юлаев» отпраздновал юбилей башкирского хоккея в Казани? Понятно, у омичей такие обстоятельства, которые не дай бог кому-то пережить, и им приходится принимать непопулярные решения, но всё же…

Одна из проблем нашего хоккея, которая не лежит на поверхности – отсутствие по-настоящему принципиальных, цепляющих на самых высоких уровнях противостояний. Кроме «зелёного дерби» ведь и вспомнить особо нечего. Остальные же «вражеские дуэли» остаются, как правило, только в сознании болельщиков, в то время как постоянно меняющиеся руководители, тренеры и хоккеисты в клубах не чувствуют никакой принципиальности. Поэтому ЦСКА и «Спартак» делят одну арену на двоих уже третий сезон, несмотря на недовольство красно-синих фанатов. Поэтому «Авангард» добровольно едет праздновать 70-летие омского хоккея на домашний стадион «Динамо».

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Понятно, что 23 ноября занята «ЦСКА-Арена», а другие стадионы Москвы, скорее всего, обошлись бы «Авангарду» дороже, чем «ВТБ-Арена». Плюс амбициозному боссу «ястребов» наверняка хотелось арендовать именно самый новый, большой и красивый хоккейный стадион столицы для омского торжества.

Повторюсь, это всё логично. Но всё же несколько обидно, что некогда очень острое и принципиальное противостояние, в котором именно «Авангарду» ещё много чего можно было сказать, превращается в скучные, хоть и продуктивные партнёрские отношения.