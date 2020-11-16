Ягра не остановить! Похоже, легендарный форвард собрался играть до 50 лет

Порой не устаёшь удивляться спортивному долголетию некоторых людей. Но есть по-настоящему удивительные атлеты, чьи имена навсегда войдут в историю. Яркий пример – чешский нападающий Яромир Ягр, выигравший олимпийский финал Нагано ещё в 1998 году. Тогда команда Владимира Юрзинова-старшего в упорной борьбе уступила чешской сборной со счётом 0:1.

Вообще, о Ягре можно говорить долго. Помимо Олимпиады чех выиграл два чемпионата мира, дважды брал Кубок Стэнли с «Питтсбургом» и заслуженно является членом «Тройного золотого клуба». Российские болельщики, конечно, прекрасно помнят период игры нападающего в составе «Авангарда». Ягра, отыгравшего за «ястребов» более 200 матчей, до сих пор с любовью вспоминают в Омске, да и сам Яромир с теплотой ностальгирует по тем временам.

«Русские вернулись. Ягр — икона для КХЛ». Что писали в Америке, когда Яромир уехал в Омск 12 лет назад Ягр предпочёл Россию. За океаном тогда очень сильно напряглись.

Чем в последнее время занимается Ягр? Конечно же, играет в хоккей! Да, период выступления форварда в НХЛ завершён, а последним клубом Яромира в лучшей лиге мира стал канадский «Калгари Флэймз». Однако вешать коньки на гвоздь нападающий по-прежнему не собирается. А ведь Ягр, на секундочку, 1972 года рождения. 15 февраля 2021 года легендарному чеху исполнится 49 лет!

Начиная с 2018 года хоккеист выступает за чешскую команду «Кладно», которой сам и владеет. Именно в «Кладно» чех начинал профессиональную карьеру, а когда появилась возможность вложиться в родной клуб, Яромир ей с удовольствием воспользовался. Важно, что Ягр не просто отбывает номер на льду и выполняет роль статиста. Всё наоборот.

Вечно молодой. Яромир Ягр сыграл в пяти десятилетиях и повторил рекорд Горди Хоу Ему скоро 48, а он продолжает тащить «Кладно». Вернулся после травмы и набрал четыре очка в принципиальном противостоянии.

Правда, в прошлом сезоне «Кладно» выступал в чешской Экстралиге, но после окончания турнира вылетел в низший дивизион. Ягр в 38 матчах набрал 29 (15+14) очков при показателе полезности «-10» и 28 минутах штрафа. Попробуйте добиться таких индивидуальных показателей в возрасте Ягра.

Конечно, травмы периодически случаются, а куда без них в 48 лет? Однако, по словам одноклубников нападающего, ни о каком завершении карьеры речь не идёт. Наоборот, все ждут возвращения Ярдо на лёд.

«Яромир должен скоро снова начать играть. Он катается с командой. Насколько я знаю, он близок к возвращению после травмы. Ему 48 лет, он может спокойно играть до 50. Я действительно в это верю. Он слишком любит хоккей. Если у него не будет серьёзной травмы, он будет играть.

В 48 лет он будет не лучшим игроком лиги, но будет одним из хороших. Он по-прежнему будет забивать голы в большинстве, он играет важную роль. Если он в хорошей форме, то у него трудно отобрать шайбу, он здорово её укрывает», — заявил в интервью TVA Sports Томаш Плеканец, ещё один хоккейный ветеран и нынешний одноклубник Ягра.

Напомним, что сезон-2020/2021 в чешских чемпионатах был временно остановлен из-за коронавируса (сейчас турниры возобновляются), а последовавшие на тот момент события в какой-то степени возмутили самого Ягра.

«Если правила карантина не прекратят своё действие и будут продолжаться, то профессиональному спорту просто придёт конец. Настало время об этом подумать, пока ещё не слишком поздно. Я не хочу говорить гадости и неуважительно относиться к человеческой жизни, но с другой стороны, это такая же болезнь, как и все остальные. Кто-то боится больше, кто-то меньше. Нет никаких шансов на то, что в командах вообще не будет заражённых. Нельзя только тренироваться и постоянно откладывать матчи, надо как-то дальше жить. Если не будет разумного плана, то спорт погибнет. Кто-то должен об этом подумать.

Что касается меня, то я получил травму, порвал икроножную мышцу. К счастью, хоккеист ей почти не пользуется, но это всё равно неприятно», — говорил Ягр чешской прессе.

Яромир, будучи прирождённым спортсменом, рвётся на лёд при любой подвернувшейся возможности. Похоже, ни мировая пандемия коронавируса, ни травмы, ни возраст звёздному хоккеисту не помеха. Ждём возвращения Яромира на лёд! Хочется верить, что свой 49-й день рождения форвард отпразднует на ледовой площадке, а там и до 50-летия недалеко.