«Выпали из обоймы». Пять молодых талантов из России, которые упустили шанс сыграть на МЧМ

Зачастую прикинуть костяк молодёжки на грядущий МЧМ можно просто посмотрев на состав юниорской сборной двумя годами ранее. Взять хотя бы к примеру прошлогоднюю команду Валерия Брагина, в окончательном составе которой оказалось 13 человек, чуть ранее ездивших на чемпионат мира до 18 лет. Однако попадание на ЮЧМ — далеко не гарантия поездки на МЧМ, даже если хоккеист был лидером юниорки и ездил в её составе на все международные турниры. Кто из хоккеистов юниорской сборной России 2001 года рождения упустил свой шанс поехать на МЧМ в Эдмонтон?

Александр Кирпичников, «Трактор» / «Челмет» (ВХЛ)

защитник



На ЮЧМ в Швеции, где сборная России взяла серебряные медали, челябинский домосед практически весь турнир достаточно ровно и стабильно отыграл в номинально первой паре с Иваном Роговым. Однако финал со шведами должен сниться Кирпичникову в ночных кошмарах: сначала его очень легко «раздел» 1 в 1 Лукас Рэймонд, открывший счёт, а чуть позже Александр спокойно дал бросить по воротам Симону Хольмстрёму. Провальный финал мог похоронить психологию Кирпичникова, но в итоге уралец не расклеился и в 18 лет почти весь сезон отыграл в ВХЛ и регулярно получал очень хорошие отзывы от тренеров «Челмета».



В этом сезоне Анвар Гатиятулин начал подпускать защитника к основе, но после результативной ошибки в матче с минским «Динамо» в конце сентября его скинули в МХЛ, а спустя месяц снова вернули в «Челмет». Пока в «Тракторе» не рассчитывают на 19-летнего воспитанника даже на место лимитчика, а тренерский штаб молодёжки даже не стал брать Кирпичникова на летний турнир в Сочи.

Фото: hcchelmet.ru

Илья Николаев, «Локомотив» / «Буран» (ВХЛ)

нападающий



То, что происходит с первым центром серебряной юниорки Владимира Филатова, — загадка Жака Фреско. В Швеции Николаев был одним из тех, кто тащил сборную к медалям и роскошно центрил в звене с Амировым и Подколзиным, а после турнира был задрафтован во втором раунде «Калгари». В это межсезонье все были практически уверены, что Илья получит шанс в КХЛ и попытается зацепиться за основу, но сейчас к команде Андрея Скабелки куда ближе его одногодки из МХЛ Даниил Тесанов и Максим Берёзкин, а Николаев стабильно играет во второй тройке «Бурана» в ВХЛ по 20 минут за матч. Ярославский плеймейкер долго не мог набрать первое очко во взрослом хоккее, но в конце октября его прорвало, и в последних семи матчах Николаев отличился сразу четыре раза.

Летом молодой центр ездил на первый сбор молодёжки Игоря Ларионова в Сочи и сыграл на Sochi Hockey Open, где набрал всего лишь очко. И, по-видимому, после летнего турнира Ларионов разочаровался в нём и перестал рассматривать как кандидата на МЧМ. Начало сезона у Николаева получилось не самым удачным, но если он продолжит играть как в начале ноября, то будет вправе рассчитывать хотя бы на приглашение на сбор перед отъездом в Эдмонтон. Может быть, Владимир Филатов всё-таки сможет убедить Профессора дать ещё один шанс одному из самых талантливых хоккеистов 2001 года рождения?

Фото: hcburan.ru

Даниил Гутик, «Динамо» / МХК «Динамо» (МХЛ)

нападающий

Бывший нападающий «Локо» единственный в этом списке, кто не ездил на ЮЧМ в Эрншельдсвик. Но казалось, после непопадания на турнир Гутик сделает всё, чтобы попасть на МЧМ. В преддрафтовый год на юниора из Хабаровска, с 14 лет игравшего в вертикали «Локомотива», приезжали смотреть в Ярославль скауты практически всех клубов НХЛ, котировавшие Гутика в районе второго раунда драфта. Североамериканские спецы отмечали потрясающую технику, изумительное видение площадки и плеймейкерские способности в сочетании с классным владением клюшкой.

Однако чем ближе был драфт в 2019 году, тем очевиднее становились огромные проблемы со скоростью и катанием. Отпугивало энхаэловские клубы и то, что при своём росте (191 см) он абсолютно не выдерживал силовую борьбу и играл преимущественно на чистом льду. В итоге позапрошлой весной Гутик сначала пролетел мимо ЮЧМ в Швеции, а чуть позже и вовсе не был выбран на драфте. В Ярославле долго пытались возиться с талантливым вингером, но в сентябре «Локомотив» устал мучаться с не избавившимся от старых проблем хоккеистом и обменял в «Динамо». Сейчас Гутик играет за москвичей в МХЛ и динамовцы при наличии прямого фарма в ВХЛ не рискуют отравлять легковесного форварда в «вышку». Когда и как он будет играть во взрослых лигах пока непонятно. Показательно, что в этом сезоне Игорь Ларионов не рассматривал 19-летнего вингера даже как кандидата в молодёжку.

Фото: mhk.dynamo.ru

Даниил Гущин, «Маскегон Ламберджэкс» (USHL)

нападающий

В команде Владимира Филатова Гущин был одним из четырёх хоккеистов 2002 года и считался лучшим нападающий страны по своему возрасту, а энхаловские скауты долгое время называли Даниила претендентом на первый раунд прошедшего драфта. Уроженец Екатеринбурга в 12 лет решил, что развиваться лучше в столице и сначала засветился в школе «Динамо», а потом терроризировал первенство Москвы в составе ЦСКА. В 2018 году Гущин выбрал тропинку, которую не так давно протоптал Андрей Свечников: уехал за два года до драфта в американскую USHL (причём в тот же самый клуб, что и нападающий «Каролины») и задрафтовался на импорт-драфте CHL.

Но после ЮЧМ прогресс миниатюрного и техничного вингера остановился, и вместо того, чтобы уехать в Канаду, Гущин зачем-то ещё на один сезон задержался в USHL, после снова вышел на импорт-драфт, а на последнем Кубке Глинки/Гретцки ничем не выделялся на фоне сверстников. В это межсезонье Даниил предсказуемо упал в преддрафтовых рейтингах и был выбран «Сан-Хосе» только в третьем раунде. Летом екатеринбуржец наконец-то решился на переезд в CHL, но из-за коронавируса снова вынужден играть в USHL, начавшей сезон в срок. Гущин, будучи на год младше, практически всё время не вылезал сборной 2001 года, но если и попадёт на МЧМ, то только уже в следующем сезоне.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Дмитрий Шешин, «Трактор» / «Белые Медведи» (МХЛ)

нападающий



В Швеции воспитанник «Трактора» был признан главными тренерами одним из трёх лучших игроков сборной России на турнире. В прошлом сезоне Шешин с огромным отрывом был лучшим бомбардиром молодёжной команды «Магнитки» и одним из главных первых претендентов на подъём в «Магнитку» в новом сезоне, а Валерий Брагин даже вызывал уральца на Турнир четырёх наций в команду U20. Весной новый вице-президент «Металлург» неожиданно устроил аттракцион невиданной щедрости, отдав Шешина и Дорофеева в Челябинск и сделав их частью тройного обмена с участием СКА и «Трактора».

Фото: hcchelmet.ru

И, вернувшись в родной клуб, 19-летний хоккеист откровенно не впечатляет. В начале «регулярки» талантливого левого вингера отправили обрастать мясом в ВХЛ в «Челмет», где он стабильно играл в топ-6 и регулярно выходил на большинство, но в итоге набрал за фарм-клуб всего одно очко и свалился в МХЛ, где спокойно набивает статистику с ровесниками. Летом Шешин говорил, что для него пробиться в состав молодёжной сборной России приоритетная задача. Однако в конце июля его не оказалось даже на первом сборе команды Игоря Ларионова, и сейчас шансы оказаться в Эдмонтоне для него уже сведены к нулю.