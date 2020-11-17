Русский великан готовится к новому вызову. Почему «Чикаго» делает ставку на Задорова

«Обмен Задорова обусловлен тем, что «Колорадо» устал от его нестабильной игры и, вероятно, клуб не хотел вести переговоры о новом контракте с ограниченно свободным агентом. Полученный от «Чикаго» Брэндон Саад станет неограниченно свободным агентом через год, но «Эвеланш» согласился на это, потому что вероятно, рассчитывают на него только на один сезон. В межсезонье «Колорадо» надо стать злее и жёстче, потому что Задоров временами привносил эти компоненты», — писал около месяца назад обозреватель Denver Post Майк Чемберс, объясняя публике причины расставания «Колорадо» с защитником Никитой Задоровым.

Из российского великана (рост — 196 см) в НХЛ сделали силовика, хотя в молодёжной лиге Онтарио Никита был близок к тому, чтобы набирать очко в среднем за матч (11 голов, 19 передач в 36 матчах в сезоне-2013/2014). И «Чикаго», где не без небольших скандалов идёт перестройка, Задоров должен приобрести новую для себя роль. По крайней мере на это рассчитывают и боссы клуба, и болельщики.

«Мне жалко людей в России. Вижу, как здесь выживают пожилые люди. Я хочу это изменить» Никита Задоров провёл прямой эфир и объяснил свои слова о том, что его семье будет лучше в США.

«Когда в команде есть Задоров, соперник ведёт себя скромнее»

«Теперь соперники будут думать дважды, прежде чем атаковать наших игроков. У нас появился Задоров. В феврале 2020 года в матче с «Бостоном» досталось нашему негабаритному защитнику Адаму Боквисту, когда Давид Крейчи врезался в него — Боквисту пришлось пропустить следующий матч. Через месяц Боквист снова выбыл — ему вдарил локтем в голову игрок «Сент-Луиса» Сундквист. Когда в команде есть такой гигант, как Никита, соперник сразу будет вести себя скромнее. Он будет следить за тем, чтобы оппоненты были осторожнее в своих действиях», — отметил генеральный менеджер «Чикаго» Стэн Боумэн.



В прошлом сезоне Задоров был седьмым среди защитников НХЛ по количеству силовых приёмов (175) и шестым по штрафным минутам (65). Теперь ему предстоит стать своеобразным телохранителем не только звёздного дуэта Патрик Кейн — Джонатан Тэйвз, но и всех остальных одноклубников, поскольку состав у «Чикаго» получается достаточно невысоким и скромным по физическим данным — выше 190 см у «чёрных ястребов» только защитник Коннор Мёрфи и центр Кирби Дах.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

«Боумэн хочет вывести меня на новый уровень. В «Колорадо» постоянно был приток свежих игроков, было много молодых защитников, поэтому им пришлось от кого-то избавиться. Я ожидал, что меня обменяют. Удивлён, что меня выбрал «Чикаго», но это прекрасная возможность для меня. Мой первый матч НХЛ, который я смотрел по телевизору, был с участием «Блэкхоукс». Я впервые приехал в Америку именно в этот город, это был турнир для 12-летних, так что Чикаго всегда был в моих мыслях.

Я получил сообщение от Патрика Кейна сразу же после того, как меня обменяли. Он сказал, что очень рад, что ему теперь не нужно будет играть против него. Это очень приятно слышать от одного из лучших хоккеистов мира. Я могу играть против лидеров соперника, и я хочу привнести в свою новую команду именно это. Хочу играть в ключевых ситуациях и пытаться вывести из себя лучших хоккеистов противоположной команды», — отметил Задоров.

Задоров становится лучшим персональщиком. Замолчал даже лучший снайпер НХЛ Среди его жертв — Кейн, Мэттьюс и Пастрняк. А ещё в матче с «Бостоном» россиянин провёл 10 силовых приёмов.

Пока что и от самого россиянина, и от тренерского штаба «Чикаго» слышаться немного однобокие суждения о том, что основная задача Никиты — это силовое воздействие на соперника, но Задоров способен не только задираться. Обладая отменным катанием, Никита может качественно поддержать атаку, а кроме этого, его стойкость и характер могут оказать максимально полезное влияние на атмосферу в команде, где далеко не всё хорошо после недавних высказываний лидеров.

«20 лет назад он был бы суперзвездой»

«Задоров хорошо действует в отборе, а кроме этого, у него отменное чувство паса. Он может хорошо переадресовывать шайбу, и при этом, не застревает в одной позиции. В этом плане Никита может стать примером для остальных. Кроме того, Задоров — по-хорошему подлый игрок, потому что он действует в силовой манере. Против него сопернику сложно, но он — это не только мышцы», — отдал должное россиянину Боумэн.



Сам Никита отметил, что «ястребы» будут использовать его в самых разных ситуациях — в том числе и в большинстве, что будет для Задорова не вполне привычно. Задача тренерского штаба «Чикаго» — раскрыть потенциал защитника, который стал заложником своих физических данных.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

«С интересом слежу за защитником Задоровым, который был обменян «Колорадо» в «Чикаго». Если бы Задоров родился лет на 20 раньше, то в Чикаго с его двухметровыми габаритами и жёстким стилем игры мог бы стать суперзвездой. Всё-таки в 90-е годы именно в Городе Ветров на самой маленькой арене в НХЛ «Чикаго Стадиум» играли в самый атлетичный хоккей, а жестких, драчливых игроков там обожали. Сейчас ситуация в НХЛ совсем другая, порой наказываются даже чистые силовые приёмы. Да, «Чикаго» в середине десятилетия стал династией, но команда играет мягковато, в европейских традициях», — отметил в интервью Russia-Hockey известный в прошлом защитник Алексей Житник.

По словам ассистента главного тренера «Чикаго» Джереми Коллитона, клубу импонирует тот факт, что Задоров уже обладает достаточно большим опытом, хотя ему всего 25 лет. Коллитон отметил, что в пару к россиянину, скорее всего, будет отправлен кто-то из менее габаритных и молодых оборонцев, и присутствие Задорова даст партнёрам больше пространства.



«Задоров всегда был приятным человеком. Мне нравилось писать о его чёрных туфлях Gucci с золотыми звёздами во время плей-офф 2018 года. И о возвращении к тренировкам всего через три дня после операции на челюсти, которая потребовала девяти винтов и двух пластин. Удачи в «Чикаго», Большой Зи», — резюмировал Майк Чемберс.



Сам Никита тоже полон надежд сделать следующий шаг в развитии своей карьеры. Однолетний контракт не позволяет долго раскачиваться и будет стимулировать россиянина снова стать одним из героев НХЛ, когда год назад он спровоцировал Милана Лучича на драку, от которой сам потом уклонился.