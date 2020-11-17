Автогол голкипера не сломал «Сибирь». Обыграли «Торпедо» и вернулись в зону плей-офф

Новосибирская команда сломила сопротивление одного из главных конкурентов в борьбе за кубковую восьмёрку на Востоке.

Матч за четыре очка

В футболе широкое распространение получило выражение – «матч за шесть очков». Этот термин используют применительно к встречам прямых конкурентов по турнирной таблице. Если бы несколько лет назад КХЛ не перешла на двухбалльную систему начисления очков, то матч «Сибири» и «Торпедо» как нельзя лучше относился бы под эту категорию. Теперь же команды КХЛ играют за четыре очка.

Перед очной встречей соперников разделяло всего одно очко в таблице Восточной конференции. Нижегородцы занимали последнее место в кубковой восьмёрке, тогда как новосибирская команда располагалась вне зоны плей-офф. При этом команда Дэвида Немировски имела ещё и три матча в запасе относительно прямого конкурента по борьбе за плей-офф. В такой ситуации сибирякам никак нельзя было терять очки на домашнем льду.

К тому же минувшая неделя сложилась для подопечных Николая Заварухина довольно неоднозначно. Возобновление сезона после паузы на первый этап Евротура далось «Сибири» крайне непросто. Сначала она потерпела сокрушительное поражение в матче с минским «Динамо» (0:6), а затем уступила в сибирском дерби «Авангарду» (1:4), пропустив все четыре шайбы в заключительном периоде. Немного исправили настроение сибиряки в заключительном матче недели, одержав тяжёлую победу над магнитогорским «Металлургом» (3:2).

«Сибирь» хотела отмазаться за рекордный конфуз, но «Авангард» выиграл дерби за семь минут За 180 минут в матчах с «ястребами» в активе новосибирской команды всего одна заброшенная шайба. Так побеждать невозможно.

Сятери остался без конкуренции, Демидов вернулся в игру спустя восемь месяцев

Однако без ложки дёгтя для «Сибири» не обошлось и в победном матче. В начале второго периода травму получил голкипер Антон Красоткин. По предварительным оценкам, российский вратарь выбыл из строя на две-три недели. В его отсутствие практически безальтернативным первым номером команды становится финский голкипер Харри Сятери. Игра этого вратаря вызывала огромные вопросы на старте регулярного чемпионата, да и после паузы на Кубок Карьяла повышенной надёжностью он не отличался.

«Как можно смириться с ролью третьего? В «Сибири» все вратари пашут каждый день» Антон Красоткин – о работе с Подомацким, двух сезонах в «Адмирале», переезде в Новосибирск и конкуренции за место в воротах «Сибири».

В матче с «Торпедо» произошло знаковое возвращение для «Сибири». Первый матч в сезоне доверили провести защитнику Николаю Демидову. В межсезонье 25-летний защитник упорно не хотел подписывать новый контракт с новосибирской командой. Демидов менял агентов, искал возможность уйти в другой клуб, но в итоге был вынужден подписаться с «Сибирью» в начале ноября. В противном случае игрок рисковал потерять целый сезон. Демидову и так придётся ещё очень долго набирать игровую форму, ведь в официальных матчах он не выходил на лёд с 8 марта.

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Лучший бомбардир «Сибири» пополнил лицевой счёт

Подопечные Немировски начали выездную серию на маршруте Новосибирск – Казань – Екатеринбург. Перед встречей с «Сибирью» нижегородцы имели прекрасную возможность набраться сил перед непростой и важной поездкой. Последний раз они играли ещё 12 ноября, когда был обыгран «Куньлунь Ред Стар» (2:0). В том матче на ноль отыграл голкипер Никита Серебряков, однако возможность развить успех ему не предоставили. В матче с «Сибирью» стартовым голкипер оказался Алексей Мельничук.

В первом периоде работы у Мельничука было немного. К 16-й минуте стартового отрезка сибиряки нанесли всего пять бросков по его воротам, но и этого хватило, чтобы открыть счёт. Отличился финский нападающий Микаэль Руохамаа, которому ассистировали Юусо Пуустинен и Николай Тимашов. Для лучшего бомбардира «Сибири» (19 очков) в нынешнем сезоне заброшенная шайба стала шестой в этом регулярном чемпионате.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео лучших моментов первого периода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Саюстов упрочил перевес «Сибири», но Сятери вернул «Торпедо» в игру

Во втором периоде хозяева смогли взвинтить скорости. До поры до времени гостям удавалось удержать минимальное отставание в счёте. Неудивительно, что на 32-й минуте «Сибирь» наконец добилась желаемого. Капитан сибиряков Евгений Чесалин точной передачей нашёл Дмитрия Саюстова перед воротами волжан, а форварду с лихвой хватило времени, чтобы обыграть Георгия Мишарина и с убойной позиции направить шайбу в цель.

Казалось, что «Сибирь» спокойно уйдёт на второй перерыв с комфортным перевесом в счёте, но в очередной раз грубейшую техническую оплошность допустил голкипер Сятери. Финский вратарь проводил идеальный матч до 38-й минуты, когда отправил шайбу в свои ворота. Гости усилиями Энди Миле выиграли вбрасывание в чужой зоне, после чего Дамир Жафяров произвёл неточный бросок по воротам. Шайба ударилась в лицевой борт и отскочила в щиток финскому голкиперу, который и завёз игровой снаряд за линию ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Подобную ошибку Харри совершил далеко не первый раз в нынешнем сезоне. Абсолютно аналогичный гол он пропустил в домашнем матче со СКА, когда гол записали на Антона Белова. Тренерский штаб «Сибири» пытался зацепиться за спасительную соломинку в виде просмотра на помеху голкиперу со стороны Ивана Чеховича. Но арбитры очень быстро посмотрели кино и никакой помехи в данном эпизоде не увидели.

«Сибирь» вернулась в зону плей-офф, но впереди ещё много работы

Пропущенный гол не выбил Сятери из колеи. В заключительной трети финский голкипер совершил ряд эффектных сейвов, не позволив волжанам восстановить равновесие. В результате Харри завершил встречу с 34 отражёнными бросками. Главным же героем в составе новосибирской команды стал всё тот же Руохамаа, оформивший дубль за две минуты до конца третьего периода. Микаэль мощнейшим броском угодил в девятку ворот Мельничука, сняв все вопросы о победителе матча.



Благодаря этой победе «Сибирь» вернулась в восьмёрку на Востоке. Новосибирская команда на данный момент опередила в турнирной таблице не только «Торпедо», но и «Барыс», встречающийся с «Магниткой». Однако коллективы из Нур-Султана и Нижнего Новгорода сохраняют матчи в запасе, так что останавливаться на достигнутом подопечным Заварухина ещё очень рано.