«Уверенность – уровень Роналду». В мире восхищаются смелым финтом вратаря Аскарова

И вспоминают похожий момент из НХЛ, когда Патрик Руа обвёл Уэйна Гретцки в центре площадки.

В Северной Америке скучают по хоккею – до сих пор неясно, когда вернётся НХЛ и в каком виде, а о том, чтобы посмотреть матчи с трибуны, там пока только мечтают. Зато нынешние странные и непростые времена – отличный повод обратить своё внимание на европейские лиги и начать восполнять дефицит хоккея в организме хотя бы по интернету. Тем более, в Европе и России сейчас выступает немало интересных игроков с большим будущим.

Огромное внимание приковано к первому вратарю драфта НХЛ-2020 Ярославу Аскарову. Этой осенью он фантастически дебютировал за национальную сборную России, выиграв три матча из трёх на Кубке Карьяла, и показывает не менее впечатляющую игру на уровне КХЛ за СКА (прямо сейчас 18-летний вратарь является лидером лиги по проценту отражённых бросков и коэффициенту надёжности).

В России растёт топ-вратарь. Аскаров вошёл в историю и стал вторым после великого Третьяка Сухой матч Ярослава со сборной Чехии будут помнить долго.

Последний матч СКА – с «Салаватом Юлаевым» — Аскаров начал в запасе, но Михаил Бердин пропустил курьёзную шайбу, затем ещё одну, и со второго периода место в воротах занял Ярослав. Он ни разу не пропустил (впрочем, юлаевцы потревожили его всего 11 раз за 40 с лишним минут), позволил «армейцам» отыграться с 0:2 и завершить камбэк в овертайме, но самый яркий момент дня был связан не с сейвами голкипера, а с его потрясающим умением владеть клюшкой.

Аскаров много времени уделяет этому компоненту игры и совершенствует его не первый год. «Вратарские тренеры говорят: «Уверен – выходи, не уверен – стой в воротах». Я должен быть уверен в себе на 200%, потому что если я выйду и сделаю косяк, то меня уже никто не спасёт. Нападающих могут спасти защитники, защитников – вратарь, а за мной уже никого. Пытаюсь подтягивать этот элемент. Это нужно на тренировках отрабатывать, почувствовать уверенность, а потом уже переносить на игру. Этот элемент помогает вратарю и команде. Если вратарь хорошо играет клюшкой, то он как третий защитник», — рассказывал Аскаров в интервью «Чемпионату» пару лет назад.

Сначала получалось не очень, а теперь он настолько уверен в себе, что спокойно может выйти из ворот и на носовом платке обыграть нападающего соперника – жертвой стал Дмитрий Кугрышев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в «твиттере» KHL.

Видео смелого финта тут же разлетелось по сетям, и в адрес Аскарова полетели комплименты со всего света. «Уверенность — уровень Роналду», — написал редактор чешского сайта isport.blesk.cz Павел Рышавы.

Аскаров показывает лучшие навыки владения шайбой, чем большинство защитников «Баффало» прошлого сезона», — иронизирует автор блога Die By The Blade Аарон Колтер.

Финт Аскарова напомнил изданию BarDown знаменитый эпизод из 1990-х, когда вратарь «Колорадо» Патрик Руа играючи обыграл нескольких игроков «Рейнджерс» в центре площадки, включая великого Уэйна Гретцки: «Коварная обводка Аскарова. Когда ты становишься первым вратарём на драфте, от тебя ждут определённый набор умений. Ты должен быть быстрым, проворным, внимательным, иметь отличную реакцию.

Уметь обводить финтами соперника – не то качество, на которое в обязательном порядке обращают внимание скауты, но если ты это умеешь, то это станет уморительным бонусом.

Ярослав Аскаров был выбран «Нэшвиллом» под 11-м номером, и показал в КХЛ классное владение клюшкой. На самом деле, умение обращаться с шабой – очень важное качество для вратаря.

Есть голкиперы (например, Майк Смит, Мартин Бродо, Марти Турко, Рон Хекстолл), которые на площадке были как третьи защитники. Есть другие примеры – Доминик Гашек или Кёртис Джозеф – которые частенько загоняли себя в опасные ситуации своими легкомысленными выходами из ворот.

Посмотрим, как Аскаров проявит себя в НХЛ. Надеемся увидеть такой же уморительный момент, как когда Патрик Руа сделал финт на Уэйне Гретцки», — отмечается в статье.

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«Вратарское искусство», — восхищается ведущий радио в Нэшвилле Джим Чендлер. «Поэзия на льду», — соглашается болельщик Уэйн Чоу. «Не пойму, то ли Аскаров, то ли Коннор Макдэвид», — пишет пользователь Мэтт Роу.

«Несите сюда «Мистер Пропер», потому что это было грязно!» — шутит ведущий радио CBC Мухамед Рачини.

«Убийственный финт Аскарова. Если тебя так обводит вратарь, ты должен повесить коньки на гвоздь. Извините, но таковы правила», — написал продюсер радио Sportsnet650 Грегори Баллок.