«Такой хоккей нам не нужен!» Чемпионат мира под угрозой срыва из-за событий в Беларуси

18 и 19 ноября должно состояться совещание правления Международной федерации хоккея, на котором может решиться судьба весеннего чемпионата мира. На этот раз пандемия коронавируса ни при чём, хотя она, конечно, не добавляет оптимизма в общее положение хоккейных дел. Проведение Минском и Ригой совместного турнира, которое ещё год назад не подвергалось сомнениям, теперь висит на волоске — виной тому политика и отношение европейцев к Беларуси и лидеру этой страны Александру Лукашенко.

В мае 2021-го Беларуси будет не до хоккея? Кризис власти может отнять у неё чемпионат мира При любом результате народных волнений.

Такой хоккей им не нужен

Если ещё месяц назад представители многих европейских стран и хоккейных федераций высказывались в отношении Минска пусть и не в самых радужных тонах, но всё-таки говорили осторожно, то теперь наступила новая, «горячая» фаза атаки.



Пару дней назад председатель Федерации хоккея Беларуси, глава наблюдательного совета минского «Динамо» Дмитрий Басков был внесён в список невъездных в Латвию наряду с известным кикбоксёром Дмитрием Шакутой. Такое решение принял министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс.



«На основании пункта 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении двух граждан Беларуси в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики, установив запрет на въезд в Латвию на неопределённый срок. Цитата из классика: «Такой хоккей нам не нужен!» — написал в своём «твиттере» латвийский министр, очевидно, позабыв, что цитирует советского комментатора Николая Озерова. «Вместе с Литвой и Эстонией мы скоро расширим свои «чёрные списки» и включим в них тех, кто продолжает жестоко подавлять мирные протесты в Беларуси», — добавил Ринкевичс.



По сути, Латвия ставит ИИХФ ультиматум о том, чтобы исключить Минск из числа хозяев турнира, а в случае упрямства Фазеля последует новая порция санкций.

В том же духе высказался и депутат Европарламента Людек Нидермайер. «Чемпионат не может проводиться в стране, правительство которой систематически избивает, пытает или даже убивает своих граждан, борющихся за демократию. Спорт – это объединение людей в духе калокагатии. Здесь нет места жестокому обращению и насилию», – написал Нидермайер в «Твиттере», обращаясь к Международной федерации хоккея.



Чуть ранее стало известно, что экспертная группа подготовила специальный отчёт для представителей правления ИИХФ — он касается ситуации в Беларуси и содержит определённые рекомендации. Его содержание пока неизвестно, но документ получился объёмным и содержит более 100 страниц. А пока право проведения Минском своей части ЧМ-2021 атакуется со всех сторон.



«Почему ИИХФ так долго принимает решение? Вопрос к господину Фазелю. Беларусь заявила, что сможет провести чемпионат мира даже в одиночку, но я в это не верю. Пока что нет никаких планов на случай непредвиденных обстоятельств. Все ждут. Ситуация с коронавирусом тоже плохая. Возможно, что выбор будет такой: либо соревнования не проходят вовсе, либо проходят в «пузыре», — отметил вице-президент ИИХФ Калерво Куммола, который давно занимает прозападную позицию и не одобряет дружбу Рене Фазеля с Восточной Европой и Россией в частности.

«Всю осень из Беларуси поступают очень тревожные новости. Ситуация меняется, но остаётся очень сложной. Пока мяч на стороне Международной федерации хоккея, они должны реагировать на это в первую очередь. Мы посмотрим, а потом придёт время для наших собственных размышлений, — прозрачно намекнул глава федерации хоккея Финляндии Харри Нуммеля. — Мы до сих пор не знаем, кто будет в Беларуси у власти в мае-июне 2021 года. Но, как было многократно сказано, права человека и политические вопросы должны быть приняты во внимание на этапе принятия решения».



Нуммеля отверг возможность досрочного участия Финляндии в роли хозяина чемпионата мира. Эта страна должна принять турнир в 2022 году, но досрочно проводить ЧМ финны не намерены.



Намёк, который сделал Нуммеля, говоря о том, что финны будут принимать собственное решение после итогового вердикта ИИХФ, в более резкой форме огласил глава чешской федерации хоккея Томаш Крал.



«Если чемпионат мира состоится, то это не означает, что туда приедут все команды. Мы не знаем, что будет происходить на улицах. Лично я не знаю, отправлю ли я игроков в Беларусь. Возможно, нет», — отметил Крал.

Что будет с чемпионатом мира в Беларуси? Многие против проведения турнира в Минске Немецкий генсек выступил в защиту Минска. Шведы и финны — против.

«Обвинения очень серьёзные»

Очевидно, что европейское общественное мнение планомерно готовят к тому, что если Фазель и его ведомство продолжат упорствовать и отстаивать проведение ЧМ-2021 на территории Беларуси, то может последовать волна бойкотов со стороны многих европейских сборных.



Если чехи и финны примерно обозначили свою позицию, то шведская федерация хоккея пока занимает выжидательную позицию. «Обвинения в адрес Дмитрия Баскова выглядят серьёзно. В то же время я пока не знаю никаких реальных фактов, поэтому воздержусь от комментариев», — сказал глава шведской федерации Андерс Ларссон. При этом материал, посвящённый возможной причастности Баскова к смерти 31-летнего оппозиционера Романа Бондаренко, ведущее шведское спортивное издание Aftonbladet 18 ноября опубликовало на первой странице.

На спорную тему пока публично не высказывались словаки, швейцарцы и немцы, а также молчат заокеанские хоккейные люди. Впрочем, в Канаде и США о чемпионате мира традиционно вспоминают примерно за месяц-полтора до старта турнира, назначая тренерский штаб и определяя менеджмент. А учитывая недавно принятый американцами закон о праве преследовать в судебном порядке систематический допинг, отношение ко всем, кто не враждебен России, будет вполне ожидаемо негативным. Потенциальный неприезд на ЧМ-2021 и для сборной Канады, и для сборной США никакой трагедией не станет, поскольку этот турнир традиционно вызывает куда больший интерес в Европе, чем в Северной Америке, где в мае-июне ещё вполне возможно будут проходить решающие стадии плей-офф НХЛ.

Словом, ситуация с проведением чемпионата мира в Минске близка к критической. Если ИИХФ будет искать замену столице Беларуси, то принимать решение (как бы ни хотел Фазель ещё потянуть) необходимо уже сейчас. Возможно, турнир отдадут одной Риге, поскольку латвийцы уже говорили о наличии второй арены, отвечающей нужным стандартам, но это потребует соответствующих финансовых гарантий, которых в нынешнее время добиться сложно. Не исключено, что турнир отменят вовсе, поскольку возможная необходимость создания «пузыря» — дело очень дорогостоящее, а ведомство Фазеля последний год сидит без денег, так как ЧМ-2020 в Швейцарии не состоялся. В то, что какая-то страна рискнёт и заявит, что готова взять минскую часть турнира на себя, тоже верится мало, поскольку зрителей на турнире вряд ли будет достаточное количество, чтобы окупить расходы.



Остаётся ждать решения, которое должно последовать в ближайшие дни — если, конечно, «друг Востока» Фазель не придумает какой-нибудь выход.