«Это был наш Кубок Стэнли». Мусорка, ставшая символом победы худшей команды в истории НХЛ

Это с Овечкиным «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли, а был сезон, когда над «кэпами» смеялась вся НХЛ.

Это сейчас у «Вашингтона» есть такие звёзды, как Александр Овечкин, Никлас Бекстрём, Джон Карлсон и Евгений Кузнецов, тысячи болельщиков по всему миру, статус одной из сильнейших команд НХЛ и Кубок Стэнли. Но история клуба начиналась далеко не так радужно. Первый сезон был сущим кошмаром.

Дожили! Овечкин и «Вашингтон» выиграли Кубок Стэнли! Теперь мы видели практически всё.

Худшая команда в истории НХЛ

«Вашингтон» был составлен из новичков, до этого не игравших на профессиональном уровне, а также игроков, оказавшихся не нужными другим клубам. Главным назначили некоего Джима Андерсона, чей тренерский опыт ограничивался одним сезоном в АХЛ. В общем, все ждали от «столичных» полного провала. Чуда не случилось.

«Вашингтон» был худшей командой всех времён, установив сразу несколько антирекордов НХЛ, которые держатся по сей день. Они выиграли только 8 матчей из 80, набрали всего 21 очко, пропустили 446 голов (почти по шесть в среднем за игру) и проиграли 17 матчей подряд. Защитник Билл Миккелсон заработал «-82» в 59 матчах – это худший результат в истории НХЛ. Вратарь Рон Лоу пропускал 5,45 шайбы за игру – это третий с конца коэффициент надёжности всех времён. «Лучше бы я узнал об изменах жены, чем вот так проигрывать одну за одной», — как-то сказал Андерсон. Его уволили в середине сезона, больше в НХЛ он не появлялся.



Как будто всех трудностей было недостаточно для того, чтобы команду накрыло ощущение тщетности бытия и полной безнадёги, «Вашингтон» всё никак не мог выиграть на выезде – 37 матчей подряд. «Думаю, больше ни одной команде в истории НХЛ не пришлось пройти через то, через что прошли мы», — вспоминал нападающий Рон Лалонд.

Овечкин — уже легенда НХЛ. Осталось только побить вечные рекорды Гретцки Овечкину – 34 года. Теперь он самый возрастной хоккеист «Вашингтона».

Мусорка Стэнли

Наконец 28 марта 1975 года «столичные» неожиданно победили на выезде, обыграв «Калифорния Голден Силз» со счётом 5:3. «Как будто выиграли Кубок Стэнли», — с облегчением выдохнул тренер Мильт Шмидт на пресс-конференции.



Его игроки чувствовали то же самое. После всех перипетий и разочарований долгого сезона это был первый настоящий повод для радости. Победу отпраздновали с размахом – нападающий Томми Уильямс вытащил из раздевалки мусорное ведро, которое тут же окрестили Мусоркой Стэнли. Игроки сгрудились вокруг, каждый поставил на ведре свой автограф.



«Казалось, что мы уже никогда не выиграем. Начинаешь думать, что это просто невозможно. Эта серия поражений длилась целую вечность. Поэтому когда она закончилась, в раздевалке началось настоящее ликование и празднование. Это был наш Кубок Стэнли. Мы зашли в раздевалку, там стояла высокая платиковая мусорка. Ребята стали расхаживать, поднимая её над головой. Затем, когда все на ней расписались, Эйс Бэйли потащил её на площадку. Это было уморительно», — рассказывал Лоу.

Команда торжественно вынесла Мусорку Стэнли на лёд, и каждый игрок сделал круг по арене с поднятым над головой трофеем. Зрителей на трибунах к тому времени уже не было, так что необычную сцену наблюдали только уборщики да пара билетёров. В столице США интерес к «Кэпиталз» по ходу сезона окончательно затух – если на первые домашние матчи собирались аншлаги, то под конец на игры приходила жалкая горстка болельщиков. Поздний выездной матч тем более никому не был интересен. «Это событие осталось незамеченным, о нём знали только мы в команде», — говорит Лалонд.



Приехав в Окленд на следующий год, «столичные» обнаружили в гостевой раздевалке свою Мусорку Стэнли целой и невредимой. Автографы тоже были на месте. В дальнейшем следы памятного мусорного ведра затерялись.

«Он послан в НХЛ богом». В Северной Америке сняли крутой фильм про Овечкина История Великой Восьмёрки – от детства и больших ожиданий до соперничества с Кросби, Кубка Стэнли и рекорда Гретцки на горизонте.

Только на девятый год существования «Вашингтон» смог выйти в плей-офф. Настоящий Кубок Стэнли он выиграл уже при Овечкине, в 2018-м. Игроки из дебютного сезона до сих пор не верят, какой огромный путь прошла их команда за 40 с лишним лет. Из грязи – в князи.