Ждали большего. Вратари клубов КХЛ, которые проваливают сезон

Рассказываем про вратарей, способных играть гораздо сильнее, но выступающих в сезоне-2020/2021 откровенно слабо. Кому-то точно пришло время сменить обстановку, а некоторых уже логично попросили на выход.

Харри Сятери («Сибирь»), 30 лет

21 игра, 10 побед, 91,4% отражённых бросков, 2,52 коэффициент надёжности



Финн играет откровенно слабо и пропускает много необязательных шайб. Учитывая, что Сятери занимает в «Сибири» место иностранца, ему нужно выглядеть гораздо сильнее. Пока же мы видим много ошибок, постоянные нервы и проваленные матчи. Это, конечно, не дело. Помнится, как Сятери сильно выступал в составе «Витязе», но после приезда из Северной Америки этот вратарь стал не похож сам на себя. В актив ему можно занести разве что прошлый плей-офф и серию с «Автомобилистом».

Автогол голкипера не сломал «Сибирь». Обыграли «Торпедо» и вернулись в зону плей-офф Новосибирская команда сломила сопротивление одного из главных конкурентов в борьбе за кубковую восьмёрку на Востоке.

Алексей Красиков («Сибирь»/ХК «Сочи»), 24 года

8, 3, 90,6%, 2,96



Гендиректор «Сибири» Кирилл Фастовский дал Алексею Красикову трёхлетний контракт, допустив серьёзную ошибку. Красиков забыл о хоккее, проиграл конкуренцию Антону Красоткину, стал допускать серьёзные промахи. «Сибирь» долго не могла определиться, как быть дальше. В результате Алексея поместили в список отказов, затем контракт был расторгнут, и голкипер пополнил ряды ХК «Сочи».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Александр Лазушин («Куньлунь»/«Динамо» Р, сейчас без клуба), 32 года

5, 0, 84,5%, 5,15



Откровенно сдал российский голкипер Александр Лазушин. Сперва его попросили на выход из «Куньлуня», а затем и из рижского «Динамо», где Александр оказался слабее и Станислава Галимова, и Зейна Макинтайра. Лучшие годы Лазушина давно позади. Похвально, что голкипер продолжает пробовать свои силы, но, видимо, этот сезон стал для него последним в КХЛ.

Артём Загидулин («Металлург» Мг), 25 лет

5, 1, 86,9%, 4,24



Загидулина брали в «Магнитку» в непростые для клуба времена. Когда у «Магнитки» болели многие ключевые игроки, включая вратарей, Артём должен был добавить команде уверенности и надёжности на последнем рубеже. Но что мы увидели? Неуверенную игру вратаря, которая лишь добавила Магнитогорску проблем и головной боли. Сказалось, что Загидулин не проходил предсезонных сборов. Вот только его команде от этого не легче.

Йоэль Лассинантти (ХК «Сочи»), 27 лет

14, 3, 89,2%, 3,13



Лассинантти занимает в «Сочи» легионерское место, а его приглашение в команду обернулось провалом. Такие вратари в Континентальной лиге точно не нужны. Видимо, руководство «леопардов» уже поняло свою ошибку, так как в ближайшее время контракт с вратарём должны расторгнуть. Иностранцы с хорошей зарплатой должны играть совершенно иначе. Мы же видим лишь блеклое пятно той игры, которой ждали от этого шведа.

Как выступают иностранцы на Западе? Рейтинг легионерских бригад КХЛ Одни приятно удивляют, а другие очень скоро могут оказаться без работы.

Эмиль Гарипов («Авангард»), 29 лет

14, 8, 93,2%, 2



Мы помним, как играл Гарипов в Казани в чемпионский для «Ак Барса» сезон. Эмиль провёл просто великолепный сезон, став одним из главных творцов той победы. Затем случилась травма, долгое лечение, прощание со столицей Татарстана. В «Авангарде» в нынешнем чемпионате Гарипов заметно нервничает, пропускает нелепые шайбы. Не просто так руководство «ястребов» приняло решение подписать чешского голкипера Шимона Грубеца.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Илья Ежов («Витязь»), 33 года

16, 4, 89,5%, 3,24



Ежов проводит худший в карьере сезон по статистике, да и по игре Илья выглядит блекло. Конечно, не помогает и сама команда, так как в Подольске совершенно не видно тренерской руки. Особенно, в последних играх. Илья же в последние годы играет волнами. Может провести сильный отрезок, а может сыграть слабо и пропустить нелепую шайбу.

Константин Барулин («Нефтехимик»), 36 лет

13, 2, 89,7%, 3,39



Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев работал с Барулиным ещё в ХК «Сочи», поэтому звал в Нижнекамск голкипера с расчётом на то, что тот будет выручать. Получилось же ровно наоборот. Россиянин много пропускает, регулярно ошибается, не выглядит железным номером один. А ведь «Нефтехимику», учитывая небольшой бюджет и скромный состав, нужен надёжный и стабильный вратарь. Увы, это не про нынешнего Барулина.