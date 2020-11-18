Ждали большего. Вратари клубов КХЛ, которые проваливают сезон

Рассказываем про вратарей, способных играть гораздо сильнее, но выступающих в сезоне-2020/2021 откровенно слабо. Кому-то точно пришло время сменить обстановку, а некоторых уже логично попросили на выход.
Харри Сятери («Сибирь»), 30 лет
21 игра, 10 побед, 91,4% отражённых бросков, 2,52 коэффициент надёжности
Финн играет откровенно слабо и пропускает много необязательных шайб. Учитывая, что Сятери занимает в «Сибири» место иностранца, ему нужно выглядеть гораздо сильнее. Пока же мы видим много ошибок, постоянные нервы и проваленные матчи. Это, конечно, не дело. Помнится, как Сятери сильно выступал в составе «Витязе», но после приезда из Северной Америки этот вратарь стал не похож сам на себя. В актив ему можно занести разве что прошлый плей-офф и серию с «Автомобилистом».
Алексей Красиков («Сибирь»/ХК «Сочи»), 24 года
8, 3, 90,6%, 2,96
Гендиректор «Сибири» Кирилл Фастовский дал Алексею Красикову трёхлетний контракт, допустив серьёзную ошибку. Красиков забыл о хоккее, проиграл конкуренцию Антону Красоткину, стал допускать серьёзные промахи. «Сибирь» долго не могла определиться, как быть дальше. В результате Алексея поместили в список отказов, затем контракт был расторгнут, и голкипер пополнил ряды ХК «Сочи».
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Александр Лазушин («Куньлунь»/«Динамо» Р, сейчас без клуба), 32 года
5, 0, 84,5%, 5,15
Откровенно сдал российский голкипер Александр Лазушин. Сперва его попросили на выход из «Куньлуня», а затем и из рижского «Динамо», где Александр оказался слабее и Станислава Галимова, и Зейна Макинтайра. Лучшие годы Лазушина давно позади. Похвально, что голкипер продолжает пробовать свои силы, но, видимо, этот сезон стал для него последним в КХЛ.
Артём Загидулин («Металлург» Мг), 25 лет
5, 1, 86,9%, 4,24
Загидулина брали в «Магнитку» в непростые для клуба времена. Когда у «Магнитки» болели многие ключевые игроки, включая вратарей, Артём должен был добавить команде уверенности и надёжности на последнем рубеже. Но что мы увидели? Неуверенную игру вратаря, которая лишь добавила Магнитогорску проблем и головной боли. Сказалось, что Загидулин не проходил предсезонных сборов. Вот только его команде от этого не легче.
Йоэль Лассинантти (ХК «Сочи»), 27 лет
14, 3, 89,2%, 3,13
Лассинантти занимает в «Сочи» легионерское место, а его приглашение в команду обернулось провалом. Такие вратари в Континентальной лиге точно не нужны. Видимо, руководство «леопардов» уже поняло свою ошибку, так как в ближайшее время контракт с вратарём должны расторгнуть. Иностранцы с хорошей зарплатой должны играть совершенно иначе. Мы же видим лишь блеклое пятно той игры, которой ждали от этого шведа.
Эмиль Гарипов («Авангард»), 29 лет
14, 8, 93,2%, 2
Мы помним, как играл Гарипов в Казани в чемпионский для «Ак Барса» сезон. Эмиль провёл просто великолепный сезон, став одним из главных творцов той победы. Затем случилась травма, долгое лечение, прощание со столицей Татарстана. В «Авангарде» в нынешнем чемпионате Гарипов заметно нервничает, пропускает нелепые шайбы. Не просто так руководство «ястребов» приняло решение подписать чешского голкипера Шимона Грубеца.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Илья Ежов («Витязь»), 33 года
16, 4, 89,5%, 3,24
Ежов проводит худший в карьере сезон по статистике, да и по игре Илья выглядит блекло. Конечно, не помогает и сама команда, так как в Подольске совершенно не видно тренерской руки. Особенно, в последних играх. Илья же в последние годы играет волнами. Может провести сильный отрезок, а может сыграть слабо и пропустить нелепую шайбу.
Константин Барулин («Нефтехимик»), 36 лет
13, 2, 89,7%, 3,39
Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев работал с Барулиным ещё в ХК «Сочи», поэтому звал в Нижнекамск голкипера с расчётом на то, что тот будет выручать. Получилось же ровно наоборот. Россиянин много пропускает, регулярно ошибается, не выглядит железным номером один. А ведь «Нефтехимику», учитывая небольшой бюджет и скромный состав, нужен надёжный и стабильный вратарь. Увы, это не про нынешнего Барулина.
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