«Для обследования нужно было покинуть «пузырь» — пришлось надеть костюм химзащиты»

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн недавно повторил, что 1 января продолжает оставаться ориентировочной датой начала нового сезона. Пока невозможно сказать, насколько первый день 2021 года является реальной отметкой для старта регулярного чемпионата, но в «Монреале» к этому дню уже начали готовиться так, словно всё твёрдо решено и определено.

Канадский дивизион, новые «пузыри» и зарплата по количеству матчей. Что готовят в НХЛ Регулярные битвы между «Монреалем» и «Торонто», «Эдмонтоном» и «Калгари» внутри одного дивизиона могут стать самым интересным новшеством.

«99% нашего бизнеса остановлено»

«Мы хотели бы начать сезон в начале 2021 года. Несомненно, вопросы безопасности и здоровья стоят на первом месте. Если НХЛ попросит нас организовать «пузырь» в Монреале, мы сделаем всё возможное», — отметила главный коммерческий директор CH Groupe, куда входит«Канадиенс», Маргарет Беланже.

Пока непонятно, значат ли эти слова, что лига действительно скоро определит список городов, где будут временные «пузыри», и что Монреаль войдёт в их число. Не ясна ситуация и с допуском на трибуны зрителей, но план «канадцев» уже разработан на каждый возможный вариант.



«Мы будем готовы, мы будем соблюдать правила по здравоохранению. У нас есть стратегии на разное количество зрителей, будь то 4 000, 10 000 или полная загрузка в 21 302 зрителя. У нас уже есть схемы, по которым сектора в «Белл-центре» будут доступны для сидения отдельных групп людей, чтобы люди не ходили мимо друг друга в коридорах. Уже готовы специальные маршруты, для персонала мы уже используем инфракрасные бесконтактные термометры — их же установим и для болельщиков», — добавила Беланже.



При этом, несмотря на оптимистичный тон, даже в канадской хоккейной Мекке с горечью подсчитывают убытки за многие месяцы простоя. До увольнений сотрудников, с которым пришлось столкнуться чемпионской «Тампе», в «Монреале» пока не дошли, но не скрывают озабоченности.



«Почти 99,9% нашего бизнеса было остановлено. Единственное, что сейчас работает — это наш интернет-магазин по продаже атрибутики. А в остальном — полный ноль. Это катастрофа», — признала коммерческий директор «хабов»

Романов готов к дебюту в НХЛ

Если в кабинетах «Монреаля» вовсю готовятся к старту сезона, то игрокам остаётся только следовать этому примеру, поскольку после того, как НХЛ даст зелёный свет сезону, раскачиваться будет некогда. Игрокам придётся сразу приступить к делу, что вызывает определённые опасения.



«Это будет вызов, будет непросто. Обычно для адаптации, акклиматизации, требуется время, но поскольку сезон будет сокращён, то времени никто не даст. Нам предстоит много работать. К тому же у нас в команде будет много новых лиц», — сказал нападающий Брендан Галлахер.

«Монреаль» подписал 6-летний контракт с Бренданом Галлахером на $ 39 млн

Одним из таких новичков станет российский защитник Александр Романов, от которого уже ждут достаточно многого. Несмотря на то, что Галлахер никогда не видел россиянина в матчах в качестве одноклубника, это не мешает ему рассуждать о потенциале новобранца.



«Романов — хороший и сильный защитник. Пока никто не понимает, насколько он силён, но он точно окажет влияние на нашу команду. Он «голоден» до успеха, он хочет закрепиться в НХЛ. В «пузыре» в Торонто он работал без устали, хотя знал, что не сможет играть. Мы все это заметили, так что физически Романов будет готов, тут нет вопросов», — сказал Галлахер.

«Челюсть болит, особенно в пасмурную погоду»

Сам Галлахер за последние месяцы пережил также немало интересных приключений, связанных с пребыванием в «пузыре» в Торонто. Началось всё с того, что форвард травмировал бедро, и для прохождения обследования ему необходимо было поехать в больницу, а для этого требовалось покинуть охраняемый периметр «пузыря».



«У меня был разрыв мышцы бедра. Чтобы поехать на обследование мне пришлось надеть полный костюм химической защиты. Могу сказать, что это был совершенно уникальный опыт — никогда не испытывал ничего подобного», — так рассказал нападающий о своей поездке на рентген.

«Это мог быть конец карьеры». Травма Макдэвида, которая держалась в секрете Подробностей не знали даже в Канаде. Они вскрылись только спустя 10 месяцев.

Но на этом злоключения Галлахера не закончились. В серии против «Филадельфии» он получил мощный удар в лицо от защитника «Флайерз» Мэтта Нисканена, но несмотря на полный рот крови, Брендан ни на секунду не перестал громко ругать игроков соперника. Его реакция даже позволила наставнику «Филадельфии» Алена Виньо усомниться в серьёзности травмы Галлахера.

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«Как только я получил удар, то понял — с зубами что-то не в порядке. Но мне было необходимо сказать кое-что арбитрам, я был в ярости», — ухмыльнулся 28-летний форвард, у которого диагностировали перелом челюсти. «Считаю, что мне повезло. Зубы всё ещё на месте, хотя, конечно, не все. Иногда челюсть болит, особенно в пасмурную погоду. Но это ерунда по сравнению с переломом руки, которую я ломал дважды», — сказал Галлахер, который стал ходячей энциклопедией хоккейных травм.



По словам форварда, бывшие одноклубники Джош Горджес и Брайан Джионта научили его игнорировать боль.



«Есть разница между травмой и болью. Болевой порог у всех людей разный, и я помню, как Горджес просто не мог нормально ходить по квартире, а у Джионты всё тело было покрыто синяками. Но это не мешало им играть. Думаю, что это вызывает уважение у партнёров. Но я теперь знаю, когда пойдёт снег, потому что рука болит. Моторика руки, как мне сказали, никогда полностью не восстановиться, но держать клюшку и бросать я всё ещё могу», — отметил Галлахер.