Знарок мчится к плей-офф! «Спартак» в последнее время не остановить

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

В нынешнем регулярном чемпионате «Спартак» не критиковал только ленивый, но ведь было за что. Красно-белые, пролечившиеся едва ли не всю предсезонку, явно были плохо готовы функционально, проигрывали много матчей и вообще выглядели блекло.

Более того, в одно время даже поползли слухи о возможной отставке с поста главного тренера Олега Знарка. Но в руководстве красно-белых понимали, что такими специалистами не разбрасываются, да и период у команды действительной был непростой. Знарок вполне ожидаемо сохранил свой пост, продолжая работать с командой, которую он сам наполовину и собирал.



И вот наконец-то к «Спартаку» начал приходить результат. «Стараемся быть на подъёме, неплохо поработали во время паузы, правильная игра позволила набрать нужные очки. С чем связано большое количество удалений? Трудно сказать. Где-то выбирали неправильную позицию, где-то захлёстывали эмоции в зоне атаки», — говорил сам Знарок после паузы на Евротур.

Красно-белые действительно на подъёме. До отчётного противостояния с «Северсталью» москвичи поочерёдно обыграли «Авангард», ЦСКА и дважды «Витязь». Подольск – прямой конкурент в борьбе за плей-офф, «армейцы» и «ястребы» — топ-клубы. Случайностью это точно не назовёшь, да и в игре «Спартак» реально прибавил, что заметно невооружённым взглядом.



«Здорово, что мы забрали в двух матчах с «Витязем» четыре очка. Турнирная таблица сейчас очень плотная, очки очень нужны. Вторая победа далась сложнее, особенно непростой был второй период. Спасибо Юлиусу Гудачеку, он держал нас в игре, его заслуга в победе большая. Я извинился перед ним, что он не оформил «сухарь», это моя ошибка была», — говорил один из лидеров красно-белых Сергей Широков сразу после второй победы над «Витязем».

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Сергей, кстати, забил и в игре с «Северсталью», отличившись в четвёртой игре подряд. Опытный форвард повторил рекорд «Спартака» в КХЛ, встав в один ряд с Князевым, Дроздецким, Максвеллом, Ружичкой, Радивоевичем, Лещенко и Хохлачёвым. Широков – кандидатура Знарка, поэтому нет ничего удивительного в том, что Сергей так отчаянно бьётся за своего любимого тренера.

Помимо Широкова, за красно-белых в игре с Череповцом забивали Бакош и Цыплаков. Словак (1+2) в итоге и вовсе набрал три очка за результативность. Мартин стал одним из самых успешных приобретений команды в межсезонье.



Но всё дело в том, что череповчане не собирались так просто сдаваться. У гостей разыгрался нападающий Александр Петунин, сперва отличившийся в меньшинстве, а затем и забивший в большинстве. Помимо Петунина, забил в основное время и Капустин. 3:3 – с таким счётом команды подошли к овертайму.

Если у «Северстали» нашёлся хоккеист, оформивший дубль, то почему бы такому же не найтись и у «Спартака»? Нападающий Максим Цыплаков вошёл в чужую зону, после чего мощнейшим броском буквально прошил голкипера череповчан Дмитрия Шугаева. Расстроенный Андрей Разин сразу отправился в раздевалку, а довольный Олег Знарок принялся отбивать кулачки своим помощникам. Было заметно, что у рулевого красно-белых отличное настроение, ведь одержана уже пятая победа подряд.

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Впереди у «Спартака» тяжелейшая выездная серия из шести игр, конечным пунктом которой станет Дальний Восток. Именно по её итогам мы и поймём запас прочности команды Олега Знарка. Пока же москвичи поднялись на четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции.