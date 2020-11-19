Что будет с ЧМ-2021. Беларусь лишат права проведения? LIVE

Все главные новости от первых лиц мирового хоккея и с собрания ИИХФ.

Приветствуем вас, уважаемые любители хоккея! Второй день подряд проходит заседание правления ИИХФ. Сегодняшний день может стать ключевым относительно принятия решения по проведению чемпионата мира 2021 года в Минске. Ситуация напряжённая из-за сложной политической обстановки в Беларуси. Так, главе Федерации хоккея Беларуси Дмитрию Баскову уже запретили въезд в Латвию, а европейские депутаты в открытую говорят, что турнир не может проводиться в стране, где правительство убивает граждан.

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Обстановка вокруг ЧМ-2021 накаляется с каждым днём. Мы будем следить за ней в режиме лайва и рассказывать о всём происходящем. Конечно, не хочется, чтобы второй год подряд болельщики остались без мирового первенства и не смогли его посмотреть даже по телевизору. Теперь, увы, в дело вмешался не только коронавирус. Какие решения могут принять? Например, целиком отдать ЧМ-2021 Латвии. Есть инсайды из Швеции, что турнир могут отдать Канаде, но непонятно, на чём это основано. Могут отменить совсем, так как без зрителей всё становится сильно убыточно.