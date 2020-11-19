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Отберут ли у Беларуси право проведения ЧМ-2021, все новости, онлайн

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
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Отберут ли у Беларуси право проведения ЧМ-2021
Лев Лукин Павел Панышев
,
Что будет с ЧМ-2021. Беларусь лишат права проведения? LIVE
Все главные новости от первых лиц мирового хоккея и с собрания ИИХФ.
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Приветствуем вас, уважаемые любители хоккея! Второй день подряд проходит заседание правления ИИХФ. Сегодняшний день может стать ключевым относительно принятия решения по проведению чемпионата мира 2021 года в Минске. Ситуация напряжённая из-за сложной политической обстановки в Беларуси. Так, главе Федерации хоккея Беларуси Дмитрию Баскову уже запретили въезд в Латвию, а европейские депутаты в открытую говорят, что турнир не может проводиться в стране, где правительство убивает граждан.

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Обстановка вокруг ЧМ-2021 накаляется с каждым днём. Мы будем следить за ней в режиме лайва и рассказывать о всём происходящем. Конечно, не хочется, чтобы второй год подряд болельщики остались без мирового первенства и не смогли его посмотреть даже по телевизору. Теперь, увы, в дело вмешался не только коронавирус. Какие решения могут принять? Например, целиком отдать ЧМ-2021 Латвии. Есть инсайды из Швеции, что турнир могут отдать Канаде, но непонятно, на чём это основано. Могут отменить совсем, так как без зрителей всё становится сильно убыточно.

Live Павел Панышев

Интересно, что Федерация хоккея Латвии планирует на следующей неделе организовать заседание правления, на котором будут обсуждены перспективы проведения ЧМ-2021.

Федерация хоккея Латвии: у Риги никто не собирается отбирать чемпионат мира, опасений нет
12:32 Павел Панышев

«У нас есть обязательства перед нашими членами. Мы должны сделать всё возможное, чтобы провести турнир с назначенными хозяевами, но перед этим мы должны определить, безопасно ли ехать, и, если определим, что ехать безопасно, будут ли оба хозяина турнира по-прежнему готовы работать друг с другом», — считает президент ИИХФ Рене Фазель.

12:14 Павел Панышев

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о ситуации с проведением чемпионата мира 2021 года в Беларуси и Латвии. Эксперт считает, что наши оппоненты ведут себя не слишком красиво.

Плющев — о ЧМ-2021: наши оппоненты ведут спекуляции, расшатывают хоккейную ситуацию
12:02 Павел Панышев

Пока правление ИИХФ заседает, европейская пресса палит по Беларуси из всех орудий, не стесняясь в выражениях. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Европа в истерике. Лукашенко сравнили с Гитлером, а ЧМ могут отдать Канаде
Пока правление ИИХФ заседает, европейская пресса палит по Беларуси из всех орудий, не стесняясь в выражениях.
12:01 Павел Панышев

Итак, Обозреватель шведского издания Expressen Магнус Нюстрём полагает, что ИИХФ может делегировать Канаде право проведения чемпионата мира 2021 года. Реально ли это? Если честно, то как-то сомнительно.

Expressen: есть вероятность, что ЧМ-2021 отдадут Канаде
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