«Самый весёлый хоккей в жизни». Как Панарин и Кейн покоряли НХЛ

Сегодня 32-й день рождения празднует американский нападающий Патрик Кейн. Первый номер драфта НХЛ 2007 года, выбранный «Чикаго Блэкхоукс», до сих пор защищает цвета «ястребов», являясь трёхкратным обладателем Кубка Стэнли.

Патрик не только титулованный игрок, но и один из самых мастеровитых нападающих в Национальной лиге. Кейн не обладает какими-то серьёзными габаритами. Он берёт своё другим: умом и техникой. Этим качествам нападающего могут позавидовать многие.

Не просто так Кейн и только начинавший свой путь в НХЛ российский форвард Артемий Панарин сходу нашли общий язык. Тогдашний главный тренер «Блэкхоукс» Джоэль Кенневилль заметил «химию» среди нападающих и понял, что игровое мышление обоих может способствовать созданию одной из самых ярких связок форвардов в НХЛ. Так оно в итоге и получилось.

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Панарин, в отличие от Кейна, выступал за «Чикаго» гораздо меньше – в сезонах-2015/2016 и 2016/017. Но этого времени россиянину вполне хватило для того, чтобы стать в команде своим и заслужить звание одного из любимцев болельщиков. Ну а связку Панарина с Кейном публика и вовсе обожала. Не только за её результативность, но и за хорошее чувство юмора обоих игроков и желание доставить людям удовольствие. Панарин и Кейн никогда не мучились на льду. Они именно играли.

«Да, я играл вместе с Панариным всего пару лет. Но его понимание игры было очень похоже на моё. Это было очень забавно. Мы просто играли вместе и были практически отражением друг друга. Наверное, в самый весёлый хоккей в своей жизни я играл именно с ним», — признавался Кейн в одном из своих интервью.

Панарин часто подшучивал над Кейном. Однажды, занимаясь боксом в свободное от хоккея время, россиянин, уже будучи игроком «Коламбуса», написал у себя в соцсетях буквально следующее: «Кейн, я иду за тобой». В чувстве юмора Артемию точно не откажешь.

«Панарину и в самом деле неважно, кто его партнёры. Он получает шайбу и умудряется создать пространство и для себя, и для партнёров. Все тогдашние разговоры, что это, мол, я сделал его таким игроком, беспочвенны. Он уже был отличным игроком, и мы просто хорошо сыгрались», — уважительно отзывался о Панарине американский нападающий.

«Могу понять людей, которые говорили, что Кейн делает меня сильнее. В принципе, так и было, он мне помогал, сто процентов. Но не так, что я был совсем клоуном и мне повезло оказаться с ним в звене. Понятное дело, мы друг друга дополняли. Но я уже тогда был уверен в себе и мог хорошо играть, но, конечно, не так, как сейчас», — в свою очередь отвечал сам Артемий.

Кейн признавался, что считает Панарина лучшим одноклубником, с которым ему довелось играть вместе. Именно с Артемием американец получал наибольшее наслаждение от хоккея. Нет сомнений, что россиянин точно отправил своему бывшему партнёру поздравительное сообщение, а может и позвонил.

Панарин воспринимал Кейна как настоящего друга, стоял за него горой. Так, в одном из матчей защитник «Миннесоты» Мэтт Дамба здорово приложил Патрика Кейна, проведя просто убийственный хит. Рядом оказался Панарин, который моментально влез в драку, заступился за партнёра.

Видео драки Артемия Панарина с Мэттом Дамбой

Интересно и то, что Кейн помог Панарину в «Чикаго» прилично заработать. Артемий благодаря своей результативности получил хорошие бонусы, намного превысившие его основную зарплату в $ 812,5 тыс. в год. За два года в «Блэкхоукс» Панарин набрал в общей сложности 151 балл за результативность. 35 очков – голевые передачи на клюшку Кейну, а 45 – голы Панарина после передач Кейна.

«В подобных ситуациях игроки обычно шутят: что ты мне купишь, когда получишь все эти свои бонусы? Но, честно говоря, никто ничего не ждёт. Это просто такая фишка», — рассказал Кейн в интервью ESPN.

Однако Панарин, будучи простым парнем из Коркино, принял эти слова к сведению и отнёсся к ним на полном серьёзе. Уже выступая в составе «Коламбуса», Артемий встретился с Патриком и подарил ему дорогие часы, сопроводив всё словами: «Это за всё, что ты для меня сделал, когда мы играли вместе». Кейн был очень тронут.

«Костяк команды сыт по горло». В «Чикаго» разгорается серьёзный скандал Ветераны недовольны внезапно начавшейся перестройкой и думают, что их хотят выжить из команды.

«Мне печально видеть, когда уходят такие игроки, как Панарин. Это индивидуально сильный форвард, у нас сложилось отличное взаимопонимание в тройке. Артемий — очень азартный парень, настоящий боец. На льду он умел делать в «Чикаго» что-то особенное», — сетовал расстроенный Кейн после обмена россиянина в «Коламбус».

Хочется верить, что когда-нибудь мы ещё увидим игру Артемия Панарина и Патрика Кейна в одной команде. Ну а пока приходится лишь ностальгировать по былым временам.