116 бросков и четыре гола за три матча. У «Магнитки» сбился прицел или отвернулась удача?

Магнитогорский «Металлург» вернулся с трёхматчевого выездного турне по маршруту Новосибирск – Нур-Султан – Хабаровск. Команда Ильи Воробьёва набрала 50% возможных очков, уступив «Сибири», переиграв в серии буллитов «Барыс» и в дополнительное время пропустив от «Амура». Результат средний, но никакой катастрофы в уральском клубе не было и нет.

На сегодняшний день у «Магнитки» 28 сыгранных матчей (один из них – «технарь» рижскому «Динамо») и 35 набранных баллов. При этом «металлурги» занимают пятое место в Восточной конференции и находятся на расстоянии вытянутой руки от лидеров.



На завершившемся выездном турне с Магнитогорском и вовсе приключилась необычная ситуация. «Магнитка» нанесла 116 (!) бросков в створ ворот соперников (37 с «Сибирью», 42 с «Барысом» и 37 с «Амуром»), в итоге серьёзно перебросав каждую из команд. И лишь четырежды гости смогли отличиться. В отдельных моментах кураж ловили вратари, а в других эпизодах шайба просто не шла в цель. Такое в хоккее случается. Зато потом, как правило, начинается голевой бум.

Что случилось с «Магниткой»? Выдали победную серию, а потом команду скосил вирус На Илью Воробьёва свалилась масса проблем, но пауза на Евротур поможет их решить.

Отдельные вопросы есть к некоторым игрокам по поводу дисциплины. Так, во встрече с «Амуром» форвард «Металлурга» Андрей Чибисов удалился за 36 секунд до сирены об окончании третьего периода. В результате овертайм «Магнитка» начала в формате «3 на 4», что труднее, чем «4 на 5». Дубль Гинека Зогорны не заставил себя ждать.

Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

«Два периода мы были однозначно лучше, но по такой игре одна заброшенная шайба – это очень мало. Конечно, удаление Андрея Чибисова на последней минуте основного времени – это ключевой момент матча. Нельзя удаляться за 30 секунд до сирены», — справедливо заметил после игры сам главный тренер.



Да, ранее Чибисов реализовал большинство, удачно сработав на пятаке, но затем в буквальном смысле подвёл команду. А вот что после игры с «Амуром» сказал нападающий гостей Игорь Швырёв:



«Не реализовываем свои моменты, в первом периоде сравняли счёт. Второй период был наш, третий был наш. Просто не везёт. У нас хороший коллектив, мы будем биться, не опустим рук. Мы вместе от начала матча и до его конца. Думаю, настанет время, когда мы выиграем 10 матчей подряд».

К Швырёву, кстати, минимум претензий. Это игрок низших звеньев, свою работу он выполняет исправно, а града заброшенных шайб никто от Игоря и не требует. А вот к тем же легионерам претензий достаточно. Неплохо вписался в коллектив вернувшийся в Магнитогорск шведский форвард Расмуссен, но ему ещё нужно время для адаптации. Сразу после болезни начали играть Песонен и Бек. Не в своей тарелке находится Ламмикко. Он, как и Песонен, должен выглядеть гораздо сильнее и подтверждать своё звание чемпиона мира. От иностранцев в клубе явно ждали большего. Они должны много забивать и делать результат.



Хватает проблем и у россиян. Больше двух недель не катался Карпов, который начал играть только с выездного матча с «Трактором». По-прежнему не наберёт оптимальную форму Мозякин, забросивший всего четыре шайбы. Вообще не тренировался защитник Хлыстов, вышедший на лёд в Нур-Султане и Хабаровске впервые с 30 октября. Было видно, что каждое действие даётся Никите с большим трудом.



Про оборону отдельный разговор. Отсутствуют Пашнин, Дронов, Мартынов, Сёмин. В этой связи Воробьёву пришлось перекраивать почти всю защитную линию, выпуская на лёд молодёжь или полуготовых игроков. Пострадала и спецбригада большинства, в которой играл Дронов.

Без огромных контрактов, но с игроками из НХЛ. Какой стала новая «Магнитка» Илья Воробьёв поведёт уральцев за третьим Кубком Гагарина.

Нет сомнений, что «Металлург» обязательно наберёт форму и будет в полном порядке. Злосчастный вирус подкосил команду в самое сложное время в графике игр. Сперва едва ли не целиком выпали из обоймы центральные нападающие, а команда держалась, как могла. Дальше слегли вратари, а затем и защитники. При этом были надежды, что после паузы на Евротур ситуация стабилизируется, однако люди продолжали заболевать.



Впереди у «Металлурга» домашние матчи с «Северсталью», «Ак Барсом» и «Нефтехимиком», в которых уральцы точно постараются наверстать упущенное. Но даже сейчас в клубе гонят от себя панические настроения. Место в восьмёрке Востока у «Магнитки» никто не отнимет, а при нынешнем заделе команда почти наверняка не опустится ниже шестой строчки.