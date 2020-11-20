НХЛ снова отжимает деньги у игроков. Всё может закончиться локаутом или забастовкой

Новый сезон в НХЛ пока не обрёл очертаний даже проекта, но над ним уже начали сгущаться серьёзные тучи, и пандемия здесь уже почти ни при чём. Спустя всего четыре месяца после того, как лига и профсоюз игроков согласились на шестилетнее продление коллективного соглашения, наступил неожиданный момент: НХЛ попросила игроков пересмотреть жизненно важные точки договора. В минувшую среду профсоюз хоккеистов провёл виртуальное заседание исполнительного совета, на котором игроки узнали, что лига просит их отложить дополнительно 13-16% их зарплаты за сезон-2020/2021. Это сверх 10-процентной отсрочки, договорённость о которой уже была достигнута. И это не единственная уловка, на которую идёт лига. Всё катится к новому локауту или забастовке игроков?





— отсрочка выплаты 10% контракта,

— эскроу — 20%.



Что требует



— отсрочка выплаты 20% контракта и эскроу — 25%, или

— отсрочка выплаты 26% контракта. Эскроу пока остаётся прежним, но поднимается на четвёртый год договора с 6% до 9%. На что согласились игроки НХЛ в сезоне-2020/2021:— отсрочка выплаты 10% контракта,— эскроу — 20%.Что требует НХЛ — отсрочка выплаты 20% контракта и эскроу — 25%, или— отсрочка выплаты 26% контракта. Эскроу пока остаётся прежним, но поднимается на четвёртый год договора с 6% до 9%.

Эскроу стало ругательством

Спустя всего четыре месяца после заключения договора НХЛ заявила, что не может так жить и необходимо изменить базовые финансовые условия. Помимо отсрочки выплаты части зарплаты лига хочет увеличить процент эскроу — условного депонирования, то есть ещё одного удержания части оклада хоккеистов. Изначально стороны договорились о том, что эскроу составляет 20% в сезоне-2020/2021, от 14% до 18% — через год и 10% — на сезон-2022/2023 с последующим понижением в три последних года. Теперь НХЛ требует значительно увеличить уровень эскроу на три заключительных сезона. Зарплату игроков стали дербанить намного сильнее прежнего, и в том, что это вызвало не просто недовольство, а ярость многих хоккеистов, нет никаких сомнений.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Сезон НХЛ из 55 матчей недостижим, а Кейн или Тэйвз уйдут из «Чикаго». Что говорят агенты Оказывается, «Торонто» не следовало покупать Тавареса, а больше всех усиления необходимо «Бостону».

Невозможно найти прецедент переделки профессиональных трудовых отношений спустя четыре месяца после подписания договора. Профсоюз, возможно, сможет согласиться на ведение переговоров и договориться о поднятии уровня эскроу с 20% до 23%, но разговоры в стиле ультиматумов игроки вряд ли приемлет.

«Да, это был явно не лучший день. Если кто-то надеялся, что на этой неделе стороны утрясут основные детали сезона-2020/2021, то уже сейчас ясно, что этого не произойдёт. Если они хотят начать сезон 1 января, то сделка по финансовым делам должна состояться до конца ноября, поэтому нужно спешить. Игрокам потребуется несколько дней, чтобы подумать и перегруппировать силы. Они злятся и чувствуют себя преданными», — отметил обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман.

Как сказал один из хоккеистов, участвовавших в совещании, когда было названо требование лиги, были слышны вздохи игроков, для которых слово эскроу теперь стало сродни ругательству.

Позицию НХЛ можно понять: по текущему коллективному договоры доходы лиги должны разделяться между владельцами клубов и хоккеистами в равных долях, а ущерб от пандемии оказался куда более значительным, чем это представлялось четыре месяца назад.

Мошенник без денег купил клуб НХЛ. Прикинулся финансовым воротилой Джон Спано создал образ богача, подделывал документы и четыре месяца владел «Айлендерс». Потом его повязало ФБР.

Головная боль, которой не ждали

Давление собственников команд вполне объяснимо, но игроки не хотят мириться с таким отношением. Главной претензией является факт недавнего подписания договора: хоккеисты возмущены тем, что нынешние условия были предложены слишком поздно и требуют гарантий отсутствия вторичного пересмотра договора в будущем. Кроме этого, несколько контрактов, заключённых в нынешнее межсезонье, были подписаны с учётом действующего коллективного соглашения.

Например, 56% семилетнего контракта защитника Алекса Пьетранджело с «Вегасом» выплачиваются в годы с наименьшим эскроу, который теперь хотят поднять. Аналогичная ситуация и у защитника «Сент-Луиса» Тори Крюга, у которого на годы самого маленького условного депонирования приходится 52% всех денег. Если процент эскроу поднимется, вся эта разбивка потеряет смысл, и при таких условиях хоккеисты наверняка захотели бы получить больше денег не в последние годы контракта, а в первые, но договоры игроков пересматривать вряд ли станут.

«Это настоящая угроза сезону-2020/2021. Игроки считают, что все условия уже были согласованы четыре месяца назад. Почему мы снова говорим об этом? Почему сейчас им направляют пистолет в голову, когда скоро должны открыться тренировочные лагеря? При заключении нынешней сделки стороны рассматривали разные сценарии, в том числе и наихудший. Сейчас они говорят, что игрокам нужно ещё отстегнуть, а в качестве награды им дадут сыграть сезон-2020/2021. Если вы спросите, есть ли гнев среди хоккеистов, я отвечу: да», — сказал один из известных заокеанских агентов Алан Уолш.

На зависть конкурентам. 10 лучших контрактов в НХЛ по соотношению цены и качества Самый дорогой игрок лиги тоже здесь. Но в лидерах идут хоккеисты поскромнее.

Если хоккеисты согласятся на предложения НХЛ, то получат только 61,6% от суммы своего контракта. И это ещё без вычета обязательных государственных налогов, которые могут составлять до 50%. Очевидно, что график платежей, который тоже нужно согласовать, будет иметь очень важное значение, и здесь хоккеисты вряд ли будут прогибаться под мнение владельцев.

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Как отметил тот же Фридман, эти требования, которые можно считать драконовскими, лига выдвинула как альтернативу пропорционального распределения зарплат в зависимости от количества матчей в сезоне.

«Совещание правления профсоюза игроков длилось около 2,5 часа. Голосования не было, просто обсуждение. Пока игроки не заинтересованы в том, чтобы идти навстречу и менять то соглашение, которое было подписано в июне. Владельцы же рассматривают всё это как временную проблему, потому что хоккеисты имеют право только на 50% прибыли. Чем больше они возьмут в этом году, тем меньше им останется в будущие годы», — считает другой канадский инсайдер Пьер Лебрюн.

Самым интригующим моментом здесь можно считать эти самые 50% доходов. Очевидно, что без болельщиков или при отменённом сезоне этих доходов не будет совсем, а 50% от нуля — это будут совсем другие условия, нежели сейчас. Пока игроки меньше подвержены пандемии, чем владельцы, у которых рушится бизнес, но сам факт новых переговоров включают за океаном новую «жару».

«Это головная боль, которую мы совсем не ждали. Мы просто ошарашены. То, что нас ждёт необычный сезон, все понимали — это было учтено в коллективном договоре. Теперь они пытаются вернуться назад и изменить его условия. Если бы мы пришли к ним с такой идеей, нас бы не стали слушать», — сказал один из игроков на условиях анонимности. «Если мы «подвинемся», то должны будем получить что-то взамен. Им нужно будет что-то принести нам в жертву, если они хотят, чтобы всё случилось», — добавил другой.

В нынешних непростых условиях и владельцы клубов, и хоккеисты хотят поскорее начать играть. Но зная, как непросто проходят за океаном денежно-трудовые переговоры, нельзя исключать вероятность нового локаута со стороны лиги или забастовки игроков.