«Авангард» играет не в тот хоккей». Босс «ястребов» подготовил почву для ухода Хартли?

Руководитель «ястребов» Александр Крылов стал гостем студии телеканала «Матч ТВ». «Авангард» анонсировал, что босс омичей в прямом эфире сообщит некую важную новость — ей, судя по всему, оказалась презентация специальной формы, в которой клуб сыграет 23 ноября в матче, приуроченном к празднованию юбилея омского хоккея.

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Но форму Крылов представил в самом конце, а до этого развёрнуто и обстоятельно ответил на вопросы ведущего Дениса Казанского об «Авангарде». Беседа получилась очень любопытной и небанальной. Крылов рассказал о строительстве новой арены в Омске, о работе академии, о получении части матчей МЧМ-2023, порассуждал о перспективах Игоря Еронко, о работе Алексея Волкова, о приглашении третьего голкипера в «Авангард». Но самая главная часть выступления Крылова — анализ стиля игры омичей в нынешнем сезоне и оценка работы Боба Хартли. И вот что показалось: руководитель «ястребов» в эфире главного спортивного канала страны подготовил почву для ухода Хартли из «Авангарда» после этого сезона.

Главный человек в «Авангарде», разумеется, не мог не понимать, что наибольшее обсуждение после эфира вызовут не юбилейные «джерси» «ястребов», а именно его слова о игре команды и Хартли. Скорее всего, вопросы и ответы этой беседы в прямой трансляции были согласованы заранее. Даже если это не так, то Крылов – отличный оратор, умеющий подобрать нужные слова, и в любом случае он сказал именно то, что хотел сказать. Понятно, что босс омичей сам хотел выступить для широкой публики на важные для него темы. И на мой взгляд, главное сообщение, которое он послал с телеэкранов, было таковым: «Не удивляйтесь, если после сезона «Авангард» сменит главного тренера. К этому всё идёт уже сейчас».

Почему же мне так показалось? Давайте обратимся к словам Крылова. «Для меня на данный момент очевидно, что «Авангард» играет немного не в тот хоккей, в который может играть коллектив, собранный генеральным менеджером. Простые примеры: команда у нас играющая, может играть в комбинационный хоккей, но мы очень мало выходим из зоны через пас, мало входим в чужую зону через пас, а при забросах мы выигрываем где-то одну шайбу из четырёх. То есть «Авангард» теряет инициативу, сам её отдаёт. Но генеральный менеджер и тренерский штаб работают над этим, и я верю, что мы сможем изменить силовой и агрессивный профиль команды на более комбинационный и техничный», — заявил Крылов. По сути, босс омичей повторил тезисы, продвигаемые разными хоккейными журналистами чуть ли не с начала сезона. Я и сам писал, что этому «Авангарду» тесновато в системе Хартли, и «ястребы» могут играть гораздо вариативнее и зрелищнее. Выходит, что с дивана проблемы «Авангарда» видны ничуть не хуже, чем изнутри команды?

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Но заметки на спортивных ресурсах – это одно дело. Хартли вряд ли их читает. А вот публичная критика начальника – совсем другая история. При этом Крылов не просто указывает на проблемы, но и предлагает выход из положения – смена стиля команды. Однако раньше агрессивная и силовая манера, проповедуемая Хартли, вполне устраивала руководителя омичей. Сейчас же он требует от Боба, по сути, невозможного – по ходу чемпионата поменять собственную философию, которая у тренера формировалась годами. Крылов хочет видеть у «Авангарда» комбинационный и техничный хоккей, со входами в зону через пас. Не хватает только добавить: «Как у молодёжки Ларионова на Кубке Карьяла». Но способен ли Хартли так быстро перестроиться? И вообще, захочет ли он этого? Боб, как типичный канадец, ставит своим командам агрессивный, физический хоккей с элементами «бей-беги», и он, вообще-то, тоже способен приносить результат. Думаю, что Хартли трудно будет понять, почему он должен меняться. Но Крылов свою позицию обозначил, так что от расставания с «Авангардом» Боба, похоже, сможет спасти только Кубок Гагарина ближайшей весной.

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Да и то не факт. После эфира с Крыловым у меня стойкое ощущение, что Хартли и его методы в принципе разочаровали руководителя «Авангарда». Причина, скорее всего, – поражение в первом раунде прошлого плей-офф от «Салавата», которое амбициозный омский начальник воспринял очень болезненно. Перед нынешним чемпионатом я уже отмечал, что вину за провал в «Авангарде» повесили на селекционный блок, а тренерский штаб ограничился строгим выговором. Крылов не стал рубить с плеча, памятуя о серебряном сезоне, и дал Хартли шанс исправиться, но уверенность в канадце у омского босса пропала.

«На мой взгляд, всем тренерским штабом должен управлять генеральный менеджер, чего у нас не было в прошлые годы и что появилось сейчас», — Крылов подтверждает, что он, по сути, поставил своего человека, Алексея Волкова, контролировать Хартли, направлять его и даже корректировать командный стиль. В прошлые годы босс омичей доверял определять лицо клуба именно Бобу, сейчас за это ответственен генеральный менеджер. Более того, из слов Крылова следует, что трансферная работа в «Авангарде» сейчас ориентирована не на главного тренера, а на некую идеальную модель в голове председателя совета директоров клуба. Хартли же должен лишь подстраиваться под это всё, а в противном случае…

Когда Крылов привозил Хартли в «Авангард», когда «ястребы» доходили до финала Кубка Гагарина и даже когда их трясло в прошлой регулярке, мы по разным каналам слышали о всесторонней поддержке, которую канадскому тренеру оказывает омский руководитель. Крылов никогда прямо не заявлял, что Хартли – это именно тот тренер, с которым «Авангард» выиграет Кубок Гагарина, но босс «ястребов» не раз делал акцент на богатом победном опыте канадца и его продуктивной системе. Сейчас же тональность высказываний Крылова поменялась. «Кубок Гагарина – это сам по себе очень сложный путь. Порой кубки выигрывают команды, от которых никто ничего не ждёт. Планировать его выиграть невозможно, но я хочу сказать, что основные элементы для победы не должны зависеть от тренера. Больше от базы команды, философии, основных принципов», — Крылов как бы намекает, что на Хартли свет клином не сошёлся и он уже не ассоциирует успех «Авангарда» именно с канадцем. Руководитель «Авангарда» не скрывает, что в нынешнем сезоне он не общается с тренером напрямую, также называет его очень сложным (читай, упрямым, со своим непоколебимым мнением) человеком. В прошлые сезоны отношение Крылова к Хартли (по крайней мере публичное) точно было совсем другим.

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В декабре прошлого года Крылов дал Хартли новый двухлетний контракт, потом босс омичей говорил, что мечтает вернуть «Авангард» в Омск вместе с Бобом. Но всё это было до провального плей-офф, который, очевидно, заставил Крылова многое переосмыслить. И теперь, несмотря на то что соглашение Хартли действует до конца апреля 2022-го, босс омичей собирается принимать решение уже ближайшей весной: «Мы подведём итоги после этого сезона, и посмотрим, что из этого получится».

До вчерашнего эфира на «Матче» у меня было мало сомнений, что Хартли доработает в «Авангарде» действующий контракт. Боб ведь был не просто главным тренером «ястребов», а ключевым носителем философии всей франшизы омского клуба. Вся вертикаль «Авангарда», включая детские и юношеские команды академии, была заточена под систему Хартли. Без преувеличения можно сказать, что канадец был в центре парадигмы «Авангарда», но сейчас Крылов развеял этот культ личности.

И вот уже не совсем понятно, при каких обстоятельствах Хартли останется в «Авангарде» хотя бы на следующий сезон. Боб – очень упёртый, своенравный тренер, и я не могу представить, что даже Крылов с Волковым заставят его менять игровой стиль команды в угоду их собственному видению ситуации. Похоже, чтобы остаться в «ястребином» клубе, Хартли нужно либо предать свои собственные принципы, либо выиграть Кубок Гагарина. При других раскладах следующий сезон «Авангард» встретит с новым наставником.