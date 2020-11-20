Метсола подарил гол «Спартаку» на ровном месте! Шайба, которую не ждали

Курьёзов, смешных голов, безалаберных результативных ошибок в КХЛ в этом сезоне, кажется, особенно много. Но от кого такого ждали меньше всего, так, пожалуй, от вратаря «Салавата Юлаева» Юхи Метсолы. Да, начало сезона у него не совсем задалось, но каких-то грубых ошибок он до сегодняшнего дня не совершал.

«Уверенность – уровень Роналду». В мире восхищаются смелым финтом вратаря Аскарова И вспоминают похожий момент из НХЛ, когда Патрик Руа обвёл Уэйна Гретцки в центре площадки.

В Уфу пожаловал «Спартак» — команда Олега Знарка уже обыгрывала «Салават» в этом сезоне, а сейчас имеет в активе пятиматчевую победную серию и вплотную приблизился к топ-4 Западной конференции. Да и в первой очной встрече сезона «Спартак» был сильнее «Салавата», так что матч обещал интересное противостояние.

В первом периоде красно-белые дважды получали возможность поиграть в большинстве, но первую попытку не реализовали, а вторая завершилась через несколько секунд, когда Анатолий Никонцев нарушил правила и уравнял составы.

В самой концовке большинство получил «Салават», и не успело оно закончиться, как всё тот же Никонцев открыл счёт. А начиналось всё буднично – заброс в зону, Метсола останавливает шайбу и идёт с ней за ворота. Голкипер замешкался и под давлением Никонцева чуть не получил две минуты за игру вне зоны трапеции. Это секундное промедление дало капитану «Спартака» время, чтобы занять выгодную позицию.



Метсола хотел прокинуть шайбу по борту, но привёз гол сам себе, отдав передачу прямо на клюшку сопернику. Никонцеву оставалось всего ничего – завести её в сетку. Голкипер в отчаянном прыжке пытался спасти ворота, но нападающий оказался проворнее.

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Метсола – опытный хоккеист, который привык быстро забывать пропущенные голы и собственные ошибки, тем более до конца матча оставалось ещё много времени. В следующие несколько минут у «Спартака» было несколько отличнейших шансов увеличить преимущество, но финн выглядел уверенно и отражал все атаки.

Это вдохнуло в «Салават» дополнительную энергию – в середине периода юлаевцы серьёзно прибавили и принялись бомбардировать ворота Юлиуса Гудачека. Какое-то время шайба словно липла к нему, но с быстрой атакой первого звена он не справился – Маркус Гранлунд отдал классную передачу на Сакари Маннинена, и тот бросил в ближний угол. Снова сработало лучшее звено «Салавата» — легионерское, которое не слишком удачно провело последний матч со СКА.

Игра продолжилась на равных в третьем периоде, но основного времени командам не хватило. В овертайме у «Спартака» не было ни бросков, ни моментов, зато Уфа жаждала победы. Филип Ларсен, кажется, вообще не уходил с площадки и в итоге забросил, но… гол отменили. Изначально шайба после подправления попала в штангу, выскочила обратно на пятачок, где Ларсен добил её ногой. На последних секундах тот же Ларсен с Хартикайненым убежали «два в ноль», но каким-то чудом не смогли забить!

На буллитах «исполнил» уже Гудачек – во время попытки Гранлунда вышел из ворот, надеясь выбить шайбу с крюка, но промахнулся, а вот финн – нет. Серия затянулась, но сначала Хартикайнен оставил уфимцев в игре, а затем Гранлунд поставил победную точку.