Звонкий доллар не даёт покоя. Почему НХЛ не может позволить себе полную отмену сезона

В разгар разрушительной пандемии, хоккеисты НХЛ и руководство лиги ведут ожесточённую борьбу за доллары. Обе стороны считают, что они правы, но обе, при этом, выглядят не слишком красиво.

60 матчей в регулярке, финал Кубка Стэнли — до 15 июля

Суть спора между лигой и игроками стоит рассмотреть чуть позже, а пока обратимся к контурам нового сезона НХЛ, которые начинают всё чётче прорисовываться. Как говорят североамериканцы, «ничего ещё не высечено на камне», то есть любые условия могут измениться и корректироваться .



— Регулярный чемпионат будет состоять из 60 матчей. Начало регулярки — 1 января, окончание — в середине мая. Финал Кубка Стэнли — до 15 июля.

— Если после этого НХЛ сможет жить по своему обычному графику, то межсезонье будет очень коротким. Для болельщиков это будет привлекательно, для хоккеистов — не очень.

— Игры проходят только внутри каждого дивизиона. Игры между командами разных дивизионов не проводятся.

— Формат расширенного плей-офф пока не рассматривался, и как будет формироваться сетка розыгрыша Кубка Стэнли, пока тоже не ясно.

— Будет создан канадский дивизион из 7 команд.

— Команды будут играть на своих стадионах. Это позволит соблюдать права на названия арен НХЛ и не выходить за рамки спонсорских сделок (показ рекламы и т.п.).

— Игроки не будут ограничены «пузырём»,

— Будут использованы привычные для команд домашние раздевалки,

— Время начала матчей может пересекаться.



Доработать необходимые детали можно достаточно быстро, когда наступит время обсуждать непосредственно хоккейные дела. Но пока до этого достаточно далеко, и на данный момент споры идут исключительно о звонких долларах. НХЛ требует от хоккеистов пойти на дополнительные уступки, несмотря на то, что четыре месяца назад был подписан коллективный договор — финансовые убытки от пандемии оказались слишком большими. Игроки злятся и недоумевают, пытаясь понять, каким образом они могут повлиять на ситуацию.

НХЛ снова отжимает деньги у игроков. Всё может закончиться локаутом или забастовкой Лига требует пересмотра условий коллективного соглашения, которое было подписано 4 месяца назад.

Получи зарплату: 248 вместо 700

Потери, которые понесёт НХЛ из-за всех ограничений, вполне реальны. Предположим, лига будет играть с аренами, полными болельщиков по расписанию из 60 матчей. Это означало бы, что НХЛ получила бы выручку около $ 3,65 млрд. Считается, что 70% всех доходов поступает от арен, поэтому при пустых стадионах выручка составит около $ 1



млрд. Зарплаты хоккеистов составляют $ 2 млрд, а оперативные расходы на проведение матчей и прочие активности лиги — ещё $ 1,5 млрд. Возникает дефицит в $ 2,5 млрд, который лига и хоккеисты, согласно коллективного соглашения, должны разделить в равных долях.

Больше всего в такой ситуации жалко молодых игроков, которые ещё только на пути в НХЛ и не закрепились в лиге. Хоккеисты, подписавшие контракты новичка на $ 700 тыс за сезон, будут вынуждены отдать 25% оклада в качестве условного депонирования, а от оставшихся $ 518 тыс надо будет заплатить 52% налогов (если мы берём, для примера, Нью-Йорк). Останется $ 248 тыс, что тоже может показаться большими деньгами, но уже выглядит далеко не так привлекательно.



Словом, всё это — реальная дискуссия о деньгах. Понятно, что игроки ищут публичного сочувствия в связи с этим спором, но есть большие сомнения в том, что им удастся перетянуть на свою сторону общественное мнение.

«Для обследования нужно было покинуть «пузырь» — пришлось надеть костюм химзащиты» Нападающий «Монреаля» Брендан Галлахер испытал на себе почти все возможные травмы. И он уверен — Александр Романов успешно дебютирует в НХЛ.

«Лучше было бы не играть сейчас, а ждать следующего сезона»

Что же будет, если НХЛ так и не сможет договориться с хоккеистами, которые уже пожертвовали многим, дабы подписать летом коллективное соглашение? Ниша массовых спортивных зрелищ в Северной Америке будет быстро заполнена другими лигами, которые меньше пострадали от пандемии, а телевизионный эфир, как во время отменённого сезона-2004, займут различные ток-шоу, юмор и компьютерные бои, которые по рейтингам будут даже превосходить хоккей. О влиянии столь длительного простоя на спортивную форму хоккеистов и говорить не стоит.



«Знаете, сейчас никто ни в чём не уверен. Я был бы чрезвычайно удивлён, если бы стороны нашли общий язык к американскому Дню благодарения, который будет на следующем неделе. Лига говорит, что всё нужно решать срочно. Хоккеисты говорят, что начнут переговоры только когда приблизиться крайний срок, который никто толком не знает. Игроки чувствуют, что они уже пошли на большое количество уступок, согласившись на предыдущую редакцию шестилетнего коллективного соглашения. Сейчас партнёрство НХЛ и профсоюза проходит суровые испытания.



Им необходимо найти общий язык, иначе они оставят поле для других североамериканских профессиональных спортивных лиг. Когда смотришь на денежный баланс, то становится ясно, что нет большого смысла начинать играть прямо сейчас. Лучше было бы не начинать сезон в начале 2021 года, а подождать и как следует подготовиться к следующему чемпионату, но НХЛ не может позволить себе видеть игру других лиг — НБА, НФЛ и MLB. Выбора нет — надо играть. Худшее, что может случиться в лиге — это если не удастся найти общий язык с игроками. Но полную отмену сезона НХЛ просто не может себе позволить», — отметил обозреватель TVA Sports Луи Жан.

Сезон НХЛ из 55 матчей недостижим, а Кейн или Тэйвз уйдут из «Чикаго». Что говорят агенты Оказывается, «Торонто» не следовало покупать Тавареса, а больше всех усиления необходимо «Бостону».

«Лично я не верю, что комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и глава профсоюза игроков Дональд Фер пустят свой кабриолет с обрыва. Я давно работаю журналистом и понимаю, когда локауты и забастовки были сознательной стратегией — это было в 1992 году, когда бастовали хоккеисты, это было в 1994, 2004 и 2012 годах. Сейчас ситуация иная. Хоккеисты хотят играть. Беттмэн тоже хочет играть, и стремиться сделать так, чтобы матчи стартовали сразу же после Нового года», — отметил обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман.



Если НХЛ сможет успешно преодолеть нынешний кризис, то можно будет снять шляпу перед Беттмэном и его ведомством, поскольку эти люди смогли провести свой бизнес через очень непростые препятствия. Если же конфликты усилятся, мы сможем стать свидетелями исторических сдвигов в мировой хоккейной жизни.