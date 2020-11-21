Драка на тренировке «Барыса»: 100-килограммовый русский свалил канадца с одного удара

Хоккей – эмоциональный вид спорта. Все мы помним, как, например, на тот момент форвард «Автомобилиста» Тейлор Бек сцепился с защитником Николаем Тимашовым. Российский игрок серьёзно «приложил» канадца, а главный тренер Владимир Крикунов еле-еле находил слова. Владимир Васильевич, конечно, многое повидал на своём веку, но даже он оказался удивлён, когда игроки его команды дрались друг с другом.

Рука запасного помогла победить «Ак Барсу», «Барыс» неуправляем. Что происходит в КХЛ Удручающий контраст казахстанцев, самый весёлый матч сезона и стиль «Трактора», раздражающий соперников, – выводы из матчей КХЛ.

«Была драка? Не смешите вы меня! Драки должны быть постоянно в команде, если она хорошая. Там было сильное столкновение, Тимашов здорово встретил Бека, а драки как таковой не было. Тейлор бросился и остановился, а в столкновении Коля попал в него. Он подкатился очень хорошо, он может это. Там был приличный контакт на встречных курсах. Как говорят, в душу дал. Видимо, в этом контакте Тимашов попал Беку рукой или клюшкой в бровь. Тот бросился на него от обиды, но у него кровь пошла, и он остановился. Это всё происходило передо мной, на моих глазах. Я не знаю, кто раскручивает этот момент. Там был чистый силовой прием», – сказал Крикунов.

Но, как оказалось, этот вариант – далеко не единственный. Вот вам яркое тому подтверждение. Сегодня, в субботу, стало известно, что что на тренировке «Барыса» перед отъездом в Уфу произошла драка между защитниками Джесси Блэкером и Никитой Клещенко (у него есть российский паспорт).



Кто такой Клещенко? 100 килограммовый русский парень, родившийся в Прокопьевске. Никита долгое время играл в Красноярске, а после этого переехал выступать в Казахстан. Это настоящий русский богатырь, пусть нынче и имеющий двойное гражданство. Но изначально Никита, конечно, русский.

Интересно, что оба игрока в итоге не поехали на выезд. 29-летний Блэкер выступает за казахстанский клуб с сезона-2018/2019. 23-летний Клещенко в прошлом сезоне дебютировал за «Барыс» в КХЛ.



Сейчас мы не можем говорить о диагнозе, но говорят, что у Блэкера сломана челюсть. Посмотрим, что скажут медицинские работники.



Мы обратились в пресс-службу «Барыса» и вот, что нам ответили.



«Завтра после мачта регулярного чемпионата «Салават Юлаев» — «Барыс» наш главный тренер Юрий Владимирович Михайлис будет готов дать информацию о произошедшем», — сказали «Чемпионату» в пресс-службе «Барыса».



За Блэкера поспешил заступиться другой иностранец, но к этому моменту Джесси уже лежал на льду. Подождём завтрашнего выступления Михайлиса! Но вообще, конечно, в «Барыс» давно напрашивается возвращение авторитетного специалиста Назарова. Человека, прекрасно знающего как сборную Казахстана, так и сам базовый клуб сборной. Бардак в «Барысе» с участием нынешнего тренерского штаба, который попросту не контролирует команду и давно потерял нити управления над ней, начинает надоедать. В том числе ситуация явно напрягает и требовательную казахстанскую публику, а также руководство хоккея Казахстана. Пора принимать решения и делать выводы.