Как работает в КХЛ потолок зарплат? У игроков меньше денег, но конкуренция не выросла

Перед нынешним сезоном КХЛ лига решилась на главную реформу в своей пока ещё короткой истории – ввела жёсткий потолок зарплат в 900 млн рублей. Отныне все команды вынуждены были запихивать контракты своих хоккеистов под эту кепку, а главные олигархи потеряли возможность заманивать в свои ряды лучших игроков баснословными зарплатами.
Какого выхлопа мы ожидали от введение потолка? Первое – команды должны были перестать переплачивать хоккеистам, причём не только лидерам, но игрокам нижних звеньев. Второе – топовые игроки должны были рассредоточиться по как можно большему количеству команд. Третье – в КХЛ должна была вырасти реальная конкуренция между клубами.
Сейчас в сезоне-2020/2021 прошла почти половина регулярного чемпионата – самое время подвести первые итоги. Работает ли потолок зарплат? Давайте разберёмся по каждому пункту отдельно.
Игрокам перестали переплачивать?
Если говорить общо, то – безусловно перестали. Ещё в межсезонье мы с интересом наблюдали, как самые богатые клубы КХЛ пытаются сжать свои раздутые платёжки. СКА избавился от целого легиона ставших ненужными миллионеров – кого-то пришлось выгнать из команды (Плотников, Карпов, Якупов), кто-то пошёл на серьёзные сокращения зарплаты (Хафизулин). ЦСКА потерял Калинина и Секача, «Авангард» вынужден был расстаться с Беком и Андригетто, «Магнитка» произвела масштабную зачистку своей ведомости.
Богачи потеряли возможность козырять тугим кошельком и стали думать о соотношении «цена-качество». В результате в лиге установились более-менее адекватные зарплаты хоккеистов, а команды, которые не смогли обойтись без высокооплачиваемых звёзд, заплатили за эту роскошь разбалансировкой состава. Самый яркий пример – московское «Динамо», отчасти с этой проблемой столкнулся и «Салават Юлаев».
Главный итог введения потолка зарплат в этом контексте – в КХЛ не осталось игроков с заоблачным, незаслуженным окладом. В списке самых богатых хоккеистов лиги не найти ветеранов Мозякина, Дацюка и Зарипова, посредственного форварда Кулёмина или ничем особо не выделяющегося защитника Антипина.
Вот как выглядел топ-10 зарплат в КХЛ ещё в начале прошлого сезона.
|Игрок (Клуб)
|Зарплата
|Сергей Мозякин («Металлург»)
|180 млн
|Найджел Доус («Автомобилист»)
|150 млн
|Данис Зарипов («Ак Барс»)
|130 млн
|Виктор Антипин («Металлург»)
|125 млн
|Линус Умарк («Салават Юлаев»)
|120 млн
|Максим Шалунов (ЦСКА)
|120 млн
|Вадим Шипачёв («Динамо» М)
|120 млн
|Михаил Григоренко (ЦСКА)
|110 млн
|Джастин Азеведу («Ак Барс»)
|105 млн
|Павел Дацюк («Автомобилист»)
|100 млн
И вот как он выглядит сейчас.
|Игрок (Клуб)
|Зарплата
|Вадим Шипачёв («Динамо» М)
|120 млн
|Дмитрий Яшкин («Динамо» М)
|95 млн
|Якуб Коварж («Автомобилист»)
|90 млн
|Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев)
|90 млн
|Джастин Азеведу («Ак Барс»)
|85 млн
|Антон Ландер («Локомотив»)
|85 млн
|Филип Ларсен («Салават Юлаев»)
|80 млн
|Юха Метсола («Салават Юлаев»)
|80 млн
|Даррен Диц («Барыс»)
|75 млн
|Алексей Марченко («Локомотив»)
|75 млн
|Андре Петерссон («Локомотив»)
|75 млн
|Владимир Ткачёв («Локомотив»)
|75 млн
|Ларс Юханссон (ЦСКА)
|75 млн
Мы видим, что значительно упали суммы контрактов (больше 100 млн зарабатывает только один человек), кроме того – в числе самых высокооплачиваемых хоккеистов только реальные лидеры своих команд. Топовые вратари (спорно по отношению к Юханссону, но перед сезоном швед выглядел безальтернативным первым номером в ЦСКА), лучшие атакующие защитники и самые результативные форварды. Немного придраться можно к зарплатам в «Локомотиве» — Ландер, Марченко, Ткачёв вряд ли бы получили такие деньги в других командах. Но у ярославцев оказалось больше свободных денег на игроков с именем потому, что костяк «Локомотива» составляет доморощенная молодёжь – либо игроки, моложе 21 года (их зарплаты выводятся из-под потолка), либо парни постарше, но очень лояльные к своей родной команде. «Железнодорожники» могли позволить себе больше, чем остальные, не из-за неограниченных возможностей спонсора, а благодаря клубной философии и стратегии. И тот факт, что только такие команды теперь могут получить преимущество на рынке – тоже позитивное влияние реформы жёсткого потолка. Другие топ-клубы тоже ведь могут опираться на своих воспитанников, и тогда будут с «Локомотивом» в равных условиях.
Давать деньги в КХЛ однозначно стали адекватнее, однако нельзя было за одно межсезонье полностью уйти от переплат. Примеры игроков, которые пока всё равно получают незаслуженно большие деньги, можно найти почти в любой команде из числа топов. Например, контракт Ивана Телегина из ЦСКА – 45 млн рублей, а в следующем сезоне форвард нижних звеньев «армейцев» получит на 10 млн больше. Голкипер Игорь Бобков зарабатывает в «Авангарде» 50 млн, хотя в нынешнем сезоне имеет ярко выраженный статус бэкапа.
Но Москва не сразу строилась. Главное, что КХЛ точно находится на правильном пути в плане сокращения зарплат игроков. Хоккеисты умеряют свои аппетиты, а менеджеры клубов учатся анализировать каждый возможный трансфер, а не тупо закидывать известных или титулованных хоккеистов деньгами.
Лучшие игроки рассредоточились по КХЛ?
Сразу оговоримся, что глобального расселения звёзд лиги по всем командам турнира никто и не ждал. Было понятно, что хоккеисты с именем и амбициями не поедут в условные «Нефтехимик» или рижское «Динамо», да эти команды и не в состоянии потянуть даже значительно урезанные контракты лучших игроков КХЛ.
В первый год работы жёсткого потолка следовало предполагать локальное распределение звёзд между большими командами, и тут мы можем увидеть позитивные примеры. Сергей Толчинский уехал из ротации ЦСКА в «Авангард» и вышел на качественно новый уровень. Карпов и Плотников не были ведущими хоккеистами СКА, но в «Магнитке» оба являются безусловными лидерами команды. Сергей Калинин в ЦСКА играл в нижних звеньях, а в «Тракторе» вспомнил, что может успешно выступать в топ-6. Йори Лехтеря в Санкт-Петербурге был всего лишь одним из центфорвардов, зато в «Спартаке» у Знарка оккупировал место в первой тройке и сейчас является лучшим бомбардиром КХЛ.
Всё это заслуга потолка зарплат. Реформа проткнула раздутые ростеры главных олигархов нашего хоккея, выпустив из плена не всегда адекватной ротации качественных игроков, способных на большее в других командах. Произошло то самое «размазывание» звёзд по лиге, пускай пока локальное, но КХЛ только в начале большого пути.
Однако добавим негатива. СКА даже в условиях жёсткого потолка зарплат умудрился заново собрать гигантскую скамейку, на которой «тухнет» много интересных ребят. Александр Самонов – третий вратарь СКА, Артём Швец-Роговой от случая к случаю центрит в нижних звеньях «армейцев», а ведь оба игрока могли тащить «Витязь». Богдан Якимов сидит в глубочайшем запасе, а мог помогать Андрею Разину в «Северстали». Приезд Якова Тренина, Владислава Каменева, Михаила Мальцева и Дмитрия Завгороднего из-за океана казался необходимостью во время ковидного кризиса, но сразу было непонятно, куда СКА денет этих ребят после выздоровления лидеров. Сейчас они лишь изредка играют в КХЛ, и ни о каком выходе на новый уровень речи идти не может. А ведь всем четырём можно было найти железное место в основе команд попроще, но философия СКА насколько прогрессивна, настолько же неумолима. Жалко талантливых ребят, которых засосала пучина ротации, а ещё интересно, как всё же петербуржцы уместили всё своё богатство под жёстким потолком.
Повторюсь, ждать отъезда звёзд в средние команды было наивно. Единственным примером какое-то время оставался Наиль Якупов, но и тот в итоге вырвался из «Амура» в «Авангард». Но чтобы в КХЛ увеличивалась география мест, куда могут высадиться топовые хоккеисты, нужно средним командам перестать быть средними. Для этого необходимо не только введение жёсткого потолка, но и поднятие пола зарплат, однако такая мера выбросит из КХЛ целый ряд интересных, самобытных, но ограниченных в деньгах коллективов, которые, может, и не борются за Кубок Гагарина, зато выполняют важную социальную функцию в регионе и растят в школах новых звёздочек российского хоккея.
Впрочем, скромным командам хоть и по-прежнему не приходится рассчитывать на звёздных игроков, однако комплектоваться стало проще, чем в былые времена. Об этом прямо сказал Андрей Разин, подтвердивший тезис, что в эпоху жёсткого потолка на первый план выходит мастерство тренеров и генеральных менеджеров, а не толщина кошельков. И клубам с небольшим бюджетом не нужно мечтать о уже сложившихся топ-хоккеистах, а выращивать новых.
Выросла ли в КХЛ реальная конкуренция?
Снижение зарплат хоккеистов и адекватное распределение игроков по клубам – это здорово. Но главная цель потолка зарплат – создание реальной конкуренции в лиге. И в этом аспекте КХЛ пока точно не прибавила. Аутсайдеры и фавориты турнира выделяются довольно чётко, грядущий плей-офф не обещает больших сюрпризов.
Посмотрите в турнирную таблицу. На Западе первые строчки, как и в былые годы, оккупировали СКА и ЦСКА, причём московские «армейцы» снова держат конкурентов на приличной дистанции. Где-то рядом «Локомотив», возможно нагонит лидеров «Йокерит», московское «Динамо» бьётся за место в топ-4 – но так было и раньше. На Востоке тоже ничего нового – здесь уже давно 5-6 команд претендуют на лидерство в конференции и стабильно очень плотно идут в таблице. Кстати, дивизионы возглавляют «Ак Барс» и «Авангард», что тоже было предсказуемо.
К середине регулярки в КХЛ уже можно назвать большую часть участников плей-офф: на Западе «отклеились» рижское «Динамо» и ХК «Сочи», на Востоке нет шансов у «Нефтехимика» и «Куньлуня». В конце регулярки борьба пойдёт за одну, максимум две путёвки в кубковый этап сезона.
На сегодняшний момент КХЛ не стала конкурентнее в глобальном смысле. Но можно ли было этого ждать? Можно ли было предполагать, что всё вдруг перемешается, как по взмаху волшебной палочки? Конечно, нет. И так будет до тех пор, пока в лиге будут оставаться команды, еле-еле дотягивающие до пола зарплат. Они бедны и бесперспективны в спортивном плане что при мягком, что при жёстком потолке.
Но это реальность, которую диктует вся система хоккея в России, и её не поменять одной реформой. На результат введения жёсткого потолка не нужно смотреть слишком глобально, потому что можно сильно разочароваться, ведь «Амур» всё равно не выиграет Кубок Гагарина, а пиковый Шипачёв не перейдёт в «Сибирь». В нашем хоккее, где крупные спонсоры финансируют не лигу, а клубы, а о самоокупаемости не может идти и речи, коренные сдвиги в принципе невозможны.
Но нужно уметь видеть хорошее в мелочах. Посмотрите, например, какую классную команду построил Андрей Разин в Череповце. Как грамотно работают в нынешнем сезоне в Минске. Прорыв «Трактора» тоже можно назвать результатом потолка зарплат. Ведь в СКА, возможно, не стали бы отказываться от Анвара Гатиятулина, если бы не кардинальная смена вектора клуба, вызванная, в том числе, и приближением реформы.
Подобные частности делают КХЛ зрелищнее и интереснее. Да, круг фаворитов очерчен, как и прежде, итоговый результат вряд ли удивит, однако сам процесс уже доставляет больше удовольствия.
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