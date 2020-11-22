Хет-трик Овечкина, пять шайб Буре и «Спасибо врачам». Как стартовал 10-й сезон Ночной лиги

«Марафон Ночной лиги» захватил всю страну, а его главным событием стал Матч Легенд в «Лужках».

Самая масштабная лига любительского хоккея России в этом году отмечает юбилей – вот уже десять сезонов хоккеисты со всей страны каждый день выходят на лёд, чтобы сразиться за звание лучшей любительской команды Ночной хоккейной лиги.

22 ноября состоялся «Марафон Ночной лиги», во время которого от Камчатки до Москвы прошли выставочные и регулярные матчи, посвящённые началу десятого сезона. Гостями праздника в городах марафона стали известные спортсмены, заслуженные врачи и ключевые общественные деятели регионов.

Главным событием марафона стал Матч Легенд, в котором приняли участие прославленные хоккеисты (команда «Красные»), а также друзья Ночной лиги (команда «Белые»). Встреча прошла в подмосковном комплексе «Лужки», где почти год назад состоялся гала-матч «Связь поколений».

Судил Фазель, играл Капризов. В Лужках прошёл гала-матч Легенд хоккея Легенды прошлого и звёзды настоящего сыграли в Московской области. На лёд вышли Буре, Ларионов, Шипачёв, Капризов и многие другие.

«10-й сезон Ночной хоккейной лиги стартовал в сложный для всех год. И я считаю, что этот сезон бросает вызов пандемии, и всем нашим житейским проблемам, – отметил председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги, президент компании «Норникель» Владимир Потанин. — Четыре поколения наших легенд сегодня собрались на одной площадке, чтобы выразить дань уважения тем тысячам любителей, которые за них болеют, ими восхищаются и выходят на лёд, несмотря ни на какие трудности».

Участниками главного матча дня стали легенды отечественного хоккея — Алексей Касатонов, Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский и многие другие. С ними на лёд также вышли президент «Норникеля» Владимир Потанин, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг и даже игрок сборной России Александр Овечкин.

Фото: Евгений Тумашов

«Эмоции самые положительные! Находиться в команде с такими легендами – одно удовольствие. У меня очень много знакомых, которые играют в Ночной хоккейной лиге, очень много друзей, которые любят спорт и занимаются хоккеем. Так что я только приветствую это дело», — признался обладатель Кубка Стэнли, трёхкратный чемпион мира Александр Овечкин.

Начало Матча Легенд задало яркий и результативный характер всей встречи – за первые четыре минуты было заброшено четыре шайбы! «Красные», которыми с тренерского мостика руководил Александр Якушев, всю игру владели преимуществом, однако их соперники не забывали «огрызаться». Роман Ротенберг, Алексей Морозов и Игорь Бутман (лучшие снайперы «Белых») не позволяли разнице в счёте становиться неприличной. В результате глава штаба национальной сборной России оформил покер, а президент КХЛ отметился хет-триком.

Однако смутить Павла Буре и его товарищей по команде было сложно. 10-й номер «Красных» символично стал лучшим бомбардиром открытия 10-го сезона Ночной хоккейной лиги. Буре оформил пента-трик, как когда-то в полуфинале ОИ-1998 с финнами. А Владимир Потанин и Александр Овечкин забросили в ворота «Белых» по три шайбы.

Овечкин сыграл в «Матче Легенд», Ночная лига пригласила команду врачей. Лучшие фото

«Учитывая, что это праздничная игра, то спортивная составляющая здесь во многом отходит на второй план, – подчеркнул заслуженный тренер СССР и России, Председатель Совета Легенд Александр Якушев, — Просто друзья пришли поиграть в хороший, открытый хоккей. Неудивительно, что так много заброшенных шайб с обеих сторон. Праздник есть праздник».

Фото: Евгений Тумашов

Матч легенд завершился победой «Красных» со счётом 17:12, однако «Марафон Ночной лиги» на этом не закончился. В рамках старта юбилейного сезона также состоялась встреча в поддержку медицинских работников между сборной Ночной лиги и клубом «Доктора». Так лига присоединилась к социальной акции «Спасибо врачам».

«Огромное спасибо за то, что сегодня мы сыграли с врачами. Нам было приятно выйти на лед с людьми, которые каждый день спасают чьи-то жизни»», — подчеркнул олимпийский чемпион, чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный.

Этот матч получился очень упорным. «Доктора» были близки к ничейному результату, но сборная Ночной лиги всё-таки вырвала победу со счётом 8:7. Медицинские работники признались, что так вдохновились встречей со звёздами спорта, что и сами стали играть увереннее.

«Невероятные впечатления – буду внукам и правнукам рассказывать про этот матч, – сказал после игры Тимур Шмушкович, заместитель главного врача по хирургии из команды «Доктора». — А вообще участие в Ночной хоккейной лиге позволяет нам поддерживать спортивную форму, здоровье и, конечно, это выплеск эмоций, которые накапливаются у людей в трудной работе. Так что, отдав эмоции на площадке, мы приходим на работу с хорошим настроением и можем работать с утроенной энергией».

Фото: Евгений Тумашов

Стоит отметить, что кроме помощи врачам, в год своего десятилетия Ночная хоккейная лига окажет также финансовую и организационную поддержку любительской Лиге женского хоккея.

«Мы можем с гордостью сказать, что в этом году у нас большое пополнение – Лига женского хоккея, которая присоединяется к нам на полных правах. За это мы благодарим наших спонсоров – в частности, компанию «Норникель» и ее президента Владимира Потанина», – подчеркнул генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов.

«Какой бы сложной ни была ситуация, очень радует, что в Ночной лиге появляются новые команды, и люди находят время после работы пойти поиграть. Я поздравляю всех с началом десятого, юбилейного сезона. Желаю заниматься спортом, быть здоровыми и любить хоккей», — отметил Павел Буре.

Перед стартом главных матчей дня, Владимир Потанин и Александр Якушев зачитали текст поздравительной телеграммы от президента России Владимира Путина. Лидер нашей страны поздравил Ночную хоккейную лигу с юбилеем, а также отметил, что НХЛ «способствует популяризации хоккея, продвижению в обществе ценностей здорового и активного образа жизни».

Руководители Ночной хоккейной лиги уверены, что десятый сезон пройдет успешно, и, несмотря на сложную ситуацию в мире, традиционно завершится фестивалем в Сочи.