Канадский провал на Олимпиаде. Великого Гретцки не пустили бить решающий буллит

Великолепная сборная осталась без медалей на исторических Играх в Нагано. Эту неудачу канадцы переживают до сих пор.

В 1998 году игроки НХЛ впервые в истории участвовали в Олимпийских играх. Ради Белой Олимпиады в Нагано был остановлен регулярный чемпионат, и лучшие хоккеисты мира смогли приобщиться к глобальному спортивному празднику. Само собой, что сборная Канады, в составе которой было множество великолепных игроков, считалась главным фаворитом. Победили тогда чехи, обыгравшие в финале сборную России, а канадцы, во главе с самым великим дебютантом Олимпиады Уэйном Гретцки, не взяли даже бронзу. То поражение в Канаде помнят до сих пор, и именно та неудача стала фундаментом для необходимых перемен и выводов.

«Думал, что уже видел всё». Матч, где Гретцки катался по кузнечикам и помогал заливать лёд Первая игра НХЛ под открытым небом была похоже на колхоз.

Звёздный менеджмент

Нужно отдать должное канадцам — то шокирующее поражение в Нагано они анализируют до сих пор, не пряча голову в песок. Главным матчем для анализа, конечно, является полуфинал ОИ-1998 с чехами, который Канада проиграла в серии штрафных бросков. «Мне не понравилось, что тогда на буллитах мы не использовали Гретцки. Но это было решение тренера», — отмечает тогдашний генеральный менеджер сборной Канады Бобби Кларк.

Многие любители хоккея с этим мнение согласятся, но решение наставника Марка Кроуфорда не ставить Гретцки бить буллит было лишь одним в череде спорных действий, которые начались именно с генерального менеджера, а закончились одной из самых унизительных глав в истории канадского хоккея. Многие из тех, кто играл тогда в Нагано, до сих пор качают головами, глядя на тот турнир.

Когда НХЛ объявила, что игроки этой лиги приедут на Олимпиаду, было логично предположить, что родоначальники хоккея будут главными фаворитами турнира. Федерацию хоккея Канады тогда возглавлял Боб Николсон, первое что он сделал — создал команду звёздных менеджеров, которая занялась комплектованием команды. К Бобби Кларку, который тогда руководил «Филадельфией», добавились Боб Гейни — архитектор мощного «Далласа» и Пьер Готье из «Оттавы».

На роль главного тренера был откомандирован Марк Кроуфорд, который выиграл Кубок Стэнли в «Колорадо» в 1996 году, а помогали ему Уэйн Кэшмен, Энди Мюррей и Майк Джонстон. Когда же пришло время выбирать хоккеистов, боссы сборной столкнулись с огромным выбором — это было раздолье сладкоежки, которого оставили в буфете, полным десерта.

Линдрос — капитан, Гретцки — лидер?

Стартовым вратарём сборной Канады стал Патрик Руа, отлично знакомый Кроуфорду по «Колорадо», вторым и третьим вратарём были Мартин Бродо и Кёртис Джозеф.

Защитную линию канадцев составили Рэй Бурк, Крис Пронгер, Роб Блэйк, Эрик Дежарден, Адам Фут, Скотт Стивенс и Эл Макиннис. Многих болельщиков удивило отсутствие Скотта Нидермайера, который выиграл «Норриса» 6 лет спустя и завершил карьеру с четырьмя перстнями обладателя Кубка Стэнли, но выбор был не в его пользу.

Нападающими были заявлены Гретцки, Эрик Линдрос, Теорен Флёри, Джо Нуиндайк, Брендан Шэнахэн, Род Бриндамор, Шейн Корсон, Тревор Линден, Кейт Примо, Марк Рекки, Стив Айзерман, Джо Сакик и Роб Замунер.

Выбор последнего был самым спорным. Замунер был надёжным, но малоизвестным форвардом из «Тампы», а конкурировал с ним сам Марк Мессье - шестикратный чемпион и один из величайших игроков за всю историю. «Замунер играл за сборную на чемпионате мира годом ранее. Был очень хорош и помог выиграть золотую медаль», — объяснял тогда Кроуфорд, но болельщиков эти слова не удовлетворили.

Этот шаг говорил о стратегии, согласно которой в команде должны были «чернорабочие», которые должны выполнять большой объём работы. Проблема заключалась в том, что боссы сборной Канады недооценили фактор большого европейского льда, на котором проходят олимпийские турниры. «Мы пытались создать команду, в который были бы парни, которые регулярно играли в меньшинстве и могли «отключать» лучших игроков соперника», — вспоминал позже Кларк, но некоторые обстоятельства работали против канадцев.

Не был доступен для сборной Марио Лемье, который к тому моменту завершил карьеру, но вернулся в декабре 2000 года. Кроме этого, многие суперзвёзды, доминировавшие в 1980-х и 1990-х годах были уже на спаде. Мессье в год Олимпиады-1998 было 37 лет, Гретцки — 36, и через год он повесил коньки на гвоздь. А с таким огромным количеством ветеранов в сборной, Кларк сделал очень интересный выбор, назвав капитаном своего лучшего тогдашнего «ученика» — Эрика Линдроса. Решение выбрать капитаном не Гретцки, а Большого Эрика, казалось, шло вразрез с естественным ходом вещей.

Шесть Кубков Стэнли и трофей его имени. Каким хоккеистом был Марк Мессье В него не верили после ухода Гретцки из «Эдмонтона». Но Марк доказал, что можно выигрывать без Великого.

«Возможно, мы должны были сделать другой выбор. Но капитанство не имело большого значения. Уэйн не был капитаном, но был лидером. Он был тем парнем, которого слушали все», — сказал Кроуфорд. «Конечно, это была команда Гретцки, а не Линдроса. Но лично мне тогда было 22 года, я был почти ребёнок и на подобные вещи не обращал внимания. Просто пытался выжить и играть изо всех сил», — добавил Крис Пронгер.

Эрик Линдрос (слева) Фото: Tony Marshall/Getty Images

К чести Линдроса, он вместе с Нуиндайком стал лучшим бомбардиром той команды, набрав 5 очков. «Большой Эрик» в те годы был смертоносной комбинацией мощи, скорости, техники и силы, но… «Мы столкнулись с «горячим» вратарём, у которого был лучший день в жизни», — так охарактеризовал капитан канадцев полуфинал против Чехии.

«Это был не хоккей! Это было ужасно»

На пути к полуфиналу с канадцами сборная Чехии легко разобралась с командой США (4:1), и в матче с «кленовыми» была избрана логичная оборонительная тактика. Доминик Гашек ловил всё, что мог, а чехи долгое время просто сидели в обороне, что выбивало канадцев из колеи. В середине третьего периода защитник Иржи Шлегр вывел европейскую сборную вперёд, и тогда для канадцев начались настоящие муки.

«Этот матч надо было играть на поле для европейского футбола. Игра проходила именно так, как играют в соккер. Чехи ни разу не вошли в нашу зону после того, как повели в счёте! Это был не хоккей. Это было ужасно. Это всё равно, что кататься на коньках по липучке», — возмущался тогда Флёри.

Наконец, за минуту с небольшим до конца Тревор Линден смог сравнять счёт — во многом гол был забит благодаря Линдросу, который сыграл «столба» на пятачке. В овертайме Канада давила не переставая, но Гашек поймал кураж и без проблем оставил ворота сухими. «Мы доминировали. В дополнительное время могли забить 6 голов, но Доминик просто встал на голову. Было понятно, что они ждут буллитов. Не скажу, что мы боялись штрафных бросков, но было не по себе», — сокрушался Кроуфорд.

И не зря. Буллиты в качестве серии, определяющей победителя матча, появились в НХЛ намного позже — спустя 7 лет, и многие канадцы просто не знали о подобном опыте. То же касалось и тренеров, которые подготовили странный список бьющих. В нём не было номера 99.

Вовсе не великий. Каким тренером был Уэйн Гретцки Он допускал ошибки в заявке на матч, выпускал не тех игроков, показывал ужасный результат, но ему всё прощали. Потому что он — Гретцки.

«Я хотел выйти шестым и забить победный буллит»

Флёри, Бурк, Нуиндайк, Линдрос, Шэнахэн — вот канадская пятёрка, которую главный тренер отправил решать исход полуфинала.

Техничный Флёри поехал бить первым и промахнулся, ответный бросок бывшего партнёра Флёри по «Калгари» Роберта Райхела оказался точным. Как ни было странно, этот гол стал единственным в той серии. Бурк, Нуиндайк и Линдрос также не забили, Ручински, Патера и Ягр не реализовали свои попытки (Линдрос и Ягр попали в штанги). Оставался Шэнахэн, попытку которого великолепно прочитал Гашек. Гретцки — лучший бомбардир хоккея за всю историю — всё это время сидел на скамейке запасных и смотрел.

Вероятно, Гашек улыбнулся про себя, когда увидел, что на второй бросок у соперника выходит Рэй Бурк. Легенда «Бостона» — великолепный игрок, но защитники крайне редко выходят один на один и бьют буллиты. «Это было плохое решение. Каким бы ни был великим Бурк, нельзя было этого делать. Надо было ставить Гретцки», — отмечал позже Бобби Кларк.

Отсутствие Уэйна в той серии буллитов вызывает споры до сих пор. Есть и многие противники того, чтобы Гретцки бил штрафной бросок, поскольку за весь предыдущий турнир он не забил ни одного гола, ограничившись четырьмя передачами. Кроме того, Великий всегда был силён не техникой обводки, а передачами. «Помню, на каком-то матче звёзд в моей команде были Гретцки и Бретт Халл. Был спор, который надо было разрешить серией буллитов, так вот никто из них не хотел бросать», — вспомнил Боб Гейни.

Позже канадцы оправдывались тем, что проиграли вратарю, которому в то время было просто невозможно забить.

День спустя канадцы уступили в матче за третье место финнам (2:3). «До этого матча никому не было дела. Третье место не было для нас интересным, а финны вышли, словно на финал. Они хотели быть медалистами», — отметил Линдрос, а Кроуфорд признал, что в том матче должен был ставить на ворота не Руа, а Бродо.

Для всех канадцев поражение в Нагано стало горькой пилюлей, но превратилось в хороший стимул для исправления ошибок. «Мы начали пересмотр всего, как мы действовали. Теперь мы выбираем лучших игроков и просим их адаптироваться к новым ролям в сборной», — сказал Николсон, но тот же Пронгер всё равно с обидой вспоминает об Играх-1998.

«Канада всегда остаётся фаворитом турнира, мы были фаворитами и в Нагано. Вы только посмотрите на ту сборную! Бурк, Сакик, Линдрос, Гретцки, Руа! Когда смотришь на состав, то невольно задаёшься вопросом: как мы могли проиграть?!», — сказал Пронгер в недавнем интервью.

Уэйн Гретцки Фото: Tony Marshall/Getty Images

Для Гретцки золотая олимпийская медаль в качестве действующего игрока осталась недостижимой целью. А что касается той серии буллитов, то в 2014 году он смог поделиться некоторыми соображениями на этот счёт.

«Не знаю, забил бы я, или нет. Когда чехи забили свой буллит, я молился, чтобы кто-то из наших сравнял счёт. И хотел выйти шестым бьющим, чтобы забить победный. Но если бы я вышел и не забил, мы бы не говорили об этом сегодня», — резюмировал Великий. Спустя четыре года на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити он взял реванш и выиграл золото, но уже в роли генерального менеджера.