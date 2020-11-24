Великая победа сборной СССР. Как команда Тихонова громила Канаду на её льду

Ровно шесть лет назад не стало советского тренера Виктора Васильевича Тихонова. Вспоминаем его успех на Кубке Канады — 1981.

24 ноября 2014 года мировой спорт понёс огромную утрату. Не стало легендарного советского и российского тренера Виктора Васильевича Тихонова, который умер в возрасте 84 лет.

В «Динамо» — лидер, в сборной СССР — первый запасной. Каким хоккеистом был Виктор Тихонов В начале карьеры он избежал гибели в авиакатастрофе, а играть закончил по приказу Аркадия Чернышёва.

О победах Тихонова в качестве тренера сборной можно говорить часами. Тут и три золотых комплекта олимпийских медалей (два завоёваны с командой СССР и один – с Объединённой командой), и восемь званий чемпионов мира, и гегемония столичного ЦСКА во внутреннем чемпионате.

Под руководством Виктора Тихонова сборная СССР завоевала Кубок Вызова в 1979 году, а ровно через два года случилось событие, которое болельщики со стажем помнят до сих пор. Речь о Кубке Канады образца 1981 года.

Играть с «кленовыми листьями» всегда сложно, а уж когда речь идёт о выездных матчах, то сложно вдвойне. Турнир проводился в канадских городах Оттаве, Эдмонтоне, Монреале и Виннипеге в период с 1 по 13 сентября.

Советская сборная, ведомая Виктором Тихоновым, заняла второе место на предварительном этапе, уступив… правильно, сборной Канады со счётом 3:7 в монреальском «Форуме». За Канаду забивали великие Гретцки, Лафлер, Дионн и другие. У «Красной машины» отличились Ларионов, Шепелев и Макаров.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Такое поражение не могло пройти мимо Тихонова. Поговаривают, что после встречи авторитетный и жёсткий Виктор Васильевич устроил серьёзный разбор полётов. Кстати, помимо поражения от канадцев была ещё и ничья с чехословаками на старте турнира – 1:1. В общем, далеко не стопроцентный результат.

Интересно, что и с чехословаками, и с канадцами советская команда встретилась на решающих стадиях соревнования. В полуфинале со счётом 4:1 были обыграны чехословаки, а в финале со счётом 8:1 буквально разгромлена Канада, ранее обыгравшая США.

Сказать, что сборная Канада и её болельщики находились в шоковом состоянии, значит не сказать ничего.

«Я стал свидетелем того, чего раньше никогда не видел – канадцы бросили играть! Они опустили руки, как армия солдат, которой приказали сдаваться. Очень жалко было их вратаря Льюта, его бросили просто на растерзание нашим нападающим», – вспоминал советский вратарь Владислав Третьяк тот финал в автобиографической книге.

Сборная СССР в финале разгромила Канаду со счётом 8:1

Третьяк, кстати, провёл блестящий турнир и заслуженно был признан его MVP. Лучшим же бомбардиром стал набравший 12 (5+7) результативных баллов Уэйн Гретцки, но это не помогло его команде встать на высшую ступень пьедестала почёта.

У советской ледовой дружины хет-трик в финальном матче с канадцами оформил спартаковец Сергей Шепелев, дубль в активе Ларионова, а ещё по голу забросили Крутов, Скворцов и Владимир Голиков.

«Канада может гордиться своей сборной, ведь сильнее её оказалась только команда, равной которой нет на планете Земля», — именно так охарактеризовал ту встречу прославенный тренер Скотти Боумен, работавший с «Русской пятёркой» в «Детройте».

Не стоит забывать, что незадолго до старта Кубка Канады в автомобильной катастрофе на родине погиб советский нападающий Валерий Харламов. Сложно представить, что было на душе у его партнёров и товарищей, которые находились по другую сторону океана.

«Это просто смешно». Канадцы остались без серебра, Тихонова обвинили в сговоре с чехами Канадцы привезли россыпь звёзд, где были Гретцки, Хаверчук и Бобби Кларк. Но выиграли только в замере крюков.

Сам Харламов, проведя в августе 1981 года четыре выставочные игры в Скандинавии, всерьёз рассчитывал, что его возьмут в состав сборной на Кубок Канады — 1981, однако главный тренер Виктор Тихонов решил иначе. Жёсткий наставник объяснил отказ вызвать Харламова тем, что ранее у него состоялся разговор с хоккеистом, во время которого Харламов согласился с тренером, что ему не хватает физических кондиций, чтобы играть на столь серьёзном турнире в Канаде.