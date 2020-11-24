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Как сборная СССР выиграла Кубок Канады в 1981 году, разгромили Канаду 8:1

Как сборная СССР выиграла Кубок Канады
Павел Панышев
Великая победа сборной СССР. Как команда Тихонова громила Канаду на её льду
Ровно шесть лет назад не стало советского тренера Виктора Васильевича Тихонова. Вспоминаем его успех на Кубке Канады — 1981.
Хоккей / Прочие турниры 0

24 ноября 2014 года мировой спорт понёс огромную утрату. Не стало легендарного советского и российского тренера Виктора Васильевича Тихонова, который умер в возрасте 84 лет.

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О победах Тихонова в качестве тренера сборной можно говорить часами. Тут и три золотых комплекта олимпийских медалей (два завоёваны с командой СССР и один – с Объединённой командой), и восемь званий чемпионов мира, и гегемония столичного ЦСКА во внутреннем чемпионате.

Под руководством Виктора Тихонова сборная СССР завоевала Кубок Вызова в 1979 году, а ровно через два года случилось событие, которое болельщики со стажем помнят до сих пор. Речь о Кубке Канады образца 1981 года.

Играть с «кленовыми листьями» всегда сложно, а уж когда речь идёт о выездных матчах, то сложно вдвойне. Турнир проводился в канадских городах Оттаве, Эдмонтоне, Монреале и Виннипеге в период с 1 по 13 сентября.

Советская сборная, ведомая Виктором Тихоновым, заняла второе место на предварительном этапе, уступив… правильно, сборной Канады со счётом 3:7 в монреальском «Форуме». За Канаду забивали великие Гретцки, Лафлер, Дионн и другие. У «Красной машины» отличились Ларионов, Шепелев и Макаров.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Такое поражение не могло пройти мимо Тихонова. Поговаривают, что после встречи авторитетный и жёсткий Виктор Васильевич устроил серьёзный разбор полётов. Кстати, помимо поражения от канадцев была ещё и ничья с чехословаками на старте турнира – 1:1. В общем, далеко не стопроцентный результат.

Интересно, что и с чехословаками, и с канадцами советская команда встретилась на решающих стадиях соревнования. В полуфинале со счётом 4:1 были обыграны чехословаки, а в финале со счётом 8:1 буквально разгромлена Канада, ранее обыгравшая США.

Сказать, что сборная Канада и её болельщики находились в шоковом состоянии, значит не сказать ничего.

«Я стал свидетелем того, чего раньше никогда не видел – канадцы бросили играть! Они опустили руки, как армия солдат, которой приказали сдаваться. Очень жалко было их вратаря Льюта, его бросили просто на растерзание нашим нападающим», – вспоминал советский вратарь Владислав Третьяк тот финал в автобиографической книге.

Сборная СССР в финале разгромила Канаду со счётом 8:1

Третьяк, кстати, провёл блестящий турнир и заслуженно был признан его MVP. Лучшим же бомбардиром стал набравший 12 (5+7) результативных баллов Уэйн Гретцки, но это не помогло его команде встать на высшую ступень пьедестала почёта.

У советской ледовой дружины хет-трик в финальном матче с канадцами оформил спартаковец Сергей Шепелев, дубль в активе Ларионова, а ещё по голу забросили Крутов, Скворцов и Владимир Голиков.

«Канада может гордиться своей сборной, ведь сильнее её оказалась только команда, равной которой нет на планете Земля», — именно так охарактеризовал ту встречу прославенный тренер Скотти Боумен, работавший с «Русской пятёркой» в «Детройте».

Не стоит забывать, что незадолго до старта Кубка Канады в автомобильной катастрофе на родине погиб советский нападающий Валерий Харламов. Сложно представить, что было на душе у его партнёров и товарищей, которые находились по другую сторону океана.

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Канадцы привезли россыпь звёзд, где были Гретцки, Хаверчук и Бобби Кларк. Но выиграли только в замере крюков.

Сам Харламов, проведя в августе 1981 года четыре выставочные игры в Скандинавии, всерьёз рассчитывал, что его возьмут в состав сборной на Кубок Канады — 1981, однако главный тренер Виктор Тихонов решил иначе. Жёсткий наставник объяснил отказ вызвать Харламова тем, что ранее у него состоялся разговор с хоккеистом, во время которого Харламов согласился с тренером, что ему не хватает физических кондиций, чтобы играть на столь серьёзном турнире в Канаде.

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