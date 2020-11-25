Воспитал Кучерова, а теперь набрасывается на судей. Скандал с детским тренером Курдиным

Пора уже перестать называть этого человека тренером Кучерова и Гусева. Геннадий Курдин, известный своим небанальным поведением в отношении детей, с которыми он работает, снова попал в неприятную историю, из которой на этот раз ему будет крайне сложно выпутаться.

«Таких случаев в хоккее много»

О том, что в филиале хоккейной академии «Авангарда» творится что-то неладное, было известно уже давно, но первым антигероем новостных лент стал не Курдин, а тренер «Авангарда-2010» Игорь Николаев. В январе 2020 года в социальных сетях появились ролики, на которых этот тренер очень жёстко объясняет детям свои установки на тренировке: бьёт хоккеистов клюшкой по шлему, толкает их на позиции, где они должны стоять.



В омском клубе провели проверку и Николаева уволили, хотя часть родителей молодых хоккеистов, которые занимались в академии, встали на защиту тренера. Это же сделал и его коллега Геннадий Курдин, который и был инициатором приглашения Николаева в «Авангард».



«В случившемся ничего такого нет. Со стороны кажется, что происходит что-то страшное, но если посмотреть изнутри… О проблемах в детском хоккее у нас стараются не говорить, а если происходят такие вещи, то это сразу всплывает на поверхность. Тут же прибегают журналисты… Никакого криминала в этом эпизоде нет. Если бы был, то уже давно бы органы разбирались. Таких случаев в хоккее происходит много», — сказал тогда Курдин в интервью «СЭ», никак не объяснив, чем вызвана излишняя агрессия тренера в адрес детей. «Ничего нет, всё нормально, таких случаев много, это набежали журналисты», — и все дела.

Геннадий Геннадьевич Курдин. 61 год.

Мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер России.

Награждён медалью имени А.В. Тарасова за большой личный вклад в развитие детско-юношеского хоккея на территории Российской Федерации.



Достижения в качестве хоккеиста:

Чемпион мира среди молодёжных команд (1979).

В чемпионатах СССР по хоккею: чемпион (1981, 1982); серебряный призёр (1984); бронзовый призёр (1986).

Месяц спустя Курдин сам стал звездой новостных лент — жалобы на жестокое обращение с молодыми игроками поступили уже на него. По неофициальной информации, тренер, воспитанниками которого являются Никита Кучеров, Никита Гусев и Игорь Ожиганов, был отстранён от работы, но позже последовало опровержение и от него самого, и от тогдашнего президента «Авангарда» Максима Сушинского.



«Меня уволили из академии «Авангарда»? Нет, я уволился сам из «Олимпийца». А в «Авангарде» я остался. Думаю, что эта информация могла пойти от моих «доброжелателей». Балашихинский «Олимпиец» — вот отсюда я уволился. Почему я это сделал? Потому что там хоккей никому не нужен. А в «Авангарде» всё работает, поэтому я там остаюсь», — сказал Курдин в интервью «Чемпионату» в конце марта 2020 года.

Прошло чуть более полугода — и последовала новая вспышка агрессии со стороны Курдина, причём на этот раз пострадали не дети, а взрослые. Во время недавнего матча между детскими командами «Авангард» и «Молния» в Долгопрудном Курдину пришлось не по нраву судейство, и он решил воздействовать на арбитров проверенными способами. Когда его команда играла втроём, судьи не дали удаление сопернику, после чего (по словам одного из арбитров), в рефери в спину прилетела клюшка. Её метнул Курдин, которого тут же удалили до конца матча, но покидать скамейку запасных он отказался. Арбитры дали свисток об окончании матча, команды ушли в раздевалку, но геройства тренера были ещё впереди.

«Демократия и хоккей несовместимы»

«Команды уже ушли, и тогда мы тоже начали покидать лёд. Там был выход со льда через скамейки запасных, мы через них прошли, и в этот момент Курдин вылетел из раздевалки и накинулся на одного из судей, началась потасовка. Ударов как таковых не было, но была борьба. Он повалил одного из судей, а ассистент Курдина в тот момент держал второго арбитра, чтобы тот не смог помочь своему товарищу.



Курдин повалил судью и не давал ему встать. Тот уже говорит: «Отпустите меня, что вы делаете?» Курдин в итоге его отпустил, мы ушли в раздевалку, параллельно слыша оскорбления в свою сторону. Потом Курдин пришёл к нам в раздевалку и начал нам «объяснять». Замахивался клюшкой, оскорблял. И всё в этом духе», — сказал судья Никита Огнев в интервью Sport24.ru.



Примечательно, что до третьего периода Курдин в адрес арбитров вёл себя спокойно, а вот одному из его хоккеистов досталось за то, что из-за его ошибки было зафиксировано нарушение численного состава. По информации того же «СЭ», тренер «Авангарда» не нашёл ничего лучше, как сломать клюшку о голову своего игрока, что тоже было замечено судьями. Впрочем, как раньше говорил сам специалист, у него бывали случаи, когда он поднимал руку на подопечных.



«Да, бывало. Но делал это исключительно в воспитательных целях. Причём к подобным мерам порой приходится прибегать и в более старших группах. Вот, например, сегодня один паренёк 2002 года рождения на тренировке со всего разгона дал в спину партнёру, и тот шарахнулся головой в борт. Разве это нормально? Пришлось наказать. И жёстко. Мои главные требования – порядок и дисциплина. Демократия и хоккей не совместимы. Иначе будет бардак», — говорил Курдин в интервью Allhockey два года назад. Очевидно, что, по его мнению, удары по голове, агрессия в адрес арбитров и нецензурная брань — путь к идеальному порядку и рецепт воспитания новых чемпионов.

Бэбкок уходит. Почему «Торонто» уволил самого дорогого тренера в истории НХЛ Несколько лет назад Майк Бэбкок подарил «Лифс» надежду, но уходит, проиграв шесть матчей подряд.

За нами — Долгопрудный

Крайне интересной в этом свете выглядит реакция руководства «Авангарда» на скандальные события.



«В хоккейный клуб «Авангард» поступила информация об инциденте, который произошёл в Москве во время товарищеского матча между командами 2005 года рождения «Авангард» (Долгопрудный) — «Молния». Участником событий стал Геннадий Курдин — главный тренер филиала Хоккейной академии клуба в Долгопрудном, который работает по франшизе. ХК «Авангард» проводит внутреннее разбирательство по поводу инцидента, его результаты станут известны позднее», — говорится в сообщении клуба.

Главные и единственно важные слова в этом пустом заявлении — «работает по франшизе». Франшиза, как известно, даёт право пользоваться брендом и бизнес-моделью, а предоставляется за плату. То есть омский клуб уже начал дистанцироваться от скандального филиала своей хоккейной академии — дескать, этот филиал работает по франшизе, это просто долгопрудненские арендаторы нашего славного имени и больше никто. О практике покупки и продажи франшиз профессиональных хоккейных клубов в России до этого времени как-то не было слышно, ведь в этом случае тот же «Авангард» может отозвать у скандального филиала эту самую франшизу. А филиал через месяц купит её в другом месте и станет, например, «Металлургом», или «Динамо», или «Олимпийцем», откуда Курдин увольнялся. Возможность подобного развития событий выглядит крайне неправдоподобным, а потому противное слово «франшиза», употреблённое в данном контексте, следует отметить особо.



В начале нынешнего года за океаном также прокатилась волна подобной информации, где обвинениям подвергались некоторые тренеры. Обвинения в расизме стоили места в «Калгари» Биллу Питерсу, а обвинения в жестокости в адрес Майка Бэбкока серьёзно подпортили специалисту репутацию, который пока остаётся без работы. Но по сравнению с Курдиным североамериканцы выглядят откровенной шпаной.

Скандал в НХЛ. «Калгари» может уволить Билла Питерса из-за фразы 2009 года Тогда тренер позволил себе оскорбить хоккеиста с украинским паспортом родом из Нигерии.

«Стране нужны лесники»

Проблема поведения преподавательского состава при работе с детьми — далеко не новая для российского общества. И спортивные школы здесь лишь малая часть её, поскольку в спорте действительно необходима разумная жёсткость и дисциплина, а результат ставится во главу угла. Наверное, каждый человек, кто закончил обычную среднюю школу, может рассказать свою историю о преподавателе, чьё поведение на рабочем месте выходило за рамки приличия. Крик, ругань и истерики вряд ли укладываются в разрешённые педагогические программы и методы работы тех, кого с почтением называют учителями, но не встречаются от этого реже.



«Воспитатели, которые ненавидят детей, сложите оружие и выходите на площадь строиться. Страна задыхается без дрессировщика. Администраторы, не переваривающие живых людей! Тайге нужны лесники. От вас до ближайшего жилья будет 500 километров непроходимых болот», — писал Михаил Жванецкий ещё лет 40 назад.



Как жаль, что эти слова великого сатирика так и не сбылись.