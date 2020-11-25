Фирменная болезнь топ-клубов, «Динамо» развалилось из-за трёх травм. Что происходит в КХЛ

После очередного игрового дня КХЛ делимся новой порцией наблюдений и выводов.

«Локомотив» и «Автомобилист» потеряли мотивацию. Но это нормально

«Локомотив» и «Автомобилист» долгое время шли по сезону без каких-либо провалов, практически не уступая ЦСКА – эталону ровного прохождения регулярки – в стабильности. Ярославцы и екатеринбуржцы только один раз в чемпионате выдали серию из трёх поражений подряд, и любопытно, что сделали это синхронно — на отрезке с 22 по 29 сентября. При этом у «Локомотива» было оправдание – ковидный карантин большой группы лидеров. В «Автомобилисте» вспышек не было, но и смотрелась команда Билла Питерса в тех проигранных встречах вовсе не уныло – забивала не менее трёх голов, просто в свои ворота запускала ещё больше.

В остальном же оба коллектива выглядели солидно, уверенно, системно, играли с запасом, приучали к победам, и давали повод своим болельщикам помечтать о счастливом будущем. Бодрый ход «Локомотива» и «Автомобилиста» вызывал удивление – ведь Скабелка и Питерс приняли свои команды только летом. Обычно притирка коллектива к требованиям нового тренера не проходит бесследно, особенно если коллектив и сам сильно поменялся. Тут же мы видели почти идеальную картину, но в ноябре мини-кризис всё-таки настиг ярославцев и екатеринбуржцев. И – парадокс — снова практически в одно время!

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

У «Локомотива» в пяти последних матчах четыре поражения, а единственная победа добыта над рижским «Динамо» — это практически не считается. У «Автомобилиста» в пассиве три проигрыша подряд. Ярославцы и уральцы играют в разный хоккей, но проблемы у них сейчас схожие – сильно просела реализация моментов, оборона стала выглядеть хуже, чем раньше. А когда у команды возникают подобные банальные трудности, это верный признак того, что она погрузилась в рутину.

Скабелка: «Динамо» Мн доминировало со второго периода. Очко пойдёт «Локомотиву» в копилку

Это главная причина, которую почему-то редко принимают во внимание болельщики. Любую серию неудач любимой команды они рассматривают под микроскопом, делают выводы о каких-то глобальных проблемах, хают игроков, руководителей, тренеров, призывают к переменам…А дело-то всё, зачастую, в том, что игроки попросту «наелись» от постоянных тренировок, матчей и перелётов и им сложно найти мотивацию на каждый матч. Особенно, если на календаре ноябрь, а в турнирной таблице всё хорошо. Мою теорию прекрасно подтверждают слова человека, который знает хоккей изнутри – наставника «Салавата» Томи Лямся. «Сейчас как раз тот момент в сезоне, когда парням непросто находить мотивацию на матчи», — заявил финн после недавней игры уфимцев с «Барысом».



В том, что рутина бьёт по результату, нет ничего страшного и необычного. Поэтому сейчас нет никакого смысла искать корень временных проблем «Локомотива» и «Автомобилиста» — всё на поверхности. Не хватает эмоций, сил, огня, драйва. Этому подвержен даже ЦСКА – вспомните последний ужасный матч «армейцев».



Но почему же тогда всё это могут сейчас достать из себя хоккеисты того же «Торпедо», той же «Сибири»? Объяснение простое: такие команды играют волнами, чередуя взлёты и падения, плюс постоянно держат тонус из-за перманентной борьбы за место в плей-офф, а не обыгрывают буднично почти всех подряд и не позёвывают в ожидании кубковых матчей в верхней части таблицы. Рутина — это болезнь стабильных топ-клубов, и оправдывать ей серию неудач в ноябре абсолютно нормально.

Питерс — о 1:5 в матче с «Торпедо»: крайне неудачная игра, всё шло из рук вон плохо

Травмы трёх человек выбивают «Динамо» из колеи. На что в клубе рассчитывали летом?

А вот трудности московского «Динамо» отсутствием мотивации хоккеистов не объяснить. У бело-голубых проблемы гораздо глубже и серьёзнее, и о них мы говорим с самого начала сезона. Игра в Хельсинки просто очень ярко их подсветила. В столице Финляндии Владимир Крикунов не смог рассчитывать всего лишь на трёх игроков основы (из-за травм вылетели Игумнов, Пулккинен и Брюквин), но эта незначительная, в общем-то, оказия попросту срубила московский коллектив. Наставнику бело-голубых пришлось поднимать во второе звено из боттома Илью Шипова, который никак не отвечает параметрам форварда для топ-6, переводить Линдберга на фланг, а в четвёртую тройку заявлять молодого защитника Аланова.

Мощный провал «Динамо» в Хельсинки. Бело-голубые забивали даже в свои ворота Обескровленная травмами команда Крикунова была разгромлена «Йокеритом».

В очередной раз выяснилось, что у «Динамо» не только некому забивать, кроме первой тройки, но и совершенно нет скамейки, а любая мало-мальски форс-мажорная ситуация, когда приходится слегка перекраивать сочетания, становится колоссальной проблемой. Что и доказал вчера «Йокерит», вдоволь поиздевавшийся над «обескровленным» соперником.

Владимир Крикунов (на заднем плане) Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Летом в «Динамо» поставили все деньги на первое звено, сознательно пошли на разбалансировку состава, но всё-таки совершенно непонятно, на что надеялись руководители бело-голубых. Кажется, они не допускали мыслей, что Шипачёв, Яшкин и Кагарлицкий могут и не сыграться, что Линдберг и Пулккинен будут крайне нестабильны, наконец, что травмы не коснутся хоккеистов заявленного топ-6. И это в коронавирусный сезон!

В результате сейчас мы видим «Динамо», которое могут выбить из колеи травмы трёх человек. «Динамо», у которого совершенно нет резерва и абсолютно не работает принцип взаимозаменяемости в составе. «Динамо», чьи лидеры зарабатывают больше всех в КХЛ, но не могут хотя бы попытаться перевернуть ход неудачной игры. В Хельсинки Шипачёв, Кагарлицкий и Яшкин ничего не создали у чужих ворот, зато пропустили две шайбы.

Крикунов — о 1:6: пропущенный гол на 14-й секунде выбил «Динамо» из колеи

И это мы ещё не говорим про периодически всплывающие проблемы «Динамо» с обороной и вратарями, хотя вчера «Йокерит» опрокинул солонку и на эти раны. Самое же печальное то, что по ходу нынешнего сезона эту ситуацию бело-голубым уже никак не поправить. На точечные усиления глубины состава у «Динамо» уже нет места под потолком, да и вообще вряд ли московскую команду спасёт косметический ремонт. В следующее межсезонье боссам бело-голубых надо пересматривать политику комплектования состава, ну а в этом чемпионате «Динамо» остаётся только надеяться на чудо.

«Куньлунь» продолжает позориться

Китайская команда не устаёт доказывать, что она – худшая в КХЛ. Недавно у «Куньлуня» было две встречи с таким же неудачником сезона рижским «Динамо», и подопечные Ковалёва уступили оба раза. У мытищинских «драконов» уже девять поражений подряд, худший показатель пропущенных шайб в лиге (102 гола в 28 играх!) и полный игровой бардак.



Алексей Ковалёв ещё как-то пытается поставить игру в атаке, но у «Куньлуня» нет никакой системы, организации, тактики, модели. «Драконы» немного похожи на дворовую команду, хоккеисты которой с удовольствием бегут вперёд, но ничего не знают о принципах игры сзади, в средней зоне, о какой-либо структуре. В общем, печальное зрелище для уровня КХЛ.

Ковалёв: скоро придётся выпускать целую пятёрку одних вратарей, чтобы меньше пропускать

И выхода никакого нет. Сам Ковалёв обвиняет в неудачах то своих ребят, то судей, но найти рычаги влияния на коллектив по-прежнему не может. Спросить с Ковалёва особо некому, потому что на «Куньлунь», по большому счёту, всем наплевать. Болельщиков нет, руководство инертное и ни в чём не заинтересованное.



Мрак, безнадёга и вечный вопрос – зачем нам это чудо нужно в КХЛ?

Пелино возвращается в Магнитогорск. Зачем «Магнитке» ещё один тренер?

Вчера стало известно, что тренерский штаб «Металлурга» пополнит Майкл Пелино. Пожалуй, это можно рассматривать, как усиление. Я много писал о том, что «Магнитка» не может раскрыть свой атакующий потенциал в нынешнем сезоне, и Илье Воробьёву не помешает соратник, способный вытащить больше идей, креатива и мышления из талантливого нападения клуба. Думаю, что Пелино сейчас возвращается в Магнитогорск как раз для решения этих задач.

Тренер Пелино вернулся в магнитогорский «Металлург». Контракт рассчитан до конца сезона

Мы прекрасно помним, что канадец работал в дважды чемпионской «Магнитке» с Кинэном и Воробьёвым, затем помогал Бобу Хартли в серебряном сезоне «Авангарда». Пелино – отличный тактик и методист, отвечавший в своих бывших клубах за продуктивность нападения и игру в большинстве. Правда, в «Локомотиве» в прошлом сезоне у Майкла получилось не слишком удачно, но, кажется, это связано с тем, что в Ярославле у Пелино был более широкий круг обязанностей (а он привык работать точечно), плюс весь чемпионат для «железнодорожников» получился скомканным из-за тренерских перестановок. В «Магнитке» же, уверен, Пелино окунётся в знакомую, комфортную атмосферу и сумеет помочь уральскому клубу.