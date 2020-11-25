НХЛ может отменить овертаймы. Новые инсайды о сезоне-2021

Пока до старта игр далеко — нужно определиться по деньгам. Но если договорятся, это будет незабываемый сезон.

С тех пор как НХЛ обратилась к хоккеистам с просьбой о дополнительных финансовых уступках, прошла неделя. Переговоры затихли, что ставит под угрозу сроки начала нового сезона, который планировалось открыть 1 января.

Задерживаете зарплату? Отдавайте с процентами

Напомним, что шестилетнее коллективное соглашение, подписанное обеими сторонами в начале июля во время переговоров о проведении плей-офф и создания «пузыря», предусматривало задержку с выплатой зарплаты игрокам на 8-10%. Уровень условного депонирования (эскроу) должен был быть на уровне 20%, и таким образом, хоккеисты бы получали 72% от номинальной суммы своего жалованья.



Теперь же НХЛ попросила об увеличении лимитов эскроу и о дополнительных отсрочках выплаты зарплаты, что составило бы суммарно около $ 300 млн за предстоящий сезон, и оставило бы игрокам только 55% гарантированной суммы. Профсоюз взял паузу, но, как говорят источники, среди хоккеистов по-прежнему существует непреклонная и многочисленная оппозиция, которая не намерена уступать этим требованиям.



Первоначальная отсрочка в 10% должна была быть погашена тремя платежами, первый из которых намечен на 15 октября 2022 года. Эти платежи не предусматривали выплату «банковских» процентов за задержку, и теперь среди игроков витает идея «поставить лигу на счётчик», то есть согласиться на новый вариант только с условием выплаты отсроченных денег с процентами.

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«Я разочарован отношением руководства НХЛ к своим игрокам, но не могу сказать, что сильно удивлён. Попытка пересмотреть действующий договор для меня совсем не новость. У меня сложилось впечатление, что мы наблюдаем ту же ситуацию, которая была в локауте, а Гэри Беттмэн просто ждёт самого последнего момента, прежде чем что-то официально объявить.



При этом я буду удивлён, если сезон в 2021 году вообще не состоится. От этого пострадают слишком многие люди. Повторный локаут за такой короткий срок может сильно ударить по репутации, к тому же лига готовится к переговорам о новом контракте телевидением на территории США», — отметил профсоюзный активист и нападающий «Ванкувера» Антуан Руссель.

Без овертаймов — ради скорости

Отсутствие официальной информации породило очередную волну предположений. Так, по сообщениям инсайдера New York Post Ларри Брукса, реальной целью НХЛ является регулярный чемпионат из 48 матчей, который должен стартовать в третью неделю января 2021 года. Эта дата выглядит правдоподобной и позволяет сыграть более-менее нормальный сезон, поскольку локаутный чемпионат-1994/1995 стартовал 20 января, а сезон-2012/2013 — 19 января.



При этом остаются несогласованными протоколы охраны труда и безопасности вне «пузырей». Что делать в случае положительных тестов и реальных заражений, как предусмотреть «окна» для отложенных матчей, как ранжировать команды в таблице при неодинаковом количестве сыгранных матчей и за счёт кого расширять заявку, поскольку фарм-клубы закрыты — на эти вопросы пока нет ответа.



Зато есть крайне любопытный слух от того же Брукса: в предстоящем сезоне НХЛ может отказаться от овертаймов и сразу после ничейного основного времени приступать к серии буллитов. Это, возможно, будет сделано для того, чтобы хоккеисты в условиях сжатого расписания проводили меньше времени на льду, а сами матчи заканчивались быстрее.

Известия о том, что в стане «Вегаса» и «Коламбуса» есть заболевшие, не изменили планы лиги относительно места проведения матчей. НХЛ ориентируется на то, что команды будут играть на домашних аренах — либо при небольшом количестве болельщиков, либо без них. А вариантов формирования состава участников плей-офф существует несколько.

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Схема плей-офф: назад в прошлое

Первый вариант плей-офф возвращает нас ко временам дивизионов Адамса, Патрика, Смита и Норриса, когда кубковые матчи играли внутри самих дивизионов. НХЛ не хочет больше расширенного количества участников в розыгрыше Кубка Стэнли, поэтому всё ограничится стандартными 16 командами. Четыре лучшие команды в каждом дивизионе могут выйти в плей-офф, а дальше составляются пары: первое место играет с четвёртым, второе — с третьим, второй раунд — это финал дивизиона. Затем четыре победителя финалов дивизионов встретятся в полуфиналах всей лиги.



Такая схема действовала в НХЛ с 1981 по 1992 год, и многие генеральные менеджеры клубов являются её поклонниками. Плюсы очевидны: такой вариант сократит расходы на перелёты, поскольку три американских дивизиона будут географически выравненными, а если регулярка будет играться только внутри дивизионов, то и кубковые матчи будет логично продолжить в том же формате. Когда же настанет время полуфиналов лиги, то на дворе будет уже июнь 2021 года, а команд останется всего четыре, и тогда будет легче организовать «пузырь», если таковой потребуется.

Сезон НХЛ из 55 матчей недостижим, а Кейн или Тэйвз уйдут из «Чикаго». Что говорят агенты Оказывается, «Торонто» не следовало покупать Тавареса, а больше всех усиления необходимо «Бостону».

Вероятный эксперимент с канадским дивизионом может оказаться крайне любопытным. Команд в нём будет на одну меньше (7, в то время как трёх американских — по 8), но шесть из них законно претендуют на кубковую путёвку, так что эта группа точно не будет «группой жизни».



Вторым вариантом является возвращение плей-офф с классическими восьмёрками в конференции, когда первое место играло с восьмым, второе — с седьмым и так далее. Многие болельщики скучают по такой схеме, поскольку она представляется чуть более справедливой, чем определение кубковых участников внутри дивизиона и гонка за «уайлд кард».

Вариант плей-офф номер три — это сведение всех 16 участников в один пул, в котором общее первое место будет играть с 16-й командой, второе место — с 15-й и так далее. Такой прецедент в НХЛ тоже был, но продержался недолго — в сезонах-1979/1980 и 1980/1981. Тогда в лигу добавились выжившие клубы из ВХА, что заметно «расширило поляну».



Впрочем, все эти проекты пока меркнут под чёрной тучей, которая продолжает нависать над новым сезоном Национальной хоккейной лиги. Если в ближайшие пару недель стороны не начнут взаимное движение навстречу и не стартуют новые переговоры, сезон-2021 окажется под серьёзной угрозой.