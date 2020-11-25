«Из «Вашингтона» пока не звонили». Будущий партнёр Овечкина оформил дубль в КХЛ за 4 минут

Когда «Салават Юлаев» в сентябре арендовал у «Вашингтона» 21-летнего защитника Александра Алексеева многие несколько недоумевали. Всему виной был срок, на который возвращался в Россию молодой защитник — по информации башкирских СМИ, воспитанник санкт-петербургского хоккея приехал в КХЛ всего на три месяца и покинет Уфу сразу после открытия тренировочных лагерей в НХЛ. Практически сразу генеральный директор «Салавата» Александр Курносов заявил, что арендное соглашение подписано сроком на один сезон, но оговорился, что в нём есть пункт, согласно которому «Кэпиталз» могут вернуть своего проспекта по ходу сезона.

Причина, по которой «Вашингтон» отпустил Алексеева в КХЛ понятны всем — в клубе Овечкина хотели, чтобы один из сильнейших молодых хоккеистов в системе приехал в тренинг-кемп уже в форме и не остался на несколько месяцев без игровой практики. А вот понять, зачем уфимцам на несколько месяцев брать талантливого защитника и наигрывать его для «Вашингтона» было уже сложнее.



Вопросы о целесообразности трансфера отпали уже в начале «регулярки», когда достаточно возрастная и не самая статусная оборона «Салавата» стабильно развалилась, а временщик из «Вашингтона» был одним из тех, кто смог избежать серьёзных провалов. В итоге уфимцы не только получили на небольшой срок игрока крепкого защитника для второй-третьей пары, но и закрепили права на талантливого российского оборонца.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Чаще всего Томи Лямся использует петербуржца в третьей паре, где Алексеев в основном играет с ветераном Евгением Бирюковым и проводит на льду в среднем по 17 минут за матч, регулярно появляясь в большинстве. Слишком долго ждать первого гола от Александра не пришлось и уже 20 октября он забросил дебютную шайбу в КХЛ в ворота «Сочи», а сегодня всего за 4 минуты оформил дубль в матче против «Нефтехимика» и помог «Салавату» одержать третью победу подряд.



Алексеев открыл счёт уже на первой минуте: он получил шайбу на чужой синей линии от Александра Кадейкина, проехал ползоны, улучшил позицию и прицельно бросил с кистей в девятку ворот Евгения Иванникова, которого грамотно прикрыл Владимир Жарков.

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Через несколько минут нижнекамцы усилиями Ильдара Шиксатдарова счёт сравняли, но уже спустя минуту «Салават» вновь вышел вперёд благодаря второму голу Алексееву, который после паса Петра Хохрякова здорово объехал стоявшего на усах Булата Шафигуллина, сместился влево и бросил в домик Иванникову. После этого «Нефтехимик» посыпался и Уфа уже к середине первого периода сделала результат. Для того, чтобы оформить первый дубль в КХЛ серебряному призёру МЧМ понадобилось всего 4 минуты и 21 секунда.

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На послематчевой пресс-конференции уфимские коллеги ожидаемо спросили Алексеева про возможный отъезд в тренировочный лагерь «Вашингтон», но проспект «Кэпиталз» лаконично ответил, что пока ему никто не звонил. Однако наверняка в «Вашингтоне» этой зимой будут ждать россиянина. Летом Алексеев был с командой в пузыре и по ходу прошлого сезона, играя за «Херши» в АХЛ, получал очень хорошие отзывы от бывшего главного тренера Тодда Рирдена, а Дмитрий Орлов ещё в июле представлял, насколько круто было бы собрать в «Вашингтоне» русскую шестёрку. Из-за подписания Джастина Шульца и Тревора ван Римсдайка шансы Алексеева на основу «Кэпиталз» существенно понизились, но может быть именно эти несколько месяцев в Уфе уже совсем скоро помогут ему выгрызть место в НХЛ?