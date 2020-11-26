Всё правильно сделал. Сергачёв остался в чемпионской «Тампе», где может стать звездой НХЛ

В другом клубе он мог бы получать на $ 2 млн больше. Но деньги никуда от Михаила не денутся.

«Тампа» наконец-то «заперла» одного из ключевых хоккеистов для своего будущего. Действующие обладатели Кубка Стэнли объявили о том, что с защитником Михаилом Сергачёвым был подписан новый трёхлетний контракт на общую сумму $ 14,4 млн с ежегодным кэпхитом $ 4,8 млн. Сергачёв был последним россиянином из твёрдых игроков основы, кто оставался без контракта в НХЛ.

з. Михаил Сергачёв. 22 года.

Предыдущий контракт — $ 894 тыс. (контракт новичка).

Нынешний контракт — $ 4,8 млн в год (третий в команде среди защитников).

Статистика в сезоне-2019/2020: 34 (10+24) очка в 70 матчах регулярного чемпионата,

10 (3+7) очков в 25 матчах плей-офф.

Обладатель Кубка Стэнли-2020.

Среднее игровое время в регулярке — 20 минут и 22 секунды.

Среднее игровое время в плей-офф — 22 минуты и 37 секунд.

На данный момент «Тампа-Бэй Лайтнинг» превышает потолок зарплат на $ 1,9 млн.

Знакомая «Тампа» вместо «Бостона»

Ещё совсем недавно обозреватели ведущих североамериканских изданий гадали, кто из других клубов НХЛ рискнёт сделать оффер-шит Сергачёву, который находился в статусе ограниченно свободного агента. Среди вариантов назывались «Монреаль», где уроженец Нижнекамска начинал свою карьеру за океаном и особенно «Бостон», который потерял Тори Крюга и может остаться без Здено Хары.

«Сергачёв — чертовски хороший игрок, ему 22 года. Все его действия кричат о том, что он — будущий защитник номер один в команде, у него есть мастерство перемещать шайбу при выходе из обороны в атаку, он здорово действует во всех зонах. Единственная проблема для него — трудно продвинуться в «Тампе» на ведущие роли. Недостаток доверия со стороны тренерского штаба виден, но в команде, где есть Виктор Хедман и Райан Макдона это, скорее, проблема возможностей, а не доверия как такового. Главному тренеру «Лайтнинг» Джону Куперу просто не нужно доверять Сергачёву в критические минуты матчей, поскольку у него есть два таких «коня», как Хедман и Макдона», — отметил автор The Athletic Дом Лущишин.



Главным козырем Сергачёва все объяснимо считали умение владеть шайбой — по показателям дополнительной статистики он уже входит в число лидеров НХЛ по количеству контролируемых выходов из своей зоны и входа в чужую. Оффер-шит, исходя из того контракта, который сейчас подписала с Михаилом «Тампа», предполагал солидную компенсацию «молниям» — выбор в первом и третьем раундах драфта, но тот же «Бостон» вполне мог рискнуть.

$ 6,5 млн в год для Сергачёва? Какие контракты могут дать ограниченно свободным агентам Переплачивать никто не хочет, но среди ограниченно свободных агентов есть и топ-защитник, и первый центр.

Согласно прогнозам аналитического портала Evolving Hockey, Сергачёв должен был подписать контракт на сумму около $ 6 млн в год — до высшего, звёздного уровня в $ 8 млн он не дотягивал, но повышение в сумме ожидалось очень солидным. Предполагалось, что «Бостон» может «насыпать» россиянину $ 6,5 млн в год, и у «мишек» ещё осталось бы чуть-чуть места до потолка зарплат. «Тампе» же ещё предстоит подписывать контракты с Эриком Чернаком и Энтони Чирелли, а также куда-то отправить нападающего Тайлера Джонсона, который оказался не востребован на уэйвере, поэтому шанс потерять Михаила был вполне реальным.



Но, в итоге, руководство «Брюинз» отказалось играть по-крупному. Часть свободных денег «мишки» потратили на своего свободного агента Джейка Дебраска, и буквально через день с «Тампой» заключил свой контракт Сергачёв. Если интерес со стороны «Бостон» и был, и на агента Михаила выходили представители «мишек», мы об этом уже не узнаем.

На очереди — Чирелли и Чернак

Если судить о тех выкладках, которые изложены выше, то Сергачёву пришлось несколько умерить свои финансовые аппетиты ради того, чтобы остаться в чемпионском коллективе. С другой стороны, тянуть жилы из «молний» прямо сейчас для Михаила нет никакого резона — ему лишь 22 года, контракт подписан на три сезона, а к его окончанию он может стать безоговорочным лидером обороны «Лайтнинг». Да, в 2023 году он снова будет лишь ограниченно свободным агентом, но большие деньги от него никуда не убегут.



«Это действительно отличный молодой «двусторонний» защитник. У него приличные габариты, техника, он здорово катается. У него есть все инструменты для того, чтобы продолжать прогрессировать. Для него всё сложилось удачно в прошлом сезоне, особенно во второй половине», — сказал генеральный менеджер южан Жюльен Брисбуа.

Что будет с «Тампой» после чемпионства. Кого могут обменять и как ей удержать Сергачёва Кубок Стэнли выигран, пришло время решать вопросы по составу и пытаться уместить всех под потолок зарплат.

Теперь для руководства «Лайтнинг» наступает непростое время, поскольку нужно подписать ещё и Чирелли с Чернаком, а потолок уже превышен на $ 2 млн. На контрактах в «Тампе» сейчас числится всего 19 игроков, но босс «молний» отвергает все негативные прогнозы. «Никогда не сомневался, что мы сможем всех подписать. И сейчас у меня сомнений нет. Как именно мы это сделаем, я сейчас сказать вам не могу, но мы работаем. Наш план заключается в том, чтобы сохранить всех трёх молодых хоккеистов — и Сергачёва, и Чирелли с Чернаком. Одного мы уже подписали, над контрактами двух остальных работаем», — заявил Брисбуа. Время у генерального менеджера «Тампы» пока достаточно, поскольку переговоры НХЛ и профсоюза о старте нового сезона заглохли.



Пока что босс южан безуспешно пытался избавиться от Джонсона, чью 5-миллионную зарплату забирать никто не торопится. Очевидно, что для обмена Тайлера в другой клуб (список своих пожеланий он уже предоставил) «Тампе» придётся сохранить часть оклада Джонсона у себя, но это лучше чем ничего. Ещё один кандидат на обмен — Алекс Киллорн, который имеет право заявить список из 16 команд, куда его нельзя отправить.



Расставание с Энтони Чирелли пока расценивается как очень маловероятное, поскольку этому форварду только 22 года, а он уже является одним из лучших универсалов в лиге. Ожидается, что сумма его нового контракта будет схожей с условиями, на которые согласился Сергачёв.