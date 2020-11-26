Разучились забивать? 10 лидеров клубов КХЛ с длинными сериями без голов

Не так давно мы рассказывали о нападающих клубов КХЛ, которые за половину регулярного чемпионата не смогли забросить ни одной шайбы. Но среди таковых, как правило, чекеры и форварды нижних звеньев, с которых по определению спрос не такой большой.

Играют много, а результата нет. 10 нападающих КХЛ, которые никак не могут забить С момента последнего гола Каблукова скоро исполнится два года, однако в этом списке есть и неожиданные фамилии.

Другое дело – лидеры и даже звёзды своих команд, давно не чувствовавшие вкус забитых голов в нынешнем чемпионате. Лицевой счёт у них, конечно, открыт, но уже давно не пополнялся.

Сергей Шумаков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Серия без голов: 9 игр



В начале сезона Сергей Шумаков был одним из лучших бомбардиров и настоящим мотором «Авангарда», однако в последнее время «ястреб» приуныл. Последний раз забивал ещё 10 октября (дубль в ворота «Сибири»), через пару матчей получил травму в столкновении с Григорием Паниным и пропустил почти месяц. Но после Кубка Карьяла Шумаков в строю, у него постоянное место в тройке с Александром Хохлачёвым и Кириллом Семёновым, а голов всё нет. В шести играх ноября у Сергея лишь две голевые передачи, а вот на слабую реализацию или невезение Шумакову жаловаться нет смысла – моментов у него почти не появляется.

Грязный удар Панина или Шумаков сам виноват? Разбор скандала в игре «Авангард» — «Салават» Рассматриваем эпизод под микроскопом, а ещё удивляемся действиям судей и реакции хоккеистов «ястребов».

Сергей смотрится бледно и незаметно, это порождает разные слухи о внутренних конфликтах и возможном обмене, однако надо помнить, что Шумаков всегда играет волнами, и длинная эмоциональная и, как следствие, голевая засуха для него вполне рядовое событие. Можно вспомнить прошлый сезон: с начала октября и до конца декабря 2019-го у Шумакова была лишь одна заброшенная шайба в 26 (!) матчах, и «Авангард» был близок к тому, чтобы обменять Сергей в дедлайн. Но нападающий остался в Балашихе, а затем стал лучшим игроком команды на финише регулярки и в плей-офф. Сейчас же у Шумакова только 9 матчей без голов, и даже заикаться о каком-то кризисе слишком рано.

Линден Вей и Кирилл Марченко Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Серия без голов: 12 игр



Канадский центрфорвард пропустил последние две игры СКА, но до этого не мог забить в 12 встречах кряду. Да и в целом у Вея только 2 шайбы в 21 матче сезона. С одной стороны, к Линдену вопросов нет никаких. Несмотря на скупые снайперские достижения, он является одним из лучших форвардов «армейцев». Вей – великолепный плеймейкер, лучший распасовщик и второй бомбардир СКА, и во время своей голевой засухи он выдавал матчи, где оформлял ассистентский хет-трик и даже покер.



С другой стороны, есть ощущение, что в СКА потенциал Вея не раскрывается на полную катушку. По играм Линдена за «Барыс» и ЦСКА мы помним, что забивать голы в приличных количествах он тоже умеет.

Серия без голов: 12 игр

Виталий Кравцов («Трактор»)

Серия без голов: 9 игр



Системы игры «Трактора» при Анваре Гатиятулине не предполагает голевых феерий, нападающим клуба довольно трудно набивать приличную статистику, но всё же довольно странно, когда надолго замолкают признанные лидеры коллектива.

Лукаш Седлак и Виталий Кравцов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Лукаш Седлак – форвард первого звена с трёхлетним контрактом, иностранец. В прошлом сезоне он тащил челябинцев на своих плечах, забил 23 гола за регулярку, и к нему не было никаких вопросов. Сейчас чех играет редкими результативными всплесками и позволяет себе надолго уходить в тень. В последних 12 матчах у Седлака много игрового времени, но 0 голов и 5 голевых передач. Пожалуй, маловато для ведущего хоккеиста команды.

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После яркого начала чемпионата потух и Виталий Кравцов. В сентябре он забивал почти в каждой игре, но затем на месяц выбыл из строя, а вернувшись, забыл путь к чужим воротам. Причём айстайма у Виталия хватает, как и у Седлака. Наверное, Гатиятулин в целом доволен работой и самоотдачей своих лидеров, но они в любом случае должны забивать больше голов.

Серия без голов: 15 игр



3 октября Каспарс Даугавиньш набрал четыре очка в матче с рижским «Динамо», оформил дубль и возглавил список бомбардиров КХЛ. С тех пор с заброшенными шайбами у латвийца как отрезало, да и очки стали падать в личную копилку со скрипом.



Латвиец по-прежнему выходит в первом звене «Витязя» с Теденбю и Дэнфортом, но выглядит это сочетание уже не так драйвово, как в начале сезона, и это отражается на результатах подольского клуба. Но если швед и канадец периодически выстреливают голами, то у Даугавиньша шайба не идёт в ворота уже долгих 15 матчей.

Сергей Плотников Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Серия без голов: 15 игр



Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьёв доволен самоотдачей и работоспособностью Сергея Плотникова, однако вряд ли можно назвать нормальной ситуацию, когда самый дорогой игрок команды, форвард первого звена не забивает 15 матчей подряд.



Нынешний Плотников, который, кстати, является лучшим бомбардиром «Металлурга» — это отражение ситуации со всем нападением уральского клуба. Потенциал огромный, но продуктивность очень слабая.

Илья Воробьёв прокомментировал безголевую серию Плотникова, не забивающего 15 матчей кряду

Патрис Кормье и Максим Шалунов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Серия без голов: 15 игр



Ещё в прошлом сезоне было понятно, что Кормье – довольно средний иностранец для топ-клуба, но сейчас Патрис откровенно зря занимает легионерскую вакансию «Ак Барса». Думаю, что Квартальнов ценит игру Кормье в обороне, его высокий процент на вбрасываниях (66,1%) и умение толкаться на пятачке, но с результативностью у Патриса настоящая беда. Лишь 2 заброшенные шайбы в 22 матчах, да и количество голевых передач (7) не поражает воображение.



Безголевая серия Кормье достигла 15 матчей, канадец уже потерял место в бригаде большинства и не рассчитывает на ведущие звенья. Он неплохо справляется с ролью чекера, но стоит ли под такого хоккеиста держать дефицитное место иностранца?

Владимир Ткачёв («Локомотив»)

Владимир Ткачёв Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Серия без голов: 4 игры, 1 гол в 16 матчах



В сентябре (до травмы) и начале октября Ткачёв был лучшим форвардом «Локомотива», забивал и отдавал практически в каждой игре, но в последнее время у Владимира наметился некий кризис. Его безголевая серия составляет лишь четыре матча – Ткачёв поучаствовал в недавнем разгроме «Барыса», забросив седьмую шайбу «железнодорожников», однако этот гол остаётся единственным для форварда на солидном отрезке в 16 игр.



Командные достижения «Локомотива» маскировали индивидуальный провал Ткачёва, но сейчас, когда результаты ярославцев ухудшились, очевидно, что ярославцам не хватает той энергии, которую Владимир выдавал на старте турнира.

Иржи Секач и Лукас Бенгтссон Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Серия без голов: 3 игры, 1 гол в 15 матчах

Иржи Секача брали в «Авангард», помня о его результативности времён «Ак Барса». Чех поначалу много играл в первом звене «ястребов», но не спешил оправдывать своё солидное игровое время чем-то, кроме хороших скоростных данных и силовой борьбы. Секач вдруг стал абсолютно незабивным нападающим (не помогало даже место в бригаде большинства), и логично, что именно Иржи стал попадать в ротацию, когда «Авангард» приобрёл шестого легионера, а в тех матчах, где Секачу находилось место в составе, он стал выходить в четвёртом звене.

Определённая деградация Секача прекрасно видна в статистике. Выходя в ведущих тройках омичей, Иржи забросил лишь 2 шайбы, а его безголевая серия достигла 11 матчей. Потом в Новосибирске чех забил в пустые ворота, а в следующих трёх поединках, где он выходил уже в сдерживающем звене, у него даже не было моментов для взятия ворот. В сухом остатке у Секача лишь 3 шайбы в 21 матче, и только 1 гол в последних 15 играх – вытаскивая Иржи из ЦСКА, «Авангард» явно рассчитывал на большее, ведь хороших бегунков в омском клубе хватает и без чеха.

Мэттью Фрэттин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Серия без голов: 8 игр, 2 гола в 26 матчах



Канадец Фрэттин в позапрошлом сезоне так здорово выглядел в «Барысе», что сумел привлечь внимание казанского «Ак Барса». В топ-клубе у Мэттью получилось не очень, он вернулся в Казахстан, но сейчас выглядит бледной тенью себя самого и слабо помогает новому рулевому «Барыса» Юрию Михайлису.



У Фрэттина почти 19 минут игрового времени в среднем за матч, но в 26 играх у канадца всего лишь две заброшенные шайбы. Причём поразить он сумел только ворота двух худших команд КХЛ – рижского «Динамо» и «Куньлуня».