Гол, из-за которого психанул Гарипов. Влупил клюшкой по борту и замахнулся на партнёра

Голкипер Эмиль Гарипов всегда оставлял впечатление спокойного человека. 29-летний россиянин – набожный и глубоко верующий спортсмен, который много времени уделяет религии, самовоспитанию, психологическому состоянию. Да и вообще выиграть Кубок Гагарина в составе «Ак Барса», фактически вытащив финальную серию с ЦСКА, психологически неустойчивому человеку было бы сложно. А по-хорошему и вовсе невозможно. Эмиль – большой профессионал, с этим не поспоришь.

«Авангард» ищет иностранного вратаря. В Омске расстанутся с Бобковым или Гариповым? Топ-клуб потерпел три поражения подряд. Похоже, Боб Хартли начинает нервничать.

Тем удивительнее выглядит новость, пришедшая от коллег из «Спорт-экспресса». По информации издания, 28 октября, после матча с московским «Динамо» (2:3 ОТ), голкипер отправился в раздевалку, не дожидаясь партнёров, после чего замахнулся на одноклубника Иржи Секача. Несмотря на то что позднее Гарипов помирился с чехом и командой, он перестал попадать в заявку после встречи со «Спартаком» (1:2 ОТ).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Отмечается, что омский клуб рассчитывает обменять Гарипова, но предложений от других команд пока нет.



«Разговоры о том, что уйдёт Гарипов? Наверное, нам завидуют, что в «Авангарде» есть три хороших вратаря. Приход Грубеца – это решение нашего менеджмента, которому я доверяю. Видимо, они хотели увеличить конкуренцию среди голкиперов, давайте посмотрим, что из этого получится. Мы работаем в спокойном режиме и готовимся к плей-офф. Господин Волков – профессиональный менеджер, сам бывший вратарь, наверное, ему виднее, раз он принял такое решение», — заявлял председатель совета директоров омичей Александр Крылов.

Гарипов психанул после гола в овертайме, и вратаря можно понять. Где характер, «Авангард»? Трудный омский октябрь, вечная проблема «Динамо», вернувшаяся «Сибирь» и конфуз «Барыса» — что происходит в КХЛ.

Сегодня, 26 ноября, Гарипов попал в заявку «Авангарда» в качестве запасного вратаря на матч с хабаровским «Амуром». Это его первое появление в составе клуба с 1 ноября. Но в воротах хозяев весь матч отыграл Игорь Бобков.

Реален ли уход Гарипова из «Авангарда»? Здесь есть сразу несколько вариантов. Конечно, Эмиль может покинуть омский клуб, но не будем забывать, что «ястребам» придётся выплатить своему игроку солидную компенсацию (просто так Гарипов точно не уйдёт), да и про попадающую в потолок зарплат сумму забывать не стоит. Расстаться с дорогостоящим игроком по нынешним временам очень непросто.

Выносить сор из избы в «Авангарде» тоже не хотят, поэтому все разговоры и слухи про Гарипова мгновенно отметают. Эмиля, кстати, даже не помещали в список отказов, а ведь именно с этого стоило начинать, если бы речь шла о желании расстаться. Слухи же про возможный обмен пока так и остаются слухами.

Но, конечно, наличие в составе омской команды трёх вратарей, претендующих на роль первого, вызывает смятение. Если бы с Гариповым был бы полный порядок, ему бы доверял тренерский штаб и место россиянина в составе было бы железным, то омичи бы явно не подписывали чеха Шимона Грубеца из «Куньлуня». Да и согласно данным, приведённым нами ранее, доверие к Эмилю у Боба Хартли явно снизилось. Обладатель Кубка Гагарина практически перестал попадать в заявку, не говоря уже об игре в воротах с первых минут.

Дыма без огня не бывает, но тот факт, что напряжение во вратарской линии омичей присутствует, сложно опровергнуть. Конкуренция – это всегда хорошо. Но только в тот момент, когда она здоровая, а не искусственная. Ведь такими темпами можно пригласить и пять, и десять одинаковых по силе вратарей. Но кто от этого выиграет и как это скажется на психологическом состоянии коллектива?