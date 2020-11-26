Сделал красоту! Форвард «Динамо» финтами раскидал трёх соперников и завёз шайбу в пустые

Минское «Динамо» в нынешнем сезоне удивляет со знаком «плюс». Многие думали, что команда канадского тренера Крэйга Вудкрофта будет выступать слабо и точно не поборется за выход в плей-офф. Собственно говоря, как это и было в последние годы.
Однако «зубры» и сам североамериканский специалист посрамили многих скептиков. Минск уверенно идёт в середине турнирной таблицы Западной конференции, выкладываясь в каждом матче. О расслабленности и слабой игре даже речи не идёт.
«После трёх побед на выезде разрешил игрокам выпить на обратном пути по баночке пива. Думаю, что есть несколько ребят, кто выпил чуть больше. Но в команде все профессионалы, у них есть ответственность, поэтому знают свои лимиты в этом плане. КХЛ – это сильная лига, играть в ней тяжело. Когда есть момент, чтобы насладиться победой, нужно воспользоваться этим. Ребята заслужили отдых, поэтому мы довольны, они тоже довольны. Всё в порядке», — говорил сам Вудкрофт после удачного выездного турне минчан. В чувстве юмора канадцу точно не откажешь.
В отчётной встрече с «Витязем» именно динамовцы вышли на лёд в ранге фаворита. В результате упорной борьбы «зубры» не только сделали счёт 3:3, забив на 57-й минуте встречи, но и вырвали победу в овертайме. Да как!
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.
Нападающий хозяев Роман Горбунов финтами буквально раскидал трёх соперников. Получив шайбу на чужой синей линии, нападающий ринулся к воротам, обыграл Хульстрёма, Малыхина, а затем и голкипера Ежова, усадив того на пятую точку. Получилось очень красиво, в лучших традициях НХЛ. Думается, что сам Роман запомнит эту шайбу надолго.
Теперь поподробнее о самом игроке. Горбунов — уроженец российского Сарова. До 2018 года он выступал в системе «Торпедо», играя за ХК «Саров» в ВХЛ и «Чайку» в МХЛ. Затем он провел сезон в белорусском чемпионате (55 матчей в регулярке, 39 (17+22) очков; 17 матчей в плей-офф, 18 (5+13) очков). Своей игрой он обратил на себя внимание со стороны «Динамо», однако Горбунов решил вернуться в ВХЛ.
После сезона за «Рубин» из Тюмени (34 (13+21) очка в 58 матчах) Роман вернулся в Беларусь, но на этот раз в минское «Динамо». Крэйг Вудкрофт использует россиянина в низших звеньях, однако иногда его можно увидеть и в первых тройках, где он заменяет травмированных лидеров.
Конечно, в какой-то степени Вудкрофт рисковал, выпуская на лёд Горбунова в овертайме. Но, как видим, этот риск оправдался. В последних семи матчах динамовцы одержали шесть побед, чем существенно подняли настроение себе и своим болельщикам. Впереди у команды из столицы Беларуси трёхматчевая выездная серия.
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