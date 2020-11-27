В КХЛ готовится главный обмен сезона! Сошников больше не хочет оставаться в «Салавате»

Инициатива по сделке исходит от самого игрока, а виноватых в этой истории нет.

Сегодня появилась информация о том, что «Салават Юлаев» готовит обмен своего нападающего Никиты Сошникова. Сразу отметим, что в прошлом регулярном чемпионате Никита провёл 58 матчей, в которых набрал 48 (27+21) очков, став лучшим снайпером в составе уфимской команды. Сошников на шесть шайб опередил ближайшего преследователя Теэму Хартикайнена.

Казалось, что перспективы на нынешний сезон у Сошникова замечательные. Форвард здорово вписался в коллектив, да и с тренерским штабом выстроились хорошие отношения. Особенно Сошников получал удовольствие от работы с финном Томи Лямся, который стал главным тренером уфимцев.

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Но постепенно ситуация стала меняться. С приходом в «Салават» Маркуса Гранлунда, заменившего ушедшего Линуса Умарка, игра юлаевцев на 80% стала строиться вокруг одного звена. Началось это после перенесённого уфимцами вируса (во время болезни не было больше половины состава, приходилось буквально наскребать людей на состав). Мы помним, как раньше «Магнитка» строила игру вокруг тройки Мозякин – Коварж – Зарипов. Теперь «Салават» строит свою игру вокруг тройки Гранлунд – Маннинен – Хартикайнен. Результат пока есть, хотя многое, конечно, решит плей-офф. Именно после плей-офф можно будет сделать окончательные выводы.

В свою очередь Сошникова в сезоне-2020/2021 перепробовали в сочетаниях едва ли не со всеми партнёрами, но игра у российского нападающего перестала получаться. Никита – это не игрок для третьего звена, но именно в нём он в последнее время выходит. Либо вообще не попадает в заявку.

«Почему сегодня не играл Сошников? Ничего особенного. Мы лишь внесли некоторые корректировки в звенья, решили так сыграть», — тактично отвечал на все вопросы по Сошникову главный тренер уфимцев Томи Лямся.

В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в 21 матче, забросив четыре шайбы и сделав 13 результативных передач при показателе полезности «-10» и шести минутах штрафного времени. Российский нападающий является худшим игроком в своей команде по полезности.

В общем, Сошникову пришло время сменить обстановку. Хоккеист сам это понимает и просит его обменять. Причём виноватых во всей этой истории нет. Можно понять как клуб, так и самого игрока, который хочет получать много игрового времени и выходить в двух первых звеньев. Какие варианты есть для Никиты?

На ум сразу приходит ЦСКА, у которого была заинтересованность в игроке ещё в прошлом сезоне. Но ситуация с жёстким потолком зарплат такова, что просто так взять себе дорогостоящего игрока не получится ни у одной топ-команды. У всех забиты платёжки, поэтому речь идёт об обмене «игрок-игрок». В теории же за Сошникова можно и вовсе получить двух хоккеистов.

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Если «Салават» в итоге договорится с ЦСКА, то там, например, есть нападающий Николай Голдобин, у которого в «армейском» клубе всё идёт далеко не так, как хотелось бы. В принципе, равноценный обмен, но уфимцам позарез нужен защитник, поэтому, повторимся, можно договориться на двух хоккеистов взамен.

Какие ещё варианты? Место под потолком зарплат есть у «Спартака», но там придётся работать с жёстким и требовательным Олегом Знарком. До переезда в НХЛ права на Сошникова принадлежали СКА, который обменял Никиту в «Салават» на Владимира Ткачёва. Сейчас в Питере делают основной акцент на молодёжь, поэтому вряд ли Никита появится в городе на Неве.

Кому бы точно не помешал игрок, так это магнитогорскому «Металлургу». Уральцам нужен забивной форвард в первые два звена, но в таком случае придётся думать, с кем расставаться. Игрок Никита недешёвый, да и Уфа однозначно кого-то потребует за столь ценный актив.

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

«Сошникова могут обменять из «Салавата»? Когда его обменяют, тогда можно будет о чём-то говорить. Даже если Сошникова не будет в «Салавате», свет клином на нём не сошёлся. У «Салавата» есть и молодые хоккеисты, которым можно доверять. Безусловно, Сошников — полезный игрок. Он хорошо отыграл в прошлом сезоне. А в текущем у него пошли травмы. Кроме того, Никита болел. Может быть, ему просто нужно время? А если обменяют, то что тут поделать… Такова жизнь хоккеиста. Не знаю, какой вариант продолжения карьеры станет для Никиты идеальным», — считает бывший капитан «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко.

Будем надеяться, что эта история положительным образом завершится для обеих сторон. Игрок найдёт новую команду и выйдет на свой прежний уровень, а «Салават» получит достойную замену.