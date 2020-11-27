Хоккеист НХЛ закончил карьеру из-за страшной травмы глаза. Хорошо, что остался зрячим

Несколько дней назад о завершении карьеры игрока объявил защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Джонни Бойчак. 36-летний хоккеист в прошлом сезоне получил страшную травму, получив удар коньком в глаз от форварда «Монреаля» Арттури Лехконена. Бойчаку нанесли более 90 швов, чтобы закрыть порез на веке, а самым неприятным был тот факт, что ранее в карьере у защитника уже была травма этого глаза.

«У меня очень плохое периферическое зрение. Думаю, что есть повреждение зрительного нерва, но это трудно понять. Я сделал все необходимые тесты, но всё очень сложно. Врачи сказали, что я не могу больше играть в хоккей, иначе ситуацию можно усугубить и наступит слепота. Очевидно, что некоторые из диагностированных повреждений необратимы, но кое-что можно попытаться улучшить», — грустно констатировал Бойчак

Бойчак — о завершении карьеры: тяжело, когда тебе говорят, что ты больше не будешь играть

В феврале 2010 года, когда Бойчак играл за «Бостон», он получил перелом орбитальной кости в том же левом глазу, когда его ударили по голове во время матча против «Ванкувера». После этого он решил использовать защитный визор, но он не спас его от повторной серьёзной травмы в марте 2020 года. Продолжать карьеру было бы слишком опасно, поскольку игрок не смог бы полностью видеть, что происходит вокруг.



Последние 6 сезонов Бойчак провёл в «Айлендерс», а всего отыграл в НХЛ 13 сезонов, став обладателем Кубка Стэнли в составе «Брюинз» в 2011 году.

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Увы, травма глаза, из-за которой Бойчаку пришлось повесить коньки на гвоздь, встречается в профессиональном хоккее не так редко, как можно представить. Вот пять случаев, когда она серьёзно повлияла на карьеру игроков.

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Брайан Берард, 11 марта 2000 года

Защитник, выбранный под первым общим номером на драфте 1995 года получил страшный удар клюшкой в глаз от Мариана Хоссы весной 2000 года. Жест словака был случайным — Хосса делал бросок, и кончик крюка угодил прямо в глаз в конце замаха. Берард получил разрыв и расслоение сетчатки, потерял много крови, но удивительным образом смог вернуться в хоккей, пропустив сезон-2000/2001. Несмотря на то, что больным глазом он почти не видел, Берард смог отыграть после травмы ещё 6 сезонов в НХЛ.

Видео можно посмотреть на канале CBC Battle.

Берни Пэрент, 19 февраля 1979 года

Знаменитый вратарь входил в пятёрку лучших игроков в своём амплуа в 1970-х годах, но мало кто помнит, как закончилась его карьера. В феврале 1979 года в матче против «Рейнджерс» случился неприятный эпизод: клюшка игрокв «синерубашечников» Донв Мэлони застряла в маске голкипера, умудрившись попасть в отверстие для глаза. Несмотря на маску, удар получился очень сильный, и, по признанию Пэрента, он ничего не видел этим глазом на протяжении двух недель. Спустя это время чувствительность вернулась, но зрение уже не было прежним, что для вратаря критически важно. Пэрент к тому времени уже был двукратным обладателем Кубка Стэнли и принял решение закончить выступления.

Видео можно посмотреть в YouTube.

Давид-Александр Борегар, 16 октября 1994 года

Этот игрок мало известен, потому что никогда не играл в НХЛ. В 1994 году он был задрафтован «Сан-Хосе Шаркс», но добраться до сильнейший североамериканской лиге не сумел по причине травмы. В матче молодёжной лиге Квебека Борегар получил сильнейший удар клюшкой в глаз от соперника и в 18 лет стал одноглазым — травмированный глаз навсегда перестал видеть.



Путь в НХЛ был закрыт, но он сделал по-своему удачную карьеру, которую завершил лишь в 2013 году. Он много поиграл в низших лигах Северной Америки, а потом перебрался в Европу, стал чемпионом Англии в составе «Ноттингем Пантерз» и завоевал титул лучшего снайпера английской лиги (39 голов в 54 матчах).

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Саку Койву, 26 апреля 2006 года

Весной 2006 года «Монреаль» играл в плей-офф против «Каролины» и очень неплохо стартовал, поведя в серии 2-0. Но капитан «Канадиенс» был выведен из строя уже в третьем матче. Финн находился у ворот соперника, когда ему прилетела в глаз клюшка Джастина Уильямса. Койву сразу понял, что это серьёзно и бросился в раздевалку. По словам самого финна, он два дня ничего не видел травмированным глазом, а клюшка угодила в орбитальную кость. Койву вернулся на лёд только в следующем сезоне, но его зрение уже не было прежним. А «Каролина» выиграла серию у «Монреаля», чтобы затем стать обладателем Кубка Стэнли.

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Пьер Монду, 9 марта 1985 года

Правый крайний «Монреаля» сделал хорошую карьеру в НХЛ, набрав 456 очков в 548 матчах, но в возрасте 29 лет ему пришлось закончить с хоккеем из-за травмы. Её виновником был знаменитый швед Ульф Самуэльссон, которого долгое время считали самым «грязным» игроком НХЛ. После того, как Монду забил гол ворота «Хартфорда»,



Самуэльссон сделал так, что талантливый форвард закончил с хоккеем. Правда, потом Монду стал известным скаутом, работал на «Монреаль» и «Нью-Джерси»

Видео можно посмотреть в YouTube.