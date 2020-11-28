«Такой игрок никогда не родится снова». Удивительное возвращение Марио Лемье в хоккей

Пропустил почти четыре года, не говорил о возвращении даже детям, а когда вышел на лёд (35 лет) – снова творил чудеса.

Это было 26 ноября 2000 года. В воскресенье вечером Джей Кофилд сидел в машине, возвращаясь от своего отца, с которым он весь день смотрел матчи по американскому футболу. Во время движения по трассе Филадельфия — Питтсбург зазвонил телефон, говорил знакомый голос. Это был Марио Лемье.

Легендарные тройки «Питтсбурга» с Лемье и Ягром. Их игрой восхищались от России до Америки Как создавались эти сочетания, чего они добились и как распались. Их называли «золотой треугольник» и «небесная линия».

Он улетел, но решил вернуться

Они вместе играли за «пингвинов» на протяжении пяти сезонов, выиграли Кубок Стэнли, хорошо знали друг друга и были друзьями. Лемье спросил приятеля, есть ли у него какие-нибудь планы на ближайшие несколько недель. В то время Марио было уже 35 лет, и он уже более трёх лет как находился «на пенсии» — не играл, объявив о завершении карьеры. За 14 месяцев до этого он даже стал владельцем «Питтсбурга», спас клуб, который задолжал ему много денег, от банкротства. Тогда в «Пингвинз» и подумать никто не мог, что спаситель команды когда-нибудь снова поменял цивильный костюм с галстуком на коньки.

Фото: Dave Sandford/Getty Images

Кофилд не спросил, почему, не стал выпытывать. Он просто согласился. Поинтересовался только где и когда ему нужно быть — Лемье всё придумал сам. А на следующий день они встретились, выработали график, составили расписание тренировок на различных катках и содержание тренировок. Стало ясно, что Марио всерьёз решил вернуться.

«Я ни о чём Марио не спрашивал. Мне было ясно, насколько деликатен этот вопрос, а кроме того, мне всё было ясно», — сказал Кофилд, который за семь сезонов в НХЛ забил всего 5 голов, но прославился трудолюбием, моральным духом и характером. Вот почему Супер-Марио выбрал в партнёры по подготовке именно его. Лемье знал, что может ему доверять, что Кофилд никому не откроет секретную цель, которая стала одним из самых главных секретов в истории НХЛ.

Был лучшим, даже когда не мог играть в полную силу. Почему Лемье круче Овечкина и Кросби Он не смог до конца реализовать свой потенциал и всю карьеру преодолевал невозможное. Но даже тогда он доминировал.

«Папа решил вернуться, чтобы снова поиграть с Ягром»

Тренироваться они начали в небольшом пенсильванском городке Суикли, расположенного к северу от Питтсбурга, население которого составляет около 3 тысяч человек. Занятия проходили на частном катке и проходили рано утром — как правило, начинались они в 6 часов. Марио действовал, словно опытный тайный агент: парковался у дальнего входа, чтобы никто не заметил, как он входит на стадион, сам собирал баул и все необходимые вещи, но неизменно был на тренировках вовремя. Долгое время всё шло по плану — никто ничего не замечал и легендарному хоккеисту не было задано ни одного вопроса.

По после четырёх дней тренировок возникла проблема. «Марио было нехорошо, нужен был перерыв. Мне стало ясно, что либо он сумеет преодолеть боль и будет полностью готов, либо стиснет зубы, но начнёт всё делать с удвоенной энергией», — вспоминал Кофилд. Второй вариант победил.

Спустя две недели план тайного возвращения был оглашён публично, и среди болельщиков тут же начались безумства. На все матчи «Питтсбурга» в концовке сезона было продано колоссальное количество билетов — всем хотелось снова увидеть легенду на льду.

«Если бы я хоть немного смущался и стеснялся, я бы не стал возвращаться. Это было бы последнее, что я бы сделал. И я бы не вернулся, если бы не был уверен, что могу играть на высшем уровне. Но у меня есть страсть и особое желание. В чём причина моего возвращения? Мне хотелось, чтобы мой сын увидел, как я играю. У меня осталось огромное желание и страсть к хоккею», — сказал Марио.

Он отказывался возвращаться из-за финансовых проблем, но решился на это ради четырёхлетнего сына Остина, который засыпал и просыпался с детской хоккейной клюшкой в руке. Правда, даже ему Лемье не сказал о своём возвращении — слишком велик был риск несоблюдения секретности. Остин и три других ребёнка Марио узнали о его решении лишь за четыре дня до того, как об этом оповестили прессу и начали распространяться слухи.

«Я зашёл в комнату и сказал им: папа возвращается, чтобы поиграть с Ягром, — со смехом вспоминал позже Марио, который ранее уже дважды пытался завершить карьеру. — Я долго отдыхал и моя больная спина восстановилась. Чувствую, что ещё не поздно, а впереди у меня много хоккейных лет. Кроме того, «Питтсбургу» не хватает опытного лидера в борьбе за Кубок Стэнли. За эти две недели я добился большого прогресса, хотя первые дни меня просто обескуражили — кататься как раньше я просто не умел. Но я ужасно скучаю по игре. Я не вернусь, пока не буду готов на сто процентов».

Марио Лемье и Яромир Ягр Фото: Jed Jacobsohn/Getty Images

Повторить невозможно? Как великий Марио Лемье трижды за сезон набирал 8 очков за матч Три матча за сезон с восемью очками, один из них — решающий матч в плей-офф. Последний раз 8 очков за матч в НХЛ набирали в 2012 году.

Зарплата самому себе

Никогда ещё до этого владелец клуба НХЛ не выходил на лёд в качестве игрока. Возвращение сопровождалось рядом формальных трудностей, но ни одна из них не была достаточно большой, чтобы помешать одному из самых величайших возвращений в истории мирового спорта.

Для начала Марио пришлось начать платить взносы в профсоюз игроков, а сумма контракта, подписанного с «Питтсбургом» равнялась $ 1,41 млн, что было средним показателем для того времени. Странность ситуации заключалась в том, что он, как владелец, платил самому себе как игроку, причём не мог назначить себе минимальный контракт, так как это повлияло бы на других хоккеистов (в те годы высчитывалась средняя сумма при заключении нового договора).

Лемье, как владелец, входил в совет директоров НХЛ, потому что это было его требованием при покупке «Пингвинз» новой группой собственников. Но при этом он не смог принять участие в переговорах по острым вопросам, которые касались взаимоотношений владельцев и игроков. Сам Марио отмечал, что не ожидал никаких проблем. «Говорю всем хоккеистам «Питтсбурга» — теперь я ваш партнёр и товарищ по команде. Я стал игроком», — отмечал Лемье.

Тогда в «Пингвинз» правила настоящая чешская мафия. Помимо Ягра в команде были Мартин Страка, Роберт Ланг, Йозеф Беранек, Иржи Шлегр, Ян Грдина, Милан Крафт, Роман Шимичек и Михал Розсивал, а руководил всей этой чешской бандой Иван Глинка. Не удивительно, что в Европе эту команду называли «Пражские пингвины». Правда, Глинка, как стало ясно позже, не очень хорошо подошёл коллективу.

Гений Лемье. В «золотом» финале Олимпиады-2002 он сделал гол, не коснувшись шайбы Марио сделал то, что не удалось Гретцки на Олимпиаде-1998.

Бог сошёл на землю

Всеобщее ожидание закончилось на католическое Рождество. 27 декабря 2000 года Марио Лемье снова вышел на лёд перед трибунами старой «Меллон-арены» — спустя 3 года и 8 месяцев. На тот момент он уже был членом Зала славы, а его свитер висел под сводами дворца, но организаторы спустили его перед началом матча. В прямом и переносном смысле бог Марио вернулся, и 66-й номер снова встал в строй.

Первым соперником был «Торонто». Марио вышел в первой тройке вместе с Ягром и Грдиной, набрав первое очко в первой же смене. Спустя 33 секунды после его выхода Лемье сделал пас из-за чужих ворот, а Ягр продавил на пятачке и завёз шайбу «с мясом». В середине второго периода Марио забил уже сам, замкнув в касание передачу Яромира, и трибуны старого стадиона просто взорвались. Камерам потребовалось немало времени, чтобы показать плачущую супругу форварда и сияющего сына Остина.

Итог первого матча был таким: «Питтсбург» выиграл 5:0, Лемье набрал 3 (1+2) очка, Ягр — 4 (2+2), а Грдина — 2 (1+1). Марио отыграл 21 минуту и, по его собственным словам, был удивлён тем, как хорошо ему удалось сыграть. Волшебство сработало ещё и потому, что «Питтсбург» впервые за пять матчей выиграл дома, прервав серию из четырёх поражений.

Видео можно посмотреть на официальном канале «Питтсбурга» в YouTube.

В том сезоне всё могло быть ещё сказочнее. «Пингвины» вышли в финал конференции, но уступили «Нью-Джерси» со счётом в серии 1-4, а Лемье начал выговаривать Ягру за плохую игру прямо во время вбрасываний. «Да, я не очень хорошо играл. Не знаю, хотел ли он изначально так меня ругать. Наверное, мог бы сказать это мне с глазу на глаз», — признался позже Яромир.

Конец чешского легиона

После окончания сезона-2000/2001 знаменитый тандем Марио и Ягра распался. Ягра обменяли в «Вашингтон», а в начале следующего чемпионата был достаточно быстро уволен Иван Глинка - для этого потребовалось всего 4 матча. Очевидно, что босс Лемье заранее продумал этот ход.

«Я редко видела Ивана таким сломленным, как тогда», — вспоминала жена тренера Либена Глинка. Иван пытался внести в команду некоторые европейские традиции, в которых его потом и обвинили. «Он с ошибками говорил на английском, не любил общаться с журналистами, что необходимо в НХЛ. Кроме того, он дал большую свободу своим ассистентам, они почувствовали слабину и сдвинули его с должности», — вспоминала супруга.

После увольнения «Питтсбург» предложил Глинке должность скаута, но от неё тренер гордо отказался. Долгое время он спорил с клубом через юристов о деньгах, которые должен был получить по контракту. «Стиль Глинки не нравился Марио, он его не хотел. Мы с ребятами думали, что увольнение действительно было подготовлено заранее», — сказал тогдашний нападающий «Питтсбурга» Милан Крафт, который оставался в «пингвинах» до 2004 года.

В 2006 году Лемье окончательно повесил коньки на гвоздь. С момента его последнего возвращения он сыграл 188 матчей и набрал 246 очков. Он так и не смог приблизиться к Кубку Стэнли, но выиграл золотую олимпийскую медаль в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.

«Я заканчиваю. Мои проблемы с сердцем ограничивают меня, я не чувствую, что готов на сто процентов. Больше не могу играть на том уровне, к которому привык», — сказал Лемье в 40 лет. Три года спустя «Питтсбург» во главе с Сидни Кросби выиграл Кубок Стэнли.

Видео можно посмотреть на официальном канале «Питтсбурга» в YouTube.

«Марио невозможно заменить. Игрок с таким изысканным сочетанием техники, стиля и силы никогда не родится снова. У него было всё. Кроме здоровья», — сказал на прощание Ягр и был прав. Марио стал восьмым бомбардиром в истории НХЛ, не сыграв ни одного полного сезона в своей карьере.