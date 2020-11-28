Каждый матч НХЛ без зрителей — убыток $ 1,3 млн. Но нужно играть ради суперсделки с ТВ

Новый договор с телевидением может составить $ 750 млн, которые покроют все нынешние издержки. Нужно только договориться.

26 ноября в США отметили один из главных американских праздников — День Благодарения. В обычный год этот праздник является одной из важных дат в хоккейном календаре, поскольку в этот день играют, как правило все команды НХЛ, и часто именно в это время генеральные менеджеры определяют, будет ли их команды претендентом на плей-офф, или на первый раунд драфта. Повышается активность в переговорах, догоняющие команды начинают активнее искать усиление за счёт обменов, а кое-кто начинает рассматривать возможность смены тренера.

В ноябре 2020 года ничего подобного не произошло. Сезон не просто не начался — он ещё не спланирован, и все проекты о том, что 15 ноября откроются тренинг-кемпы, а 1 декабря начнётся регулярный чемпионат, оказались несостоятельными. Случаи заболевания коронавирусом растут по всему североамериканскому континенту, поэтому говорить о том, что сезон уже близко, не приходится.

НХЛ может отменить овертаймы. Новые инсайды о сезоне-2021 Пока до старта игр далеко — нужно определиться по деньгам. Но если договорятся, это будет незабываемый сезон.

«Говорят, игроки приказали Феру не брать трубку на звонки из НХЛ»

Пока что НХЛ отмечает 1 января, как желаемую дату для старта, но похоже, что и этот день придётся вычеркнуть из хоккейного календаря. С тех пор, как лига огласила новые финансовые требования, переговоры с профсоюзом остановились. Лига готова играть сокращённый сезон с вариантами расписания от 48 до 60 матчей для каждой команды, но для этого хоккеисты должны пойти на новые уступки по компенсированию огромных потерь. «Я не сомневаюсь, что у нас будет сезон», — сказал в интервью Ottawa Sun один из руководителей НХЛ на правах анонимности. Но, как и все остальные, он не знает, как и когда это воплотиться в реальность. Рано или поздно кому-то придётся совершить телефонный звонок и начать курс на сближение.

О том, что НХЛ в условиях пандемии действительно терпит огромные убытки, сомневаться не приходится. Недавно авторитетный журнал Forbes опубликовал любопытные данные: рядовая игра НХЛ, проведённая без зрителей, представляет собой базовый чистый убыток в $ 1,3 млн и дополнительный убыток в $ 215 тыс от непоказанной рекламы и работы ресторанов и кафе. Не удивительно, что некоторые владельцы клубов считают, что нужно захлопнуть бухгалтерские книги и ждать следующего сезона, чем предпринимать жалкие попытки реанимировать нынешний.

Если говорить о реальных планах, то для того, чтобы можно было стартовать 1 января, то согласие между лигой и профсоюзом должно быть заключено ко вторнику, то есть 1 декабря.

Джо Торнтон Фото: Getty Images

«Говорят, что во время недавней телефонной конференции игроки просто приказали боссу профсоюза Дону Феру не брать трубку, когда звонят из НХЛ. Они не хотят идти навстречу и сдвигаться в сторону уступок. Результатом этого стало взаимное молчание», — пишет обозреватель Ottawa Sun Брюс Гэрриох. Теперь уже очевидно, что миллионеры и миллиардеры, владеющие хоккейными клубами, оказались слишком плохими прогнозистами, когда 4 месяца назад подписывали коллективное соглашение. Тогда они предполагали, что к декабрю, к началу сезона, на трибунах уже будут болельщики, но этого не случилось.

Отдельные владельцы клубов потеряют меньше денег, если не будут играть. Стоимость аренды некоторых стадионов может удержать команды от того, чтобы выходить на лёд без зрителей. И даже если процент условного депонирования сейчас понизить, чего так хотят хоккеисты, то при снижении доходов более, чем наполовину, игрокам всё равно придётся раскошелиться.

Звонкий доллар не даёт покоя. Почему НХЛ не может позволить себе полную отмену сезона Уже есть контуры нового сезона, но пока за океаном предпочитают делить деньги. Вернее, убытки.

Налог на роскошь — решение проблемы?

Одним из инструментов решения финансовой проблемы некоторые обозреватели предлагают налог на роскошь — вещь, которую уже давно обсудили и внедрили в КХЛ. Суть его состоит в том, чтобы разрешить богатым командам превышать потолок зарплат, а собранный налог (называют цифру в 15% на превышающую сумму с правом выплаты налога в течение трёх лет) позволит хотя бы отчасти компенсировать операционные убытки.

С одной стороны, это выглядит беспроигрышным вариантом в нынешней ситуации: богатые клубы готовы платить больше ради увеличения шансов на хороший результат и привлечение звёзд, хоккеистам на руку возможность получения более высоких контрактов, а лига смогла бы начать сезон. Другое дело, что принцип равных возможностей, который для НХЛ является одним из главных, это бы поставило под серьёзный удар — разница между клубами большого рынка и «маленькими» командами могла бы сильно возрасти.

«Разумным поступком было бы отложить сезон до получения массовой эффективной вакцины. Но эксперты по вирусу говорят, что вакцинировать надо 70% населения, чтобы добиться коллективного иммунитета. Вряд ли эта веха будет достигнута до мая, а это означало бы полную отмену сезона в НХЛ. Лига не может так долго ждать», — отметил обозреватель Philadelphia Inquirer Сэм Карчиди.

НХЛ снова отжимает деньги у игроков. Всё может закончиться локаутом или забастовкой Лига требует пересмотра условий коллективного соглашения, которое было подписано 4 месяца назад.

Ставка отмены сезона — телевизионный контракт на $ 750 млн

Гэри Бэттмен и Дональд Фер не разговаривают сейчас друг с другом, потому что им просто нечего сказать. Конечно, два этих хоккейных чиновника не являются лучшими приятелями. Они — грозные противники, которым хорошо платят работодатели, чтобы те умело защищали их интересы (что у обоих прекрасно получается). Но теперь, когда наступило стратегическое молчание, Фер и Беттмэн должны стать сообщниками, если всерьёз настроены спасти нынешний сезон. Конфликт, который может привести к полной отмене сезона-2020/2021 — это фиаско, которого каждый стремиться избежать. Отмена приведёт к большому количеству жертв с обеих сторон, не говоря уже о побочных пострадавших — таких как болельщики.

Гэри Бэттмен Фото: Getty Images

Беттмэн должен убедить владельцев клубов пойти на компромисс и не выкручивать оппонентам руки до конца, а найти золотую середину. Фер должен сделать то же самое: глава профсоюза должен дать понять игрокам, что они проиграют намного больше, если будут продолжать упрямствовать, отстаивая те позиции, на которых подписали коллективное соглашение летом.

И от ассоциации игроков, и от лиги сейчас невозможно получить официальные комментарии, и это — хороший знак. Наоборот, когда стороны начнут бросаться колкими фразами и делать ультиматумы через прессу, это будет означать о новом витке напряжённости и острых противоречиях.

В любом случае, у НХЛ нет выбора, если лига хочет успешно завершить переговоры по новому телевизионному контракту об официальном вещателе на территории США. В этом году этот договор принесёт лиге $ 250 млн, но в дверь НХЛ стучат такие гиганты, как ESPN, TNT и Amazon, которые поднимут ставки. По неофициальным данным, новый телеконтракт НХЛ будет минимум в 3 раза выше и составит уже $ 750 млн — нужно только начать играть.

«Я не знаю, каким будет решение, но уже понятно, что все будут долго об этом думать. Для меня самое важное — это начать сезон. Я готов ко всем сценариям. Лига и профсоюз найдут возможность начать играть вне зависимости от того, будут болельщики на трибунах, или нет», — заявил генменеджер «Нэшвилла» Дэвид Пойл.

«Слишком много неизвестного. Учитывая обнадёживающие новости про вакцину, я надеюсь, что у нас тоже скоро появятся хорошие новости. Но впереди ещё долгий путь», — предостерёг генменеджер «Бостона» Дон Суини.