Сделки обязательно будут. У ведущих команд лиги осталось не так много времени, чтобы решить кадровые вопросы.

Скоро в КХЛ начнутся обмены. Семь игроков, которые могут пополнить топ-клубы

Уже меньше чем через месяц в КХЛ закроется трансферное окно. За кем будут охотиться топ-клубы в этом декабре? Мы подобрали несколько интересных хоккеистов из клубов-аутсайдеров, которые вряд ли попадут в плей-офф.

Провал или закономерность? Клубы КХЛ, которые не попадают в плей-офф Некоторые туда уже точно не попадут, хотя обещаний и возможностей было много. Однако на деле получилось иначе.

з. Даниил Мироманов, 23 года, ХК «Сочи»

Статистика: 29 матчей, 16 (5+11) очков, -2

Одно из главных открытий сезона. Клуб с юга России очень плохо начал сезон. В «Сочи» собрались не самые сильные иностранцы, в итоге лидерами стали местные ребята. Один из них – Даниил Мироманов. Не так много российских защитников показывает такую результативность. Роль блюлайнера в нашей лиге обычно отводится иностранцам, а тут свой парень идет в топе бомбардиров-защитников весь сезон.

Даниил – очень ценный и редкий кадр. Наверняка за ним выстроится целая очередь. Но мы сделаем предположение, что защитник в итоге окажется в питерском СКА.

н. Мальте Стрёмвалль, 26 лет, ХК «Сочи»

Статистика: 25 матчей, 14 (6+8) очков, -8

Этот шведский нападающий еще летом мог оказаться в другом клубе, но боссы «Сочи» выставили слишком высокий ценник. Сейчас за Мальте уже столько не заплатят, но наверняка в лиге найдутся желающие видеть шведа в своих рядах. Все видели реальный уровень игры Стрёмвалля в прошлом сезоне. А сейчас и купить можно «со скидкой».

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

н. Сергей Шмелёв, 27 лет, ХК «Сочи»

Статистика: 29 матчей, 18 (8+10) очков, -6

Россиянин давно выступает на просторах КХЛ. Возможно, что кто-то из середины турнирной таблицы захочет усилиться Шмелёвым. Боссы южан тоже должны быть заинтересованы в продаже Шмелёва, ведь в следующем августе ему исполняется 28 лет, и он станет неограниченно свободным агентом. Покупатели должны найтись, ведь Шмелёв – лучший бомбардир «Сочи» на данный момент. Пока россиянин идет по очень хорошему графику набора очков.

в. Дмитрий Шикин, 29 лет, «Куньлунь»

Статистика: 18 матчей, 91.5%, 3.31КН

Лучше бы китайская команда пропустила нынешний чемпионат, толкового хоккея подопечные Ковалева не показывают. Так или иначе, среди игроков «Куньлуня» есть очень интересные активы. Например, вратарь Дмитрий Шикин, который станет идеальным бэкапом. В китайском клубе у него 91.5% отбитых бросков – приличный цифры для такой команды, как «Куньлунь».

н. Павел Порядин, 24 года, «Нефтехимик»

Статистика: 18 матчей, 15 (7+8) очков, +6

Павел стал одним из лидеров «Нефтехимика» и парню пора расти дальше. Порядин – второй бомбардир команды, хоть он и пропустил месяц чемпионата из-за травмы. Напомним, что в прошлом сезоне Павел провел 2 игры за сборную России, в которых отметился двумя заброшенными шайбами. Это очень интересный кандидат для усиления линии нападения.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

н. Либор Гудачек, 30 лет, «Нефтехимик»

Статистика: 24 матча, 19 (8+11) очков, +4

Еще один хоккеист из Нижнекамска. Либор, несмотря на все опасения, смог заиграть в КХЛ. Словак играет на приличном уровне. 30-летний центрфорвард не затеряется в других клубах КХЛ. Идеальный вариант на место 6-го легионера для ротации.

н. Марат Хайруллин, 24 года, «Нефтехимик»

Статистика: 23 матча, 14 (7+7) очков, +2

Уроженец Волжска идет в очень неплохом темпе. Хоть контракт форварда рассчитан до конца сезона-2021/2022, его могут переменить в клуб посерьезнее уже этой зимой. Его переход не станет главным событием драфта, но будем наблюдать за хоккейной судьбой Марата.