СКА и ЦСКА надоело играть в потолок зарплат? Обмены «армейцев» вызывают вопросы

В новом выпуске нашей регулярной рубрики подводим итоги очередной недели чемпионата КХЛ.

СКА вызвал Стрёмвалля из своего «фарм-клуба»

Показательный «обмен» состоялся в конце недели между СКА и ХК «Сочи». Давайте называть вещи своими именами: «армейцы» подняли Мальте Стрёмвалля из своего южного фарм-клуба, а в обратном направлении отправили за игровой практикой трёх хоккеистов своей системы. Обычная схема для нынешних взаимоотношений «Сочи» и СКА, ничего нового.

СКА выменял ещё одного легионера. Зачем Питеру швед Стрёмвалль? Теперь у «армейцев» уже семь иностранцев. Отказываться от кого-то они не собираются.

Насколько мне известно, Стрёмвалль летом остался в Сочи только под гарантии того, что по ходу чемпионата он переберётся в СКА. Швед был интересен «армейцам», поэтому южный клуб в межсезонье сделал всё, чтобы сорвался переход нападающего в другой топ-клуб. Стрёмваллем интересовались «Авангард» и «Динамо», но Мальте нужно было сохранить для СКА. Швед вкатился в сезон в «Сочи», теперь настало время идти на повышение. Петербуржцы в очередной раз воспользовались услугами «фарма», обставили всё как обмен, и все довольны.

Мальте Стрёмвалль (слева) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В нынешнем «Сочи» нет самостоятельного руководства, тренера туда назначают «сверху», а в составе всё меньше независимых игроков и всё больше петербуржских активов, которым уже физически невозможно дать практику в командах из Северной столицы. Всё нормально? Соблюдаются принципы равных возможностей и честной спортивной конкуренции?



Вопросы есть и к СКА. Зачем петербуржцам седьмой легионер? Зачем им 30-й нападающий? И – самое главное – что там с потолком зарплат? Думаю, сейчас уже недостаточно, если петербуржцы просто скажут, что они укладываются под жёсткую «кепку». В СКА можно собрать две команды для участия в КХЛ, скамейка – огромная, в каждой игре происходит ротация ради ротации, и всё это – под потолком? Там что, половина людей за еду играет? Возможно, менеджеры СКА настолько талантливы, что уговаривают хоккеистов снижать аппетит ради игры за эту великую команду, но всё же хотелось бы увидеть какие-то доказательства. Хотя бы в виде инсайдерской информации, которой нас так активно пичкали летом.



Кстати, то же самое касается и ЦСКА. Контракт Никиты Сошникова более чем в два раза тяжелее контракта Науменкова, а есть ли место у красно-синих под потолком? Помнится, в межсезонье там с трудом сумели залезть в 900-миллионную платёжку. Такое ощущение, что «армейские» олигархи начинают мудрить, им начинает надоедать играть во всеобщее равенство. СКА и ЦСКА находят посреди сезона место в платёжке для недешёвых хоккеистов, удлиняют скамейку, забирают интересных игроков из других клубов. Словом, убивают весь смысл введения потолка.

Как работает в КХЛ потолок зарплат? У игроков меньше денег, но конкуренция не выросла Но иначе и быть не могло.

В КХЛ забыли про тренерские отставки. В чём дело?

Ещё со времён Суперлиги мы как-то привыкли к тому, что отставки тренеров в клубах по ходу сезона – нормальная практика. Наставники были главными козлами отпущения и чуть ли не единственными ответственными за провалы, и с ними особо не церемонились практически нигде. Сейчас ситуация кардинально меняется. Октябрь – традиционный месяц отставок – принёс только один переворот: Александра Андриевского в «Сочи» сменил Евгений Ставровский. Да и то в этой замене было немного спортивного смысла — белорус просто не совсем отвечал критериям тренера фарм-клуба СКА и хотел принимать самостоятельные решения. А в остальном – тишина, хотя претендентов хватало.

Мои коллеги связывали увеличившуюся лояльность к тренерам с пандемией коронавируса и введением потолка зарплат. В этом, конечно, есть доля правды, так как, благодаря этим факторам, у наставников появилось больше возможностей для разумного объяснения локальных неудач перед руководством. Но не будем забывать, что и в прошлом сезоне в КХЛ произошло рекордно мало отставок – всего четыре случая. И это уже не привяжешь ни к ковиду, ни к новой реформе лиги.

Провал или закономерность? Клубы КХЛ, которые не попадают в плей-офф Некоторые туда уже точно не попадут, хотя обещаний и возможностей было много. Однако на деле получилось иначе.

Уже второй год намечается тенденция к значительному уменьшению крайних мер в отношении тренеров. В чём же причины?

Во-первых, как мне кажется, к руководителям клубов пришло понимание бессмысленности перемен на мостике по ходу чемпионата. Можете вспомнить, какой команде за последнее время значительно помогла тренерская перестановка? В большинстве случае происходила замена шило на мыло, при этом тратились деньги на компенсации уволенным наставникам и контракты новым. Менеджеры в КХЛ научились анализировать ситуацию, а эпоха одиозных самодуров, любящих риск и непопулярные методы управления, ушла в историю вместе с Геннадием Величкиным.



Во-вторых, сузился круг тренеров, готовых работать в КХЛ и принимать команды по ходу сезона. Почти все при деле, а свободные кандидаты не видят себя в роли «пожарных». Такие, как Билялетдинов, Кудашов. Это серьёзные, основательные тренеры, которые не будут рисковать репутацией, ввязываясь в авантюры. Конечно, по-прежнему остаётся пул наставников, которым только свистни, и они придут. Назаров, Юрзинов-младший, Светлов, Андриевский…Каждый из этих тренеров обладает определёнными навыками и знаниями и способен улучшить положение дел в клубе на каком-то отрезке. Но если говорить о качественных изменениях…Смотри пункт «во-первых».

Зинэтула Билялетдинов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В-третьих, на тренерские отставки в российском клубном хоккее банально ушла мода. Теперь в почёте комплектовать состав под систему тренера, а не ставить наставника перед фактом. Увеличилась роль коучей в селекционной работе. Во многих командах вокруг фигуры тренеров стал завязываться не только стиль, но и клубная философия, имидж, который нельзя взять и поменять после одного неудачного отрезка. Словом, вес тренеров в хоккейных командах стал значительнее — такая тенденция.



Увольнение наставника стало действительно крайней мерой. Перед тем, как её применить, руководители теперь предпримут ряд других действий: банально выждут паузу, встряхнут команду обменами, произведут изменения в тренерском штабе. Обычно, что-то из этого сработает, у клуба наступит белая полоса и от главного тренера отстанут.



Таковы мои наблюдения. Сейчас менять тренеров не спешат в командах-аутсайдерах и середняках, что уж говорить о топ-клубах, где работают топ-специалисты. И тот факт, что кресла под наставниками стали качаться гораздо реже, не может не радовать.

«Автомобилисту» нужно решать вратарский вопрос

Одна из самых бодро шедших в начале сезона команд, «Автомобилист», просела во второй половине ноября. Просела резко и неприятно, проиграв пять матчей подряд, и заставив экспертов, журналистов и болельщиков разбираться в причинах произошедшего.



На мой взгляд, ничего страшного в Екатеринбурге пока не происходит. Банальный спад, банальная функциональная яма, банальный эмоциональный кризис. При этом из пяти матчей вчистую проиграны три поединка (с «Ак Барсом», «Торпедо» и ЦСКА), а в двух других встречах уральцы набирали очки. Поражения сейчас отбросили «Автомобилист» на шестую строчку Востока, но плотность таблицы высока, у уральцев есть пара-тройка матчей в запасе перед конкурентами, и по потерянным очкам они и сейчас идут на третьем месте.

У «Автомобилиста» уже пять поражений подряд. Канадец Питерс не контролирует ситуацию? В Екатеринбурге запахло отставкой. Команда с большим бюджетом играет всё хуже.

Что происходит с игрой? Екатеринбургская команда под управлением Билла Питерса очень похожа на «Авангард» образца первого сезона при Бобе Хартли. Сумасшедшая динамика и физика, высокий форчекинг, попытки тотального хоккея, длинные позиционные атаки, огромное количество бросков. В сентябре 2018-го «ястребы» выглядели непобедимой машиной, «Автомобилист» в некоторых матчах сентября-октября 2020-го производил такое же впечатление.

И у того «Авангарда» тоже был резкий спад. Правда, чуть раньше, в начале октября, но это не так важно. «Ястребы» выдали отрезок, на котором проиграли 5 из 6 матчей, и из каждого утюга стало доноситься, что «Авангард» сдулся (лёгкую физподготовку тоже упоминали, да), что систему Хартли раскусили, что тренер не управляет командой, и всё в таком духе. В результате Хартли выправил ситуацию и подвёл команду к плей-офф в идеальном состоянии. Я не говорю, что у Питерса получится точно так же, но игровые модели у этих тренеров похожи, значит, и план выхода из кризиса должен быть примерно одинаковым. «Автомобилисту» нужно перетерпеть неудачный отрезок, не обращать внимание на разговоры, верить в систему тренера, и тогда к уральцам обязательно вернётся яркость жизни.



Но вот что нужно решить при помощи внешних факторов – так это вратарский вопрос. «Автомобилисту» срочно нужен толковый бэкап для разгрузки Якуба Коваржа. Очевидно же, что чеху с каждым годом всё труднее играть без замен, и дело не в физической, а психологической форме. Коваржа уже просто не цепляет рутина регулярки, где он сто раз всё видел, он не может настроиться на матчи, а «Автомобилист» проигрывает из-за его ошибок. Вот, например, в нынешней серии неудач Коварж сыграл четыре матча из пяти и ни в одном из них не дал уральцам шанс на победу, пропустив 14 шайб.



Заменить самого дорого вратаря КХЛ в «Автомобилисте» некому, поэтому есть риск заездить Коваржа, и подойти к плей-офф с выхолощенным вратарём. Уральцам нужно подписывать в пару к чеху опытного русского голкипера, которому смело можно будет доверить 10-12 матчей на финише сезона. Кто это может быть? Напрашивается кандидатура Эмиля Гарипова, который уже месяц маринуется на скамейке «Авангарда». Это не инсайд, а всего лишь предположение, основанное на здравом смысле. Подобная сделка уж точно пойдёт на пользу и «Автомобилисту», и самому Гарипову, да и «Авангард» наверняка получит за вратаря какую-то компенсацию при возможном обмене.



Но даже если не Гарипов, то должен быть кто-то ещё. Ума не приложу, как «Автомобилист» собирается заходить в плей-офф с пороховой бочкой на такой важной позиции. Рванёт в любой момент.