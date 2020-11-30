Скоро в КХЛ не останется допотопных арен. В новые «дома» вкладывают десятки миллиардов

Когда по миру ударила пандемия коронавируса, казалось, что настало время сворачивать все крупные проекты и учиться жить ближайшие пару-тройку лет в условиях жёсткой экономии. Однако три кахаэловских клуба из Восточной конференции и их спонсоры не просто не притормозили строительство новых арен до лучших времён, но и возводят их с некоторым опережением графика, готовясь скоро одновременно устроить новоселье в Новосибирске, Екатеринбурге и Омске и наконец-то обрести новые жилища. Как продвигается строительство новых арен «Сибири», «Автомобилиста» и «Авангарда»?

«УГМК-Арена»

Домашняя команда – «Автомобилист»

Вместимость – 12 000 зрителей

Срок сдачи в эксплуатацию – июнь 2022 года

Фото: ugmk.com

С приходом в «Автомобилист» больших денег генерального директора УГМК Андрея Козицына екатеринбуржцы стремительно стали приближаться к званию нового топ-клуба и из своей пятитысячной арены давно уже выросли. Построенный в 1972-м и реконструированный в 2006-м КРК «Уралец» и близко не выглядит настолько допотопным, как новосибирский ЛДС «Сибирь», но уже давно морально устарел и вряд ли должен быть крупнейшей крытой ареной четвёртого города России. Тем более что аудитория у «Автомобилиста» с каждым годом растёт и принять всех желающих на домашних матчах «Уралец» уже не в состоянии. О строительстве нового крытого стадиона в столице Урала начали говорить довольно давно, однако реальные телодвижения начались только в 2017 году с подачи Козицына.



Строительство новой многофункциональной арены на 12 тыс. зрителей, финансируемое УГМК и из бюджета Свердловской области, стартовало 1 ноября прошлого года на месте снесённой старой недостроенной телебашни всего в 15 минутах ходьбы от «Уральца». Прошлой весной подрядчик достаточно быстро завершил работу по забивке свай, а уже этой осенью было возведено несколько этажей, и новый дом «Автомобилиста» стал обретать свои реальные черты. По плану, строительство крупнейшей крытой арены Урала и Сибири, вместимость которой на концертах может увеличиваться до 15 тыс. зрителей, должно завершиться в июне 2022 года, а уже в 2023 году детище Козицына должно стать одним из стадионов летней Универсиады. Пока некоторых екатеринбуржцев смущает только его цена — осенью сметная стоимость объекта с первоначальных 13 млрд рублей увеличилась до 23.

«Арена Омск»

Домашняя команда – «Авангард»

Вместимость – 12 000 зрителей

Срок сдачи в эксплуатацию – 2022 год

Фото: omsk-arena.ru

Омичи после исчезновения волейбольной «Омички» и экстренной эвакуации «Авангарда» в Балашиху остались без вменяемой альтернативы, вынужденно уйдя на спортивную голодовку продолжительностью в три сезона. Футбольный «Иртыш» хоть и поднялся в увлекательную ФНЛ, но рискует сразу из неё вылететь и близко не даёт тех эмоций, которые можно было получить, глядя на игру Толчинского, Буше и родного Чинахова. А потому новую арену в сибирском миллионнике ждут даже сильнее, чем открытия легендарного омского метро. Новое гнездо ястребов, которое в декабре 2022 года должно будет принять матчи группы B на МЧМ-2023, решили возводить на месте снесённой предшественницы на деньги «Газпром нефти» и федерального бюджета, и теперь его строительство скрупулёзно контролирует сам босс «Авангарда» Александр Крылов, а за ходом стройки можно следить в прямом эфире на официальном сайте новой арены. Омский «Дом-2», если хотите.

Фото: Пресс-служба ХК «Авангард»

Сейчас на площадке забиты уже почти все сваи и подрядчики развернули 4 крана, приступив к возведению вертикальных конструкций первого этажа, а с высоты птичьего полёта чётко видны очертания хоккейной коробки. Как бы в соседнем Новосибирске ни относились к решению Крылова урвать часть матчей будущего МЧМ и благодаря этому выбить 40% финансирования из федерального бюджета, председатель совета директоров «Авангарда» нашёл самый быстрый путь вернуть омичам хоккейный наркотик и главную команду города. Если опираться на слова Крылова, то новая «Арена Омск» обойдётся в сумму около 12 млрд рублей и, как арена в Екатеринбурге, будет сдана летом 2022 года. Из-за бумажной волокиты и подготовки проектной документации времени у подрядчиков осталось впритык, но пока темпы строительства впечатляют и всё идёт к тому, что «Авангард» начнёт сезон-2022/2023 в родном городе.

Новый ледовый дворец в Новосибирске

Домашняя команда – «Сибирь»

Вместимость – 10 500 зрителей

Срок сдачи в эксплуатацию – начало 2022 года

Фото: hcsibir.ru

Как бы в Новосибирске ни обожали невероятно атмосферный старенький ЛДС «Сибирь» с деревянными полами и потрясающей давящей акустикой, крупнейшая крытая площадка города давно уже не соответствует потребностям одного из главных брендов региона и устарела по всем возможным параметрам. И кажется, что чаще чем банальный вопрос «как дела?» у генерального директора «Сибири» Кирилла Фастовского спрашивали только «когда уже построят новый стадион?». Самая старая арена лиги давно уже нуждалась в современном преемнике.



Вряд ли бы дело сдвинулось с мёртвой точки, если бы Новосибирск не выиграл право на проведение МЧМ в 2023 году, который в итоге разделит соседями из Омска. Без помощи федерального центра два учредителя «Сибири» Новосибирская область и «Сибирский Антрацит» в одиночку не потянули бы такой крупной объект. В Москве словно услышали многолетние мольбы болельщиков из Новосибирска и дали добро на проведение МЧМ вместе с деньгами на вымоленную арену вместимостью 10 500 зрителей.

Фото: hcsibir.ru

Строительство пока безымянной арены на левом берегу Оби, которая станет крупнейшей спортивной и концертной площадкой города, началось летом 2019 года и не останавливалось даже после начала пандемии. Сейчас рядом с главным стадионом МЧМ-2023 уже больше чем на половину готова расконсервированная станция метро «Спортивная», а на основной площадке давно начали возведение каркаса и приступили к бетонированию конструкций четвёртого этажа. Пока стройка идёт настолько хорошо, что министр строительства НСО заявил о сдаче арены в эксплуатацию не позднее начала 2022 года. Что до стоимости арены, то она будет несколько скромнее, чем в Омске, и составит чуть более 10 млрд рублей.